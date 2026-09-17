Horoskop na podzim 2026 pro všechna znamení: Býci budou řešit partnerské dohody, Váhy zpřetrhají vazby

Léto se pomalu mění v podzim a na pořádku dní budou témata, která podle astrologických výkladů vystoupí do popředí. Pro každé znamení ale bude důležitá jiná oblast. Někdo bude řešit vztahy, jiný práci, finance, odpočinek nebo velké životní plány. Jak na tom budeš ty?
Beran (21. 3. – 21. 4.)
Podzim tě naučí nejít jen po dlouhodobých cílech a začít víc pracovat s každodenním rytmem a malými krůčky. Máš šanci změnit pracovní návyky, které už ti neslouží, a dotáhnout do konce věci, které se během léta tak nějak „rozplizly“.
Velkou váhu získají vztahy a schopnost domluvit se s lidmi, kteří mají na věc jiný pohled. To ti nakonec bude ku prospěchu. Může taky panovat krátkodobé napětí mezi tvými vlastními potřebami a tím, co od tebe čeká partner nebo okolí. Právě tady se ukáže, jestli umíš prosadit svůj zájem bez zbytečného útočení.
Býk (22. 4. – 21. 5.)
Býků se hodně dotkne otázka domova. Někdo bude mít potřebu vylepšovat vlastní bydlení, jiného to potáhne ke stěhování nebo do kompletní rekonstrukce. Zároveň můžeš zapojit svou kreativitu a fantazii, tomu budou hvězdy přímo nahrávat.
Řešit ale budeš i důležité partnerské dohody. Pravděpodobně už se pomalu sype ze skříně kostlivec, kterého jste tam s partnerem s chutí zavřeli. Nakonec poznáš, jestli ti současné vazby opravdu dávají to, co potřebuješ. Velká rozhodnutí ale neuspěchej, věnuj jim čas, abys později nelitovala.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Blíženci se na podzim budou hlavně bavit! Druhé téma bude prezentace vlastní osoby. Pravděpodobně budeš hledat jiný způsob, jak „se prodat“. A popřemýšlíš i o tom, jestli se ubíráš směrem, kterým se ubírat chceš. O nápady nebude nouze, potíž bude spíš vybrat ty, kterým stojí za to věnovat energii.
A pak na tebe taky budou čekat vztahy, a to hlavně s lidmi z minulosti. Do života se ti může vrátit někdo, komu jsi možná ani po letech ještě nedokázala odpustit zradu. Hvězdy radí to ani tentokrát nedělat a důrazně s touhle osobou odmítnout kontakt.
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Raci by měli věnovat pozornost penězům, vlastní hodnotě a způsobu, jakým jsou odměňováni za svou perfektně odváděnou práci. Můžeš taky dostat nápad na další výdělky, kterými si vytvoříš pěkný finanční polštář.
V kariéře pořád platí, že je lepší postupovat pomalu, ale cílevědomě, a ne vždycky za každou cenu. Když se objeví lákavá finanční nabídka, nech si prostor na kontrolu podmínek a nespěchej s podpisem jen kvůli momentálnímu nadšení. Podzim může být překvapivě úspěšný, když spojíš fakta s intuicí.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Lvům se bude dařit pracovat na vlastním sebevědomí a osobní přitažlivosti. Ne že by jim něco z toho běžně chybělo, teď to všechno ale nabere na obrátkách. Budeš mít chuť ukázat, co v tobě je. A bude se ti to dařit! Dej si pozor jen na to, abys nepřecenila své síly a nezastavila tě nemoc.
Jakmile budeš mít pocit, že tvoje prezentace už stojí za to, obrátíš se zpátky k domovu a rodinným vztahům. Něco, co se zdálo dávno uzavřené, si může znovu vyžádat rozhovor. Možná přijdeš na to, že danou situaci vidíš jinak než dřív. Podle toho bude potřeba jednat.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Panna bude na podzim řešit hlavně balanc mezi povinnostmi, prací a odpočinkem a spoustu zrozenců v tomhle znamení překvapí nutkání zpomalit a víc dobíjet energii. Budeš mít pocit, že bys měla dělat víc pro sebe – tak se neboj sáhnout po knížce, zajít si na kosmetiku, odjet na víkend na wellness nebo si jen tak s kamarádkami vyhodit z kopýtka.
Co se kariéry týče, pravděpodobně tě to potáhne k pracovním možnostem, které pro tebe nebudou úplně typické a které jsi ještě nedělala. Možná prostě potřebuješ začít jinde a jinak, abys nevyhořela.
Dávej si pozor na záda, která tě můžou během podzimu značně potrápit, ať kvůli dlouhému sezení u počítače, nebo třeba kvůli neuváženým prudkým pohybům. Bez lékaře by ses pak neobešla.
Panny by měly konečně víc dobíjet energii. A je jedno, jestli to bude doma u seriálu, nebo venku na procházce.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Váhy budou na podzim těžit hlavně z lidí kolem sebe, ale zároveň si budou muset vybírat, komu opravdu chtějí věnovat čas. Není tomu totiž dávno, co zjistily, že ne všichni si zaslouží jejich pozornost. Může se tak stát, že některé vazby dokonce úplně zpřetrháš.
Během listopadu se může se objevit člověk, který ti předá důležitou informaci nebo tě přivede k nápadu, který by tě jinak úplně minul. Neboj se změn. I když se to možná hned nezdá, bývají k našemu prospěchu a všechno, co se děje, má svůj smysl. Jen si na něj trpělivě počkat.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Štíři se během podzimu hodně zaměří na kariéru, zároveň ale budou mít obavy z přílišného tlaku na výkon, který na něj bude vyvíjen. Dobře už ví, kam tohle může dovést. Buď tedy opatrná a hlídej si dostatek odpočinku.
Během tohohle ročního období budeš mít pocit, že tě lidi konečně víc vnímají takovou, jaká jsi, a to v dobrém. Jako by si někteří tví blízcí konečně uvědomili, co všechno pro ně děláš, a lidi, kteří tě teprve budou poznávat, tě uvidí v tak hezkém světle, o jakém bys dřív ani nesnila.
Střelec (23. 11. – 22. 12)
Střelci se budou během podzimu hlavně vzdělávat, budou cestovat a rozjíždět projekty, které ve finále zaberou víc času než jen pár týdnů. Je na čase ukázat, co je v tobě, a víc se prosadit. Chce to ale konzistentní přístup a nespoléhat jen na osobní kouzlo. Tvoje vědomosti a dovednosti jsou to, oč tu běží!
Jde taky o období, kdy budeš přemítat nad svými vztahy, hlavně těmi přátelskými. Někdo tě může opravdu mile překvapit, zatímco nad chováním jiného ti jen spadne brada a nebudeš věřit vlastním očím a uším. Pamatuj, že to, kým se obklopíš, si můžeš vybrat. Tak to dělej obezřetně!
Kozoroh (23. 12. – 20. 1.)
Kozorozi budou chtít na podzim vystoupit z rutiny a připustí, že ne každá dobrá cesta musí být předem dokonale naplánovaná. To nejlepší, co zažiješ v následujících týdnech, bude totiž absolutně nečekané!
Je tu ovšem jedno větší varování, co se zdraví týče. Všechno, co přichází, si užívej na maximum a s chutí, ale nepřeceňuj své síly a buď opatrná, aby ses z každého dobrodružství vrátila živá a zdravá, ať už jde úrazy, nebo o obyčejné nachlazení, případně virózu. Vůbec nebude od věci dopovat se aspoň vitamínem C!
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Vodnář na podzim sklouzne k tématu důvěry, blízkosti a sdílených peněz. Je na čase zbavit se návyků, které ti berou pocit kontroly a bezpečí. Můžeš řešit půjčku, společný rozpočet s partnerem, podporu od partnera nebo jednoduše pravidla, podle nichž se v blízkém vztahu dělíte o povinnosti.
Objevit se může taky starší pracovní problém nebo dřívější nejasné rozhodnutí, které si teď vyžádá druhé kolo. Nic už neodkládej a nečekej, že to za tebe vyřeší někdo jiný. Tentokrát už by to mohlo mít fatální důsledky pro tvou kariéru a finanční ohodnocení.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Ryby by na podzim měly věnovat největší pozornost pracovnímu tempu, zdravým návykům a tomu, kolik povinností se jim vejde do jednoho dne. Péče o druhé, která je ti vlastní, je sice chvályhodná, ale nemůžeš se pro ostatní úplně roztrhat.
Spoustu Ryb se dotkne naprosté přetížení. Pokud máš už delší dobu naloženo, neboj se konečně říkat „ne“, když cítíš, že je něco nad tvoje síly. Zasloužíš si odpočinek a zasloužíš si trávit čas, tak jak chceš ty. Nemusíš přijímat každý návrh!
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