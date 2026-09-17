Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Roztroušená skleróza může zasáhnout zrak, řeč i nervovou soustavu. Včasné rozpoznání přesných signálů je naprosto zásadní

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Roztroušená skleróza se projevuje celkovou slabostí, jež pacientovi ztěžuje každodenní fungování. Vykazuje však několik dalších jasných příznaků, které by žádný pacient neměl ignorovat.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Popraskané paty může zachránit jediná ze 4 běžných surovin ze spíže. Domácí balzám zatočí se suchou a ztvrdlou pokožkou
Popraskané paty může zachránit jediná ze 4 běžných surovin ze spíže. Domácí balzám zatočí se suchou a ztvrdlou pokožkou
Potíže s nadledvinami si každý 3. Čech zaměňuje za únavu z nevyspání. Lékařská komora upozorňuje na důležitý signál
Potíže s nadledvinami si každý 3. Čech zaměňuje za únavu z nevyspání. Lékařská komora upozorňuje na důležitý signál

Nadledviny jsou velmi důležitý orgán, jehož poškození může mít závažné dopady na vaše zdraví. Pokud...

Břišní tuk se ukládá pod kůží i kolem vnitřních orgánů. Při změně hmotnosti je důležité sledovat oba jeho typy
Břišní tuk se ukládá pod kůží i kolem vnitřních orgánů. Při změně hmotnosti je důležité sledovat oba jeho typy

Mít trochu tuku na břiše je normální. Koneckonců tuk slouží k ochraně a izolaci těla. Příliš mnoho tuku na...

Bezmasé stravování zdaleka nemá pouze jedinou podobu. Vhodnou variantu vegetariánství si může oblíbit i jeho zarytý odpůrce
Bezmasé stravování zdaleka nemá pouze jedinou podobu. Vhodnou variantu vegetariánství si může oblíbit i jeho zarytý odpůrce

Vegetariánství existuje celá řada typů, které vymezují nebo naopak zahrnují různé potraviny. Každému může...

Nebezpeční parazité mohou v těle zůstat dlouho bez povšimnutí. V boji proti nim se využívají také silné přírodní prostředky
Nebezpeční parazité mohou v těle zůstat dlouho bez povšimnutí. V boji proti nim se využívají také silné přírodní prostředky

Parazitární infekce může mít závažné dopady na vaše zdraví. Abyste se před ní ochránili nebo ji účinně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.