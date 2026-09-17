Hodiny na zamykací obrazovce Windows jdou špatně a Microsoft to neopraví. Prý je to záměr, ne chyba

Když zapnete počítač, restartujete ho nebo stisknete Ctrl + Alt + Delete, na obrazovce před přihlášením uvidíte hodiny. Ty se ale nemusí shodovat se skutečným časem, mohou být pozadu až o půl minuty. Microsoft to potvrdil v podpůrném dokumentu a rovnou dodal, že nejde o chybu, ale o záměr. Doslova píše, že změnu „v blízké budoucnosti neplánuje“. Důvod? Firma problém klasifikuje jako čistě vizuální záležitost bez dopadu na fungování systému. Systémové hodiny, synchronizace přes NTP, logy, auditování i autentizace běží dál přesně. Jen ta jedna obrazovka, ta, kterou vidíte jako první, ukazuje zastaralý čas.
Proč hodiny zaostávají právě o 30 sekund
Klíč je v tom, o jakou zamykací obrazovku jde. Windows mají dvě odlišné vrstvy. Když zamknete rozpracovaný počítač klávesovou zkratkou Win + L, zobrazí se běžná zamykací obrazovka, tedy aplikace LockApp, která běží v uživatelské relaci a aktualizuje čas dynamicky, prakticky v reálném čase. Jenže před prvním přihlášením, po restartu nebo po stisku Ctrl + Alt + Delete se aktivuje úplně jiná vrstva: takzvaná Secure Lock screen.
Ta funguje jako součást procesu Winlogon na zabezpečené ploše pod systémovým účtem SYSTEM. Je to chráněné prostředí určené primárně pro bezpečný sběr přihlašovacích údajů. A právě tady hodiny neběží plynule. Obnovují se po pevném 30sekundovém intervalu, který není zarovnaný na hranice minut. Pokud se interval zrovna netrefí do přechodu z jedné minuty na druhou, zobrazený čas prostě chvíli zaostává.
Microsoft říká: nic se nerozbilo
Firma ve svém dokumentu explicitně uvádí, že zpoždění nemá žádný dopad na přesnost systémového času, službu Windows Time (W32Time), synchronizaci přes NTP, event logy, časová razítka, autentizaci, zabezpečení ani shodu s předpisy. Všechny tyto vrstvy čerpají čas přímo z jádrových systémových hodin, které se Secure Lock screenu vůbec netýkají.
Problém se vztahuje na Windows 10 i Windows 11 bez omezení na konkrétní edici nebo build. Zajímavé přitom je, že Microsoft tento dokument publikoval i pro Windows 10, přestože jeho bezplatná podpora skončila 14. října 2025. Žádný workaround firma neuvádí, podle ní ani není potřeba.
Kosmetika, která podkopává důvěru
Technicky má Microsoft pravdu. Třicet sekund zpoždění na jedné konkrétní obrazovce nic nerozbije. Jenže právě přihlašovací obrazovka je pro uživatele „objekt pravdy“, první věc, kterou po zapnutí počítače vidí. Když hodiny na ní ukazují špatný čas, přirozená reakce není „to je jen vizuální nedokonalost LogonUI na Winlogon secure desktopu“. Přirozená reakce je „něco je špatně“.
Pikantní je i kontrast uvnitř samotných Windows. Microsoft u běžné zamykací obrazovky po Win + L propaguje widgety s „dynamickými aktualizacemi v reálném čase“. Jedna vrstva zamykací obrazovky je tedy výslovně „real-time“, druhá výslovně ne. Pro uživatele, který rozdíl mezi LockApp a LogonUI nezná (a to je drtivá většina), to vypadá jako nedůslednost.
Jak je na tom konkurence
U macOS i Androidu jsou hodiny na zamykací obrazovce standardní součástí systému. Google u telefonů Pixel dokonce popisuje „dynamické hodiny“, které mění vzhled podle kontextu. Apple na Macu nabízí nastavení vzhledu hodin na lock screenu i spořiči. Ani jeden z těchto výrobců ale v oficiální dokumentaci nepřiznává obdobnou 30sekundovou prodlevu. To neznamená, že u nich k žádnému zpoždění nedochází, znamená to jen, že Microsoft je jediný, kdo takové chování otevřeně zdokumentoval a prohlásil za záměr.
Dá se to číst dvěma způsoby. Buď je Microsoft transparentnější než konkurence. Nebo si jako jediný dovolil říct uživatelům, že nepřesné hodiny na přihlašovací obrazovce jsou v pořádku a oprava nepřijde. Podle nás je to trochu obojí, a právě ta kombinace transparentnosti s odmítnutím cokoliv změnit je to, co lidi dráždí nejvíc.
Půlminuta není katastrofa. Ale když ji vidíte pokaždé, když zapnete počítač, a víte, že výrobce ji tam nechal schválně, začne vám vadit víc, než by měla.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda