Vězeň napadl v Plzni na Borech dozorce, tři z nich odvezla sanitka

Vězeň napadl v Plzni na Borech dozorce, tři z nich odvezla sanitkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vězeň napadl v Plzni na Borech dozorce, tři z nich odvezla sanitkaZdroj: Vězeňská služba ČR
Článek byl publikován 28.10.2026 10:25
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