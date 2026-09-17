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Zrádci jsou zpět a přitvrdili: Nejlepší česká reality show rozehrála svou dosud nejdrsnější hru!

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Křivoklát znovu otevřel své brány a televizní fenomén je zpátky. Třetí řada Zrádců odstartovala a už první díl ukázal, že tentokrát se rozhodně nebude hrát v rukavičkách. Intriky, manipulace, nedůvěra a Vojta Kotek v čele hry, ve které může jediná chyba znamenat konec. Jedna z největších televizních událostí posledních let se vrátila ve velkém stylu a podle všeho nás čeká zatím nejtemnější a nejnapínavější série.
Vojtěch Kotek

Vojtěch Kotek

Zdroj: Se svolením TV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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