Naše babičky automaticky předehřívaly troubu vždy. Dnes je to jinak a rozhoduje více faktorů

Troubu nemusíte předehřívat před každým pečením. Pokud to ale vyžaduje recept, pouhé přepnutí na úsporný program nestačí. Režimy se liší také počtem povolených úrovní a způsobem práce s teplem.
Plech je připravený a ruka míří k ovladači trouby. Než ji zapnete naprázdno, podívejte se na dvě místa: pokyn v receptu a popis zvoleného programu. Studený start může být správný postup, ale musí s ním počítat konkrétní způsob pečení.
Porovnali jsme pokyny Bosch a AEG podle stejných tří otázek: potřebuje program předehřev, kolik úrovní dovoluje a jak se při něm zachází s dvířky. Výsledek pomáhá odlišit úsporné pečení jedné dávky od pečení více plechů současně. Nejde o měření spotřeby ani o kuchařský test.
Nejdřív ověřte předehřev v receptu
Pokyn „vložte do předehřáté trouby“ je součást postupu, stejně jako teplota a zvolený ohřev. Když jej vynecháte, začínáte za jiných podmínek. Původní počet minut proto nelze automaticky převzít ani k němu přičíst univerzální dobu navíc.
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Také
pokyny Bosch k úspoře energie doporučují předehřívat tehdy, když to požaduje recept nebo tabulka v návodu. Neznamená to vynechat předehřev všude. Znamená to nespouštět jej jen ze zvyku.
Vezměte přitom v úvahu i nádobu. Pokud použijete jinou než předepsanou, pomůže
přepočet surovin podle velikosti pekáče. Změna dávky však sama neurčuje nový čas ani správný program trouby. Srovnání úsporných programů: předehřev, úrovně a dvířka
V
návodu Bosch pro řadu HBG7321.1 a v pokynech AEG pro Moist Fan Baking jsme porovnali stejné provozní podmínky. Názvy ponecháváme podle zdrojů; český název na ovladači se může lišit.
Program a zdroj Předehřev Úrovně pečení Dvířka Bosch Hot air gentle, HBG7321.1 Bez předehřevu pro vybrané pokrmy. Jedna. Ponechat zavřená; otevření mění využití zbytkového tepla. AEG Moist Fan Baking, pokyny podpory Není nutný při pečení 20 minut a déle. Jedna; výrobce připouští dvě nádoby vedle sebe. Ponechat zavřená.
Společným omezením je jedna úroveň, nikoli jeden kus nádobí. Liší se však popis podmínek studeného startu: časovou hranici AEG nelze přenést na Bosch ani na jiný program. Naopak samotné slovo „úsporný“ neříká, zda do trouby patří dva plechy nad sebe.
Při přípravě dalšího plechu ověřte, zda zvolený program dovoluje pečení na více úrovních. Porovnávané úsporné režimy počítají s jednou úrovní.
To je praktický výsledek srovnání: recept musí projít dvěma samostatnými kontrolami. Musí odpovídat startovní teplota trouby a zároveň rozložení nádob. Splnění jedné podmínky nenahrazuje druhou.
Dva plechy nad sebou potřebují režim pro více úrovní
Chcete-li péct dvě dávky drobného pečiva nad sebou, hledejte program, který více úrovní výslovně umožňuje.
Průvodce režimy Bosch rozlišuje víceúrovňový horký vzduch a jemný horký vzduch pro jednu úroveň. Ventilátor tedy sám o sobě nedokládá stejné použití.
Představme si recept, který požaduje předehřátí a dva plechy nad sebou. U porovnávaných úsporných režimů by pouhé přepnutí změnilo současně studený či teplý start i počet úrovní. Není to rovnocenná náhrada. Zachovejte postup receptu, nebo najděte návod na dané pečivo přímo pro zamýšlený úsporný program.
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Dvě menší formy vedle sebe na jednom roštu jsou jiná situace než dva plechy nad sebou. U AEG je první uspořádání v uvedených pokynech přípustné. Stále je ale potřeba dodržet vhodný recept, rozměry nádob a jejich umístění podle konkrétní trouby.
Pomalejší ohřev nemusí znamenat závadu
Polská podpora Electrolux upozorňuje, že úsporný vlhký horký vzduch se může zahřívat déle než běžný horkovzdušný režim. Doporučuje jej pro delší pečení; při požadavku na rychlé nahřátí odkazuje na běžný horký vzduch. Rychlost ohřevu tak není měřítkem úspornosti programu. Podmínky předehřevu a počet úrovní hledejte v návodu konkrétní trouby. Ilustrační snímek nepředstavuje test modelů porovnávaných v článku.
Před pečením si proto vyberte jednu souvislou cestu: buď recept s předehřevem a odpovídajícím režimem, nebo postup určený pro studený start. Nekombinujte začátek prvního s časem druhého. Ani tabulka výše neříká, o kolik se změní účet za elektřinu; k tomu by bylo potřeba měření stejného jídla za srovnatelných podmínek.
Až přijde čas plech vytáhnout, připravte si místo pro jeho odložení a vhodné chňapky. Přehled
bezpečného vyndávání horkého nádobí vysvětluje i význam jejich suchého stavu.
Pro příští nedělní pečení stačí před zapnutím ověřit předehřev, počet úrovní a pokyny k dvířkům. Úsporný režim vybírejte podle toho, zda se hodí k celému postupu, ne pouze podle názvu.