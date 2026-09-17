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Platová inflace v extralize. Kmoníček ukazuje směrem k Pardubicím, Plachý na agenty

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Dvacet kilometrů dělí Hradec Králové od Pardubic a podle hradeckého generálního manažera je na tuto vzdálenost cítit každý milionový podpis. Dva dny před prvním buly o tom promluvili šéfové dvou klubů, které do sezony nevstupují s miliardářem za zády.
Platová inflace v extralize. Kmoníček ukazuje směrem k Pardubicím, Plachý na agenty

Platová inflace v extralize. Kmoníček ukazuje směrem k Pardubicím, Plachý na agenty

Zdroj: HC Dynamo Pardubice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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