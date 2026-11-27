Slavného Stounmana nemoc ochromila tak, že se nemůže sám napít. Prosí o pomoc
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Slavného Stounmana nemoc ochromila tak, že se nemůže sám napít. Prosí o pomocZdroj: Petr Burda
Článek byl publikován 27.11.2026 11:56
Při cestě tunelem mezi Karlínem a Žižkovem jste si možná na jedné ze stěn všimli nenápadných dveří. Za nimi...
Až výjimečný trest hrozí ženě, kterou kriminalisté obvinili ze tří vražd, pokusu o vraždu, týrání svěřené...
Vyšší poplatek za podzemní vodu bude v Praze znamenat navýšení ceny vody asi o korunu za metr krychlový,...
Pražští policisté pátrali po patnáctiletém klukovi, který odešel ve středu z domova a už se nevrátil. Dřív...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →