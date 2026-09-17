Během představení zkolaboval, skončil na psychiatrii. Hanuš alias Tonda z Ulice popsal své nejtěžší životní období

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Během představení zkolaboval, skončil na psychiatrii. Hanuš alias Tonda z Ulice popsal své nejtěžší životní obdobíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Miroslav Hanuš dvakrát zkolaboval na jevišti, strávil sedm týdnů na psychiatrii ve Střešovicích a šest a půl roku docházel na skupinovou terapii. Dnes hraje v sedmi divadlech.
Miroslav Hanuš
Zdroj: Nextfoto
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