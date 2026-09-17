Dvouletá záruka už neplatí. Skrytá změna v zákoně, kvůli které zaplatíte opravu ze svého

Kolem reklamací a vracení zboží koluje řada omylů, které stojí lidi peníze i nervy. Většina zákazníků netuší, že dvouletá záruka už roky neplatí tak, jak si myslí. A letos přibylo jedno pravidlo, kvůli kterému se reklamace nově vyplatí víc.
Vrácení a reklamace zboží patří k situacím, ve kterých se plno lidí spoléhá na pravidla, jež ve skutečnosti neplatí. Jeden chce vrátit boty koupené v obchodě do 14 dnů a diví se, že prodejce nemusí. Druhý reklamuje rok starou pračku s tím, že má přece dva roky záruku, a naráží na to, že pojmy jsou dnes jinak. K tomu letos přibyla novela, která spotřebitelům přidává další právo. Vyplatí se proto vědět, kdy jde zboží vrátit bez důvodu, co dnes znamená odpovědnost za vady, jakou novinku přinesl rok 2026 a jaké další omyly lidi u reklamací dělají.
Vrácení do 14 dnů platí jen na internetu
Nejrozšířenější omyl se týká čtrnáctidenní lhůty na vrácení. Ta se totiž nevztahuje na každý nákup.
Právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu má spotřebitel jen u nákupu na dálku, tedy typicky přes internet, telefon nebo od podomního prodejce. U nákupu v kamenné prodejně toto právo ze zákona není, takže zboží bez vady tam prodejce vzít zpět nemusí a případné vrácení je jen jeho dobrá vůle. Několik věcí, které je dobré vědět:
Rozhoduje způsob nákupu. Bez důvodu do 14 dnů se vrací jen zboží koupené na dálku, ne v kamenném obchodě. Chybějící poučení lhůtu prodlouží. Pokud e-shop spotřebitele o právu na odstoupení řádně nepoučil, lhůta se prodlužuje až na jeden rok. Náklady na vrácení nese kupující. Zboží zpět posíláte na své náklady, pokud e-shop neurčí jinak. Originální obal není podmínka. Podle České obchodní inspekce obal být zachován nemusí, obchodník ale může požadovat náhradu, pokud se nadměrným užíváním snížila hodnota zboží.
Právě záměna nákupu v obchodě a na e-shopu bývá nejčastějším zdrojem zklamání, když chce někdo vrátit nepoškozené zboží koupené v kamenné prodejně.
Vlastní pozemek není nedotknutelný. Zákon vás může nutit pustit na něj souseda Záruka dva roky skončila, platí práva z vadného plnění
Věta „mám na to dva roky záruku“ je dnes nepřesná. Podle informací
České obchodní inspekce skončila zákonná záruka za jakost a spotřebiteli místo ní zůstávají práva z vadného plnění. Zboží musí být bez vad v okamžiku převzetí a vadu, která se projeví do dvou let, může kupující vytknout. Zásadní je, jak se v čase mění to, kdo co dokazuje: První rok hraje pro spotřebitele. Objeví-li se vada během prvního roku od koupě, předpokládá se, že zboží bylo vadné už při převzetí, a je na prodejci, aby případně prokázal opak. Tuto domněnku novela prodloužila z původních šesti měsíců na jeden rok. Po roce se role obrací. Pokud se vada projeví později než po roce, ale do dvou let, musí spotřebitel doložit, že vada existovala už při převzetí. Dobrovolná záruka navíc. Prodejce může nad rámec zákona poskytnout smluvní záruku za jakost, třeba na tři roky, ale to je jeho rozhodnutí.
Rozdíl mezi zárukou za jakost a právy z vadného plnění tedy není slovíčkaření, protože rozhoduje o tom, kdo v které fázi musí vadu dokazovat. Jiná pravidla a lhůty přitom platí u vad nemovitostí, o kterých jsme psali v článku o tom,
jaká je lhůta na reklamaci skrytých vad nemovitosti. Prodejna elektroniky, kde spotřebitelé řeší reklamace i výběr zboží. Novinka roku 2026: oprava vám dá tři roky
Letos přibylo pravidlo, které reklamaci poprvé po letech dělá pro zákazníka výhodnější. Motivací je, aby lidé víc opravovali a méně vyhazovali.
Podle
Ministerstva průmyslu a obchodu přináší novela zákona o ochraně spotřebitele delší záruční dobu: pokud si zákazník při reklamaci vybere opravu vadného výrobku, prodlužuje se záruční doba ze dvou na tři roky. Prodloužení se uplatní u oprav od konce července 2026, zbytek novely je účinný od září 2026. Co novela dál přináší: Delší ochrana po opravě. U reklamace vyřešené opravou platí nově tři roky místo dvou, což se hodí hlavně u elektroniky. Více informací před nákupem. Prodejci mají povinnost informovat o opravitelnosti výrobku, jeho životnosti, dostupnosti náhradních dílů i délce bezplatných softwarových aktualizací. Konec klamavého zeleného marketingu. Novela cílí i na takzvaný greenwashing, tedy zavádějící tvrzení o ekologičnosti výrobků. Vysoké pokuty. Za porušení pravidel hrozí obchodníkům postihy až do pěti milionů korun a dohled provádí Česká obchodní inspekce.
Kdo tedy dnes stojí před volbou mezi opravou a výměnou, může mít z opravy díky delší záruce větší užitek než dřív.
Vyhozené desítky tisíc a zničený vjezd. Tuhle fatální chybu dělá při stavbě posuvné brány většina kutilů Další časté omyly u reklamací
Vedle velkých témat existuje řada drobnějších omylů, na kterých spotřebitelé zbytečně tratí. Většina z nich se dá snadno vyvrátit.
Bez účtenky to nejde. Účtenka není jedinou možností, nákup lze prokázat i výpisem z účtu nebo jinak. Reklamace může trvat, jak chce. Reklamaci je potřeba vyřídit nejpozději do 30 dnů, jinak má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Na slevené zboží není reklamace. Práva z vad platí i u zlevněného a použitého zboží, jen nelze reklamovat vadu, kvůli které byla cena snížena, a u použitého zboží lze lhůtu zkrátit. Poštovné si platím sám. Při uznané reklamaci má spotřebitel nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, třeba poštovného. Se zamítnutím se nedá nic dělat. Při neuznané reklamaci se lze obrátit na Českou obchodní inspekci, která zajišťuje mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
Jak vidíte, spousta „pravidel“, která si lidé u reklamací předávají, ve skutečnosti neplatí, a jejich znalost dokáže ušetřit peníze i čas. Ostražitost se u nákupů vyplatí i jinde, protože na spotřebitele míří i podvodníci, jak jsme upozornili v článku o tom,
jak poznat podvodné SMS o balíku a doplatku. Účtenka jako doklad o koupi pro uplatnění reklamace.
Kolem reklamací a vracení zboží panuje řada omylů. Vrátit zboží bez důvodu do 14 dnů lze jen u nákupu na dálku, tedy hlavně na internetu, zatímco v kamenné prodejně na to spotřebitel právo nemá a vrácení je jen dobrá vůle prodejce. Dvouletá zákonná záruka za jakost od roku 2023 skončila a místo ní platí práva z vadného plnění, kdy během prvního roku svědčí domněnka o vadě ve prospěch spotřebitele a po roce až do dvou let musí vadu doložit kupující.
Novinkou roku 2026 je, že zvolí-li spotřebitel při reklamaci opravu, prodlužuje se záruční doba ze dvou na tři roky. K častým omylům patří i to, že bez účtenky nelze reklamovat, že reklamace může trvat libovolně dlouho nebo že na slevené zboží reklamace není. Reklamaci je potřeba vyřídit do 30 dnů a při sporu pomůže Česká obchodní inspekce. Toto je obecný přehled, konkrétní situaci je vhodné ověřit u prodejce nebo u České obchodní inspekce.
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