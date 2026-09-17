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Naše babičky automaticky předehřívaly troubu vždy. Dnes je to jinak a rozhoduje více faktorů

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Porovnání pokynů Bosch a AEG ukazuje, kdy připadá v úvahu studený start a proč úsporný program pro jednu úroveň nenahradí pečení dvou plechů nad sebou.
Trojúhelníkové plněné pečivo na papíru uvnitř osvětlené trouby

Trojúhelníkové plněné pečivo na papíru uvnitř osvětlené trouby

Zdroj: Autor: Hameltion. Zdroj: Wikimedia Commons — File:Hamantashen tray 2023-03-06 1.jpg. Licence: CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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