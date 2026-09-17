Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Odolnost vůči virovým nemocem mohou podpořit vhodně zvolené potraviny. Správná výživa významně ovlivňuje celkové zdraví

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud pravidelně konzumujete česnek, posilujete si tím imunitu a zároveň vás může ochránit před nachlazením. Nezabrání ale nakažení onemocněním COVID-19, které ochromilo celý svět. I v tomto období je ale více než důležitá správná a zdravá strava, která společně s pravidelným cvičením a pohybem venku může zajistit, abyste se této nemoci vyhnuli.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Roztroušená skleróza může zasáhnout zrak, řeč i nervovou soustavu. Včasné rozpoznání přesných signálů je naprosto zásadní
Roztroušená skleróza může zasáhnout zrak, řeč i nervovou soustavu. Včasné rozpoznání přesných signálů je naprosto zásadní
Popraskané paty může zachránit jediná ze 4 běžných surovin ze spíže. Domácí balzám zatočí se suchou a ztvrdlou pokožkou
Popraskané paty může zachránit jediná ze 4 běžných surovin ze spíže. Domácí balzám zatočí se suchou a ztvrdlou pokožkou

Popraskané paty jsou nepříjemný problém, který vám může snadno narušit každodenní život. Ulevit si však...

Potíže s nadledvinami si každý 3. Čech zaměňuje za únavu z nevyspání. Lékařská komora upozorňuje na důležitý signál
Potíže s nadledvinami si každý 3. Čech zaměňuje za únavu z nevyspání. Lékařská komora upozorňuje na důležitý signál

Nadledviny jsou velmi důležitý orgán, jehož poškození může mít závažné dopady na vaše zdraví. Pokud...

Břišní tuk se ukládá pod kůží i kolem vnitřních orgánů. Při změně hmotnosti je důležité sledovat oba jeho typy
Břišní tuk se ukládá pod kůží i kolem vnitřních orgánů. Při změně hmotnosti je důležité sledovat oba jeho typy

Mít trochu tuku na břiše je normální. Koneckonců tuk slouží k ochraně a izolaci těla. Příliš mnoho tuku na...

Bezmasé stravování zdaleka nemá pouze jedinou podobu. Vhodnou variantu vegetariánství si může oblíbit i jeho zarytý odpůrce
Bezmasé stravování zdaleka nemá pouze jedinou podobu. Vhodnou variantu vegetariánství si může oblíbit i jeho zarytý odpůrce

Vegetariánství existuje celá řada typů, které vymezují nebo naopak zahrnují různé potraviny. Každému může...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.