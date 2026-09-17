Roztroušená skleróza může zasáhnout zrak, řeč i nervovou soustavu. Včasné rozpoznání přesných signálů je naprosto zásadní

Reklama
2 min
Roztroušená skleróza může zasáhnout zrak, řeč i nervovou soustavu. Včasné rozpoznání přesných signálů je naprosto zásadníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Roztroušená skleróza se projevuje celkovou slabostí, jež pacientovi ztěžuje každodenní fungování. Vykazuje však několik dalších jasných příznaků, které by žádný pacient neměl ignorovat.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Popraskané paty může zachránit jediná ze 4 běžných surovin ze spíže. Domácí balzám zatočí se suchou a ztvrdlou pokožkou
Potíže s nadledvinami si každý 3. Čech zaměňuje za únavu z nevyspání. Lékařská komora upozorňuje na důležitý signál
Nadledviny jsou velmi důležitý orgán, jehož poškození může mít závažné dopady na vaše zdraví. Pokud...
Břišní tuk se ukládá pod kůží i kolem vnitřních orgánů. Při změně hmotnosti je důležité sledovat oba jeho typy
Mít trochu tuku na břiše je normální. Koneckonců tuk slouží k ochraně a izolaci těla. Příliš mnoho tuku na...
Bezmasé stravování zdaleka nemá pouze jedinou podobu. Vhodnou variantu vegetariánství si může oblíbit i jeho zarytý odpůrce
Vegetariánství existuje celá řada typů, které vymezují nebo naopak zahrnují různé potraviny. Každému může...
Nebezpeční parazité mohou v těle zůstat dlouho bez povšimnutí. V boji proti nim se využívají také silné přírodní prostředky
Parazitární infekce může mít závažné dopady na vaše zdraví. Abyste se před ní ochránili nebo ji účinně...
Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Popraskané paty může zachránit jediná ze 4 běžných surovin ze spíže. Domácí balzám zatočí se suchou a ztvrdlou pokožkou
- Potíže s nadledvinami si každý 3. Čech zaměňuje za únavu z nevyspání. Lékařská komora upozorňuje na důležitý signál
- Břišní tuk se ukládá pod kůží i kolem vnitřních orgánů. Při změně hmotnosti je důležité sledovat oba jeho typy
- U lékaře nejsi otravná, když se ptáš: 7 věcí, které potřebuješ vědět, než odejdeš z ordinace
Muradov jde znovu do akce. Rozdá si to s hvězdou UFC
MMAMAG.cz
dnes, 09:12
1 min
Miliony na projekty pro bydlení. Olomoucký kraj chystá nové dotace pro obce
Hanácká Drbna
dnes, 09:11
1 min
Proč potřebuješ kamarádku s ADHD: tvůj problém se právě stal jejím problémem a musí ho vyřešit okamžitě
Poudree.cz
dnes, 09:10
4 min
Stačilo 19 sekund a do UFC míří možná největší talent v historii Contender Series
MMAMAG.cz
dnes, 09:05
1 min
„Svět kráčí ke třetí světové válce“. Babiš vyzval k jednání Putina se Zelenským
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:05
Reklama
Cizinec týral bezdomovce v pražském nákupáku, pak se mu nechtělo do vězení
Pražská Drbna
dnes, 09:03
1 min
Pětiletý Jindra bojuje s leukémií. Dárce kostní dřeně budou hledat na hokejovém stadionu
Budějcká Drbna
dnes, 09:03
2 min
Lidé si ho pletou s kalašnikovem. Vzor 58 s ním nemá společné skoro nic
Zbrojopis
dnes, 09:00
5 min
Zbrojovka řeší výšku nového stadionu, rozhodnou další jednání
Brněnská Drbna
dnes, 09:00
2 min
Zrádci 2026 1. epizoda: Hráči se o vstup na hrad doslova poprali. Jeden z nich pak doplatil na vlastní paměť
V Telce
dnes, 08:58
3 min
Reklama
Stačí okno na ventilaci. Zloděj na Karvinsku vykrádá přízemní byty
Ostravská Drbna
dnes, 08:58
1 min
Maximalizujte výkon Androidu pomocí 5 nastavení, která zůstávají ukrytá. Rozdíl poznáte okamžitě
Mobify.cz
dnes, 08:58
4 min
Legendární kubánský bijec už ví, kdy skončí. Romero chce uzavřít kariéru v 52 letech
MMAMAG.cz
dnes, 08:55
1 min
Austrálie kvůli omezení migrace zpřísní pravidla pro zahraniční studenty i víza
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:55
Poslední rok nesla těžce, koncerty jí chyběly víc než cokoliv. Manažer Zagorové promluvil o jejím nejtěžším období
VIPživot.cz
dnes, 08:52
3 min
Reklama
Klíč k Masarykově smrti leží jinde. Exhumace ostatků nemusí rozhodnout, říká badatel
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 08:50
Klíč k Masarykově smrti leží jinde. Exhumace ostatků nemusí rozhodnout, říká badatel
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:50
KSW 121 míří do Liberce. Kdy turnaj začne a kde sledovat Vojčáka, Brichtu či Gelnarovou
MMAMAG.cz
dnes, 08:49
2 min
Bývalá partnerka ženicha přišla s pomstou, která rozdělila internet na 2 tábory. „Je to nemorální, ale doslova jsem se válela smíchy“
Světkreativity
dnes, 08:48
2 min
Na benzínce obtěžoval zákazníky, dostal vodní sprchu a zavolal strážníky
Liberecká Drbna
dnes, 08:48
1 min
Reklama
Češi splachováním přichází o tisíce korun. Přitom stačí jedna malá věc
ChytřeNaTo.cz
dnes, 08:46
4 min
Jak vypadal Michal Suchánek v mládí: Od starých záběrů z filmu Sněženky a machři se změnil k nepoznání
In-lifestyle.cz
dnes, 08:45
2 min
Filmaři dokončili film o básníku Seifertovi. Objeví se v něm i umělcova vnučka Klára
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 08:45
Oba jeli na zelenou, přesto se na Gočárovce srazili
Hradecká Drbna
dnes, 08:45
1 min
Taťána Kuchařová ukázala manžela a vyvolala poprask: Na dotazy o dítěti reaguje výmluvným gestem
Aplausin.cz
dnes, 08:44
2 min
Reklama
Anaheim roky sbíral talenty. Teď jim začíná platit jako hvězdám a výmluva na přestavbu pomalu končí
Vše o sportu
dnes, 08:44
3 min
Dron už nebude možné mít ani doma. Peking zavádí mimořádně přísný zákaz
Svět dronů
dnes, 08:43
1 min
Československý kulomet přesvědčil Brity. Bez něj by nebyl Bren
Zbrojopis
dnes, 08:42
5 min
Roztroušená skleróza může zasáhnout zrak, řeč i nervovou soustavu. Včasné rozpoznání přesných signálů je naprosto zásadní
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:41
2 min
Vyhazovy z divadel, tajná dcera a útěk do Vídně. Oldřich Kaiser má za sebou divoký život, o minulosti mluví nerad
VIPživot.cz
dnes, 08:41
4 min
Reklama
Co je no contest v MMA a kdy může zápas skončit bez vítěze
MMAMAG.cz
dnes, 08:38
2 min
417 proti 3. Americká sněmovna schválila velkou většinou zákon o datových centrech, má zmírnit strach z drahé elektřiny
HN.cz
dnes, 08:37
Podzimní jablkový koláč s drobenkou a skořicí: Recept, u kterého se těsto nedělí na lepší a horší část
Cooky.cz
dnes, 08:36
4 min
Polskému Allegru vzrostl za druhé čtvrtletí zisk o 37 procent, rychle rostou i tržby
HN.cz
dnes, 08:32
Dva Slováci, jedna váha a starý účet. Kozák by se Čepovi v UFC nebránil
MMAMAG.cz
dnes, 08:30
1 min
Reklama
Papírové účtenky končí. Lidé netuší, podle čeho si zkontrolují nákup
FAJNTIP.cz
dnes, 08:30
3 min
Mayové léčili špatné chování dost drasticky: Čelem vypustili hloupou krev
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
3 min
Blízký přítel Simony Monyové: Šokující nález ve skříni!
Aplausin.cz
dnes, 08:25
2 min
Do 13 let žádné sociální sítě. Evropská komise navrhla výrazná omezení pro děti v online prostoru
HN.cz
dnes, 08:25
EU navrhuje zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let, vlastní účet až od 15
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:24
Reklama
Reklama
Babiš zahnal Macinku do pasti, došla mu trpělivost. Motoristovi „běží ultimátum“
117letá žena darovala své tělo vědcům. Tohle našli v jejích buňkách
Václav Vydra exkluzivně ke spekulacím o konci pořadu Prostřeno! Mnoho prozradila i TV Prima
Rakovina, recidiva a tři týdny beznaděje. Pak přišel obrat, který nečekali ani lékaři
Semena pro konec světa možná nevydrží ani zdaleka tak dlouho, jak jsme čekali
Reklama
Reklama