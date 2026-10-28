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Vězeň napadl v Plzni na Borech dozorce, tři z nich odvezla sanitka

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Vážný incident se odehrál v noci na středu v plzeňské věznici na Borech. Agresivní vězeň tam napadl strážné. Záchranáři odvezli do nemocnice tři dozorce s lehčím zraněním, další ošetřili na místě.
Vězeň napadl v Plzni na Borech dozorce, tři z nich odvezla sanitka

Vězeň napadl v Plzni na Borech dozorce, tři z nich odvezla sanitka

Zdroj: Vězeňská služba ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 10:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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