Golfový vozík se stal osudným pro miliardáře, který chtěl změnit olomoucký sport. Morávek zemřel po měsících v umělém spánku

Nehoda, operace, sedm týdnů ticha
Koncem července 2026 utrpěl Morávek na jihu Španělska vážnou nehodu. Podle informací Hospodářských novin šlo o incident na golfovém hřišti, přesná mechanika úrazu ale nebyla nikdy veřejně popsána. Doložené je jedno: těžké poranění hlavy a následná operace.
První zpráva o nehodě se objevila 4. srpna 2026. O deset dní později, 14. srpna, potvrdil mluvčí skupiny Redstone, že Morávek je už v péči Fakultní nemocnice Olomouc a čeká ho delší rekonvalescence. Pak nastalo ticho. Skončilo ve čtvrtek 17. září nad ránem, kdy jeho manželka oznámila na sociálních sítích, že Richard Morávek zemřel. Od úrazu uplynulo zhruba šest až sedm týdnů.
Kdo byl Richard Morávek
Zakladatel developerské skupiny Redstone, kterou postavil od roku 2015 do holdingu s aktivy přes 10,5 miliardy korun. V Olomouci jeho jméno znamenalo Galerii Šantovka, Envelopa Office Center, rezidenční projekt Šantovka Living i zdravotnické zařízení Senatorium, otevřené v září 2025 s kapacitou 120 lůžek. V Praze skupina spravuje obchodní domy Myslbek a Flora. V Pardubicích od dubna 2025 roste Galerie Pernerka s plánovaným otevřením první etapy na podzim 2028.
Morávek ale nebyl jen developer. Byl vyjednavač. Člověk, který osobně tlačil projekty přes politické, úřednické a investorské bariéry. A právě tady začíná otázka, kterou si Olomouc klade od zářijového čtvrtka.
Hala, která zatím existuje jen na papíře
Morávkovou největší ambicí byla multifunkční hala v areálu Nová Velkomoravská, nový domov pro HC Olomouc, koncertní a kongresové zázemí pro celý kraj. Oficiální analýza města počítala s kapacitou 7 500 až 9 500 diváků a modelem veřejné podpory rozloženým do třiceti let provozu.
Jenže k datu Morávkovy smrti nešlo o schválenou stavbu. Olomoucké zastupitelstvo 27. dubna 2026 odhlasovalo pouze zahájení notifikačního procesu u Evropské komise, a samo město výslovně zdůraznilo, že to neznamená definitivní rozhodnutí o veřejné podpoře, stavbě ani závazek vůči investorovi. Pro srovnání: brněnská T‑Mobile Arena se staví od září 2023 a otevření je plánované na podzim 2026. Olomouc byla o několik fází pozadu. A teď ztratila člověka, který tu vzdálenost měl zkracovat.
Pro fanoušky HC Olomouc je to konkrétní problém. Klub hraje na zimním stadionu s kapacitou 5 500 míst, bez skyboxů, s přetíženým tréninkovým zázemím pro mládež. Sportovní ředitel Erik Fürst opakovaně upozorňoval, že kluby s moderními halami a skyboxy mají výrazně snazší shánění sponzorů. Nová hala nebyla jen Morávkův sen, byla obchodní nutností pro další růst klubu.
Redstone bez zakladatele
Skupina Redstone má manažerský tým, který fungoval už za Morávkova života: Pavel Nádvorník řídí development, Jiří Medřický finance, Martin Novotný korporátní záležitosti, Markéta Ševčíková právní agendu. V některých dceřiných firmách proběhly statutární změny ve prospěch Nádvorníka a Silvie Talpové už v lednu 2026, měsíce před nehodou. Za rok 2025 vykázala skupina auditovaný konsolidovaný zisk před zdaněním 142 milionů korun a vlastní kapitál 1,825 miliardy korun.
Provozně stabilní aktiva (pražský Myslbek, Flora, olomoucká Olympia převzatá na podzim 2025, Senatorium, rozestavěná Pernerka) mají financování i management. Tady Morávkova smrt neznamená existenční ohrožení.
Jiná věc jsou projekty, které stály na jeho osobním tlaku. Hala v Nové Velkomoravské je formálně záměrem společnosti ve skupině Redstone, ne soukromým projektem jednoho člověka. Ale fakticky šlo o vyjednávání s městem, s Evropskou komisí, s politiky, a to byl Morávkův terén. Oficiální oznámení o nástupci ve vedení celé skupiny po 17. září 2026 veřejně nezaznělo. Dá se čekat kolektivní řízení, ne nový Morávek.
Co zůstává otevřené
Podle nás není hlavní otázka, zda Redstone přežije. Skupina má dost aktiv, lidí i peněz na to, aby fungovala dál. Skutečná otázka zní jinak: přežije bez Morávka ta část jeho vize, která ještě nestihla dostat stavební povolení? Hala neměla ani finální rozhodnutí Evropské komise, ani konečný souhlas města. Teď k tomu přibyla absence člověka, který celý proces osobně poháněl.
Olomouc se o nové hale bude bavit dál. Jen u stolu bude chybět ten, kdo rozhovor začal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta