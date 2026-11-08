Spalovna u Čeperky za 6,6 miliardy má dodavatele. Obec proti stavbě bojuje roky

Elektrárny Opatovice mají dodavatele pro stavbu spalovny v katastru obce Čeperka na Pardubicku. Smlouvu podepsalo sdružení SESMETIC, které tvoří slovenská firma Energetické strojárne spolu s I&C Energo a Metrostavem CZ. Hodnota kontraktu dosahuje téměř 6,6 miliardy korun.
Sdružení má na starosti vše od projektu přes dodávku technologií až po samotnou výstavbu a uvedení do provozu, jak potvrdila mluvčí společnosti Hana Počtová. Práce by měly začít v únoru příštího roku, předběžné převzetí zařízení se očekává v březnu 2030. Stejné sdružení přitom staví obdobné zařízení v Komořanech u Mostu.
Zařízení pro energetické využití odpadu, zkráceně ZEVO, bude ročně zpracovávat 150 000 tun komunálního odpadu. Vzniklé teplo půjde do soustavy centrálního zásobování, projekt počítá také s výrobou elektřiny. Na stavbu získaly Elektrárny Opatovice příslib dotace čtyř miliard korun z Modernizačního fondu.
Obec Čeperka proti záměru vystupuje dlouhodobě. Původně měla spalovna stát v sousedních Opatovicích nad Labem, kde ji obyvatelé odmítli v referendu v roce 2006. Elektrárna tehdy přesunula záměr do jiné části svého areálu, tentokrát v katastru Čeperky. Ani tamní obyvatelé se záměrem nesouhlasí a odmítli ho v referendu.
Spalovna je součástí širšího plánu na ukončení spalování hnědého uhlí do konce roku 2030. Uhelné kotle se budou postupně odstavovat, jako náhrada má sloužit zemní plyn a právě energetické využití odpadu. Na plynofikaci získala elektrárna z Modernizačního fondu přibližně 3,5 miliardy korun. První ze tří plánovaných paroplynových bloků chce elektrárna převzít na konci příštího roku.
Elektrárna Opatovice, dokončená v roce 1960, patří přes dceřinou společnost EP Energy do holdingu miliardáře Daniela Křetínského. Prostřednictvím soustavy o délce přibližně 320 kilometrů zásobuje teplem více než 63 000 domácností a stovky dalších odběratelů v aglomeraci Hradec Králové, Pardubice a Chrudim.
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