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Školní svačina nemusí ležet celé dopoledne v teple. Pomůže zmražená láhev s vodou

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Zmražená láhev pomůže chladit školní svačinu a později poslouží jako pití. Jak ji zabalit do termotašky a proč přidat druhý zdroj chladu.
Trojúhelníkové sendviče s vaječnou náplní v otevřené světlé krabičce.

Trojúhelníkové sendviče s vaječnou náplní v otevřené světlé krabičce.

Zdroj: : Quercus acuta / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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