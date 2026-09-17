Důležitý vitamin pro podporu organismu lze doplnit jednoduchou změnou jídelníčku. Obsahují ho dobře známé potraviny

Reklama
2 min
Důležitý vitamin pro podporu organismu lze doplnit jednoduchou změnou jídelníčku. Obsahují ho dobře známé potravinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vitamin D patří k vitamínům rozpustným v tucích. Působí na řadu důležitých procesů v těle, zejména pak na hormonální a imunitní systém. Bohužel ale platí, že dnešní lidé jej nemají dostatek a nedaří se jim ho získávat ani ze stravy, ani z pobytu na slunci. Práce v kancelářích totiž znemožňuje většině lidí získávat tento důležitý vitamín právě s pomocí slunečních paprsků. A proto se o to více musíme zaměřit na jeho příjem ze stravy.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Freepik
Reklama
Příliš časté pití alkoholu může postupně ničit celý organismus. Následky nadměrné konzumace bývají skutečně devastující
Dostatek vitaminů pomáhá organismu také v boji s koronavirem. Potřebné látky lze tělu dodat pestrým a vyváženým jídelníčkem
Každý, bez ohledu na věkovou skupinu, do které patří, potřebuje vitamíny a minerály pro optimální fungování...
Odolnost vůči virovým nemocem mohou podpořit vhodně zvolené potraviny. Správná výživa významně ovlivňuje celkové zdraví
Pokud pravidelně konzumujete česnek, posilujete si tím imunitu a zároveň vás může ochránit před...
Roztroušená skleróza může zasáhnout zrak, řeč i nervovou soustavu. Včasné rozpoznání přesných signálů je naprosto zásadní
Roztroušená skleróza se projevuje celkovou slabostí, jež pacientovi ztěžuje každodenní fungování. Vykazuje...
Popraskané paty může zachránit jediná ze 4 běžných surovin ze spíže. Domácí balzám zatočí se suchou a ztvrdlou pokožkou
Popraskané paty jsou nepříjemný problém, který vám může snadno narušit každodenní život. Ulevit si však...
Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Příliš časté pití alkoholu může postupně ničit celý organismus. Následky nadměrné konzumace bývají skutečně devastující
- Dostatek vitaminů pomáhá organismu také v boji s koronavirem. Potřebné látky lze tělu dodat pestrým a vyváženým jídelníčkem
- Odolnost vůči virovým nemocem mohou podpořit vhodně zvolené potraviny. Správná výživa významně ovlivňuje celkové zdraví
- Roztroušená skleróza může zasáhnout zrak, řeč i nervovou soustavu. Včasné rozpoznání přesných signálů je naprosto zásadní
Učitelka ze základky dokončila Ironmana. Jako dítě gymnastka, pak fotbalistka, cukrářka a nakonec extrémní vytrvalkyně
SportyŽivě
dnes, 13:42
3 min
Takhle vyhazujete peníze za plyn oknem. Nenápadný zlozvyk u radiátoru prodraží účet až o 15 procent
ChytřeNaTo.cz
dnes, 13:39
4 min
Barcelona nastřílela sedm gólů a přepsala historii LaLigy. Jeden údaj z utkání nemá v celém Španělsku obdoby
SportyŽivě
dnes, 13:31
3 min
Mytologie stvoření civilizace rané Číny je velmi zvláštní – kdo byli Tři vznešení a komu vládlo Pět vladařů
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:30
3 min
Jedno sako, tři úplně jiné ženy: letos na podzim vyhraje kontrast místo perfektního sladění
Poudree.cz
dnes, 13:30
3 min
Reklama
Soukromí nájemníků má přednost. Kamery v bytech mají přísná pravidla
Brněnská Drbna
dnes, 13:30
2 min
Zemřel zakladatel Redstone Richard Morávek. Po vážném úrazu hlavy bojoval o život
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:30
Ani ne patnáctiletému fanouškovi ukradli šálu. Dvojici teď hrozí vězení
Ostravská Drbna
dnes, 13:24
1 min
Mbappé schválně zakryl nápis na tričku při zápase Realu. Vysvětlil to jednou větou o utonulých migrantech
SportyŽivě
dnes, 13:23
4 min
Nenadálý výskyt vší v pražském metru
i60.cz
dnes, 13:15
4 min
Reklama
Korupční skandál v Kyjevě sílí. Zelenského klíčový muž v problémech
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:11
ČNB nechala úrokové sazby beze změny. Analytici ale nevylučují jejich růst ještě letos
HN.cz
dnes, 13:01
V Liberci skončila oprava kina Varšava, v provozu bude nejspíš od příštího roku
Liberecká Drbna
dnes, 13:00
1 min
Ženy narozené v tomto znamení zkrásní až po padesátce
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:00
6 min
Ve Zrádcích není náhoda skoro nic. Kotek s Krugem odkryli, jak se hra skutečně staví
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 12:59
Reklama
EU chce omezit dětem sociální sítě, hry i AI. Ochrana je potřeba, návrh ale budí obavy
IT pro Tebe
dnes, 12:54
2 min
Meteorologové varují před blížící se frontou, která mnoha Čechům pokazí plány. Dorazí dříve, než se čekalo
Světkreativity
dnes, 12:53
2 min
„Nejnižší bod“ kariéry. Turné Eda Sheerena kolabuje kvůli Palestině
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 12:53
Adršpašské skály ukrývají vlastní Sibiř. Teplota v hluboké soutěsce se i v létě drží kolem osmi stupňů
Výletárium
dnes, 12:52
3 min
ČNB nechala sazby na 3,75 procenta. Do budoucna může přitvrdit
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:51
Reklama
Becker žádá změnu pravidel kvůli Zverevovi. Jeho rituál před druhým podáním rozčiloval i soupeře a komentátory
SportyŽivě
dnes, 12:48
4 min
Domácí zásoba čerstvých citronů může růst přímo na okenním parapetu. Vlastní úrodu lze vypěstovat i bez zahrady
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 12:47
3 min
Svět se potýká s úbytkem vody. Varováním je i nedostatek podzemní vody v Česku
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:47
Máte sex, i když se vám nechce? „Sex z milosti“ může vztahu prospět. Má to ale háček
Žena.cz
dnes, 12:45
Pozadí natáčení Chalupářů: Zastávka ve vsi nikdy nestála a slavná hláška o vodníkovi nebyla ve scénáři
VIPživot.cz
dnes, 12:43
4 min
Reklama
Důležitý vitamin pro podporu organismu lze doplnit jednoduchou změnou jídelníčku. Obsahují ho dobře známé potraviny
Zdravestravovani.eu
dnes, 12:42
2 min
Windows 11 má nové menu Start, které řeší roky trvající problém. Neznámo proč je skryté, zapnout si ho musíte sami
Mobify.cz
dnes, 12:40
4 min
S „dotacemi“ soukromým školám je to naopak. Stát by jim měl spíš přidat
HN.cz
dnes, 12:35
Třepací mandarinkové řezy jsou jemné, svěží a tak snadné, že je zvládne úplně každý
Cooky.cz
dnes, 12:32
4 min
Jak nechat dozrát zelená rajčata po sklizni? Pomůže jednoduchý trik
Planeta zahrady
dnes, 12:31
4 min
Reklama
Hledá se nový „Pasta“. První výstroj pro děti zdarma, hokej je má vést celým životem
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 12:31
Ani mléko, ani vitaminy. Před řídnutím kostí nejlépe chrání tento jednoduchý cvik
FAJNTIP.cz
dnes, 12:30
4 min
Ve švédských volbách zvítězila opozice, premiér oznámil rezignaci
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:29
V Hradci bude místo pro nové nápady. Na kraji vznikne coworkingové centrum
Hradecká Drbna
dnes, 12:25
1 min
Švédské volby vyhrála levicová opozice. Současný premiér Kristersson už oznámil rezignaci
HN.cz
dnes, 12:22
Reklama
Žena koupila za 100 Kč obraz kvůli pěknému rámu. Přehlédla však tento malý podpis, kvůli kterému jde nyní do aukce za 6 milionů Kč
Světkreativity
dnes, 12:21
2 min
Příliš časté pití alkoholu může postupně ničit celý organismus. Následky nadměrné konzumace bývají skutečně devastující
Zdravestravovani.eu
dnes, 12:20
2 min
Za písní Málokdo ví Hany Zagorové stojí dechberoucí příběh: Zpěvačka se musela přizpůsobit
In-lifestyle.cz
dnes, 12:20
3 min
Linda Žbirková znovu pokřtila album, které pro ni před 27 lety nahrál otec Miro Žbirka
Aplausin.cz
dnes, 12:19
2 min
Česko chce Německu přebrat útočníka Rangers za 146 milionů. Klopp ho může zastavit jediným telefonátem
SportyŽivě
dnes, 12:18
5 min
Reklama
Reklama
Houby rostou, zní optimistická zpráva. Mapa prozrazuje, kde nejvíc
Máte sex, i když se vám nechce? „Sex z milosti“ může vztahu prospět. Má to ale háček
Tento drobný signál může podle psychologů ukazovat na vyčerpání
117letá žena darovala své tělo vědcům. Tohle našli v jejích buňkách
Ve Zrádcích není náhoda skoro nic. Kotek s Krugem odkryli, jak se hra skutečně staví
Reklama
Reklama