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Příliš časté pití alkoholu může postupně ničit celý organismus. Následky nadměrné konzumace bývají skutečně devastující

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Asi není nutné dlouze psát o tom, že nadměrná konzumace alkoholu škodí zdraví. A naopak mírná konzumace může prospívat zdraví. Najít zlatou střední cestu nemusí být zase tak složité. Společně se dnes podíváme na benefity, které přináší umírněná konzumace alkoholu a rizika, která přináší nadměrné pití alkoholu.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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