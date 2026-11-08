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Spalovna u Čeperky za 6,6 miliardy má dodavatele. Obec proti stavbě bojuje roky

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Elektrárny Opatovice mají dodavatele pro stavbu spalovny v katastru obce Čeperka na Pardubicku. Smlouvu podepsalo sdružení SESMETIC, které tvoří slovenská firma Energetické strojárne spolu…
komin

komin

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 13:00

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