Výzvu organizace k zastavení norování lišek podepsalo přes 117700 lidí. Myslivci naopak požadují zachovat norování, pomáhá podle nich regulovat stavy predátorů, chránit drobnou zvěř i ohrožené druhy a přispívá k zachování přírodní rovnováhy.
Svoboda zvířat upozorňuje zejména na krutost norování. Během dnešního happeningu chtěla organizace lidem co nejvíce přiblížit, jaké je to být v roli norované lišky. Kolemjdoucí si mohli vyzkoušet brýle s virtuální realitou, z reproduktorů zněly zvuky lišek a utrpení norovaných zvířat na místě symbolicky znázorňoval také maskot v liščím kostýmu.
„Do nory, kterou obývá liška, jezevec, ale i jiní volně žijící živočichové, se vpouští pes, který je k tomu cvičený a dochází tam k velmi brutálnímu a krvelačnému souboji mezi liškou a tím psem. A vzhledem k tomu, že ta metoda je už dnes zastaralá, nepotřebná a zbytečná a děje se v marginálním počtu, považujeme za téměř nezbytné, aby byla ukončena," řekla Karolína Zapotilová ze Svobody zvířat.
Českomoravská myslivecká a jednota naopak v petici požaduje zachování norování jako nezbytné součásti odpovědného managementu krajiny a ochrany přírody. Petice má necelých 3000 podpisů.
Myslivci poukazují, že liška má v podmínkách ČR minimum přirozených predátorů a regulace lišek je důležitou součástí péče o krajinu. Svoboda zvířat ale namítá, že norování je ukončené například v některých spolkových zemí Německa či v Lucembursku a předzvěsti myslivců o přemnožení lišek se ve zmíněných zemích nenaplnily. „Strašili veřejnost tím, že se přemnoží lišky a budou přenášet nemoci a budou se stahovat do měst, ale ony se dokáží regulovat velmi dobře samy. Nic takového se nestalo a nadále je tam příroda zdravá," uvedla Zapotilová.
Podle myslivců ale význam norování přesahuje lov lišek. Upozornili, že omezování norování v ČR by komplikovalo snahu o potlačení psíka mývalovitého, invazního druhu, který podle nich představuje významné riziko pro původní druhy živočichů, šíří řadu onemocnění a obsazuje nory, které následně využívá k rozmnožování.
Zákaz lovu lišek norováním navrhla Jana Hanzlíková společně s premiérem Andrejem Babišem (oba ANO) a předsedkyní klubu tohoto hnutí Taťánou Malou v novele zákona na ochranu zvířat proti týrání. Sněmovna by dnes měla mít na programu třetí čtení novely.
Vztažení zákazu norování na všechna zvířata prosazuje skupina poslanců opozičních Pirátů, STAN a TOP 09 kolem Jany Patkové z pirátské strany. Patková chce kromě norování zakázat i výcvik loveckých psů na živých liškách. „Myslivci namítají, že lišky je potřeba lovit, aby chránili drobnou zvěř nebo slepice v kurnících. Chápu tento argument. Můj návrh proto myslivcům nezakazuje lišky lovit - například na čekané. Jen za nimi nebudou smět posílat psy do nor. Ostatně norováním se dnes uloví jen zhruba tři lišky ze sta a tento podíl dlouhodobě klesá," uvedla dnes v tiskové zprávě.