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Důležitý vitamin pro podporu organismu lze doplnit jednoduchou změnou jídelníčku. Obsahují ho dobře známé potraviny

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Vitamin D patří k vitamínům rozpustným v tucích. Působí na řadu důležitých procesů v těle, zejména pak na hormonální a imunitní systém. Bohužel ale platí, že dnešní lidé jej nemají dostatek a nedaří se jim ho získávat ani ze stravy, ani z pobytu na slunci. Práce v kancelářích totiž znemožňuje většině lidí získávat tento důležitý vitamín právě s pomocí slunečních paprsků. A proto se o to více musíme zaměřit na jeho příjem ze stravy.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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