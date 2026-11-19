Před Sandrou Bullock a Julií Roberts tu byla pětašedesátiletá oslavenkyně Meg Ryan, která zejména v 90. letech nastavila standard emancipovanější, vtipnější a spontánnější generaci romantických hrdinek stříbrných pláten. Hvězda několika zásadních žánrovek z pera Nory Ephron, které kariéru poničila snaha o filmovou transformaci či mediálně vděčná vztahová aféra, přitom nikdy nechápala, proč vlastně s nálepkou amerického zlatíčka skončila. Sama sebe považuje za děsnou celebritu a sláva jí v životě vždy překážela.
Když Harry potkal Sally
, Samotář v Seattlu
, Město andělů
, Láska přes internet
... I kdybyste jméno Meg Ryan
náhodou neznali, její romantické pletky v těchto slavných filmech vás pravděpodobně neminuly. Pětašedesátiletá herečka patřila k nejobsazovanějším tvářím 90. let a byla symbolem jedné žánrové éry, což se jí posléze vymstilo – po přelomu tisíciletí, kdy načala čtvrtou dekádu života, se negativně projevilo jednak její škatulkování do jednoho typu rolí, jednak aférka s hercem Russellem Crowem
, kvůli němuž – jak si to média alespoň přebrala – opustila dlouholetého manžela a otce svého syna Dennise Quaida
.
„Dalo by se argumentovat, že tenhle trend odstartovaly filmy Vysíláme zprávy a Pod vlivem úplňku, ale skutečný začátek nastal až s Když Harry potkal Sally,“ vracel se před třemi lety Brent Lang, redaktor časopisu Variety, k boomu romantických komedií z přelomu 80. a 90. let. „To bylo ještě před Julií Roberts, Sandrou Bullock a všemi dalšími herečkami, které se s tímto žánrem později neodmyslitelně spojily. Meg Ryan nastavila laťku pro celou vlnu romantických komedií, které v té době začaly filmovému průmyslu dominovat.“ Devadesátky byly koneckonců optimistickou dobou, což tomuto žánru svědčilo. Lidé se dle Langa cítili dobře, jejich starosti se mohly přeorientovat na mnohem osobnější témata. „A právě v tom romantické komedie dobře fungovaly.“
Postavy Meg Ryan byly svéhlavé a nezávislé ženy – žádné poslušné hospodyňky toužící jen a pouze po skvělém manželovi, jak bývalo zvykem v klasické hollywoodské éře, k níž se herečka s dvorní filmařkou Norou Ephron pravidelně obracely. „Modernizovala obraz dívky odvedle, který dříve ztělesňovaly herečky jako Myrna Loy, představující svého času dokonalou manželku, Olivia de Havilland nebo June Allyson. Přizpůsobila ho však generaci vyrůstající po druhé vlně feminismu,“ vysvětlovala pro Yahoo Entertainment Emily Carman, docentka na filmové fakultě Dodge College of Film and Media Arts při Chapmanově univerzitě. Ryan podle ní samozřejmě byla „velmi atraktivní a štíhlá, měla výraznou bradu, modré oči a blond vlasy, které většinou nosila v elegantním krátkém sestřihu,“ avšak současně nebyla žádnou supermodelkou.
„Byla roztomilá a vtipná, zároveň měla v sobě jiskru a temperament, které rezonovaly s proměnami širší společnosti,“ pokračovala Carmen, která v populární herečce rovněž neshledávala žádnou Pretty Woman ani další variaci na Popelku. „Její hrdinky se už posunuly dál – a právě v tom možná spočívala podstatná část její přitažlivosti,“ komentovala zejména rovnocennost Ryan s mužskými protějšky, která vycházela najevo například ve slovních přestřelkách a sexuálních narážkách. A to hlavně v jejím prvním velkém a současně navždy esenciálním hitu Když Harry potkal Sally, kde si utahovala z šovinismu Billyho Crystala, s jehož postavou se scházela a rozcházela v průběhu řady let.
Královnou romantických komedií
Ryan ale nezačala hrát až v klasice Roba Reinera podle scénáře Ephron, když jí bylo 28 let. V New Yorku začátkem 80. let studovala novinařinu a herectvím si přivydělávala. V posledním filmu George Cukora Bohaté a slavné nebo v televizní soap opeře As the World Turns jí to ale šlo tak dobře, že studium předčasně ukončila, přijala umělecké jméno a odešla do Hollywoodu. Jako partnerku tragicky zesnulého Goose si ji můžeme pamatovat v kasovním hitu dekády Top Gun a ve flashbacích se objevila také v moderním sequelu Maverick. S Dennisem Quaidem si v rychlém sledu zahrála v milé sci-fi Vnitřní vesmír a v retrospektivně vyprávěném dramatu Hlásím svoji smrt, načež z ní první spolupráce s Ephron učinila zámořskou superstar.
Kromě slavné scenáristky, která v 90. letech přešla také za kameru, často pracovala také s Tomem Hanksem. Jejich první společný projekt Joe kontra sopka roku 1990 propadl a kult se z něj vylíhl až posléze – podobně si do jisté míry vedla i smělá biografie kapely Doors od Olivera Stonea. Až další herecký tandem s Hanksem – pod režijní taktovkou scenáristky Ephron – vstoupil do žánrových učebnic. Samotář v Seattlu herečce vynesl druhou nominaci na Zlatý glóbus a zahájil šňůru komerčně úspěšných titulů, z nichž ne všechny byly romantické čajíčky. Ryan ostatně nabízeli úlohu Clarice Starling v Mlčení jehňátek a nespatřovali v ní pouze americké zlatíčko, přestože jím v očích většiny fanoušků navždy zůstala. „Natočila jsem přes třicet filmů a možná jen sedm z nich patří do tohoto žánru. Snažila jsem se prosadit i v jiných typech filmů,“ tvrdila po letech.
V 90. letech tedy hrála také v historickém Času smyslnosti nebo v akční Odvaze pod palbou, avšak tyto oceňované projekty nemohly komerčně soupeřit s hereččinými rom-comy. V tržbách si velmi dobře vedl Francouzský polibek od Lawrence Kasdana a hotovými senzacemi byly snímky Město andělů a samozřejmě Láska přes internet. Oboje remaky starších děl a romantické dojáky utržily přes 200 milionů dolarů a potvrdily, že Ryan se prostě musí držet svého kopyta – ideálně pak po boku Ephron a Toma Hankse. Zajímavé přitom je, že herečka se nikdy neplánovala stát královnou romantických komedií. A jelikož nikdy nečetla žádný článek o sobě, ani si neuvědomovala, že ji tak nazývají. „Prostě mám pocit, že by to byl opravdu těžký způsob života, vědět, co si o mně ostatní myslí. Jsem příliš zranitelná,“ přiznala.
Měla na to diváky připravit
O to větší bolest musela prožívat po přelomu tisíciletí, kdy se její nevědomky vybudovaná image zbortila a neotřesitelné postavení se záhy podlomilo. Bulvár rozebral napadrť její údajnou aféru s Russellem Crowem, s nímž se měla dát dohromady v zákulisí thrilleru Životní zkouška, a následný rozvod s Quaidem. Renomé spolehlivé holky od vedle tím vzalo za své, byť herečka se s odstupem let bránila, že Quaid jí během vztahu zahýbal opakovaně. S Hughem Jackmanem natočila relativně úspěšnou romantickou komedii Kate a Leopold a následně znovu zkusila tlačit proti mainstreamu erotickým thrillerem Piková trojka od Jane Campion (Piano), kde se ukázala nahoře bez. Po čtyřicítce to pro ni prý nebyl problém, ale publikum se s touto verzí amerického zlatíčka nesmířilo.
Snímek propadl a dočkal se nepříznivých kritických ohlasů, přičemž z kritiky i osobního života frustrovaná Ryan nezvládala související propagační tour. V Británii nechvalně proslulý rozhovor s hostitelem talk show Michaelem Parkinsonem ji naprosto vykolejil, odpovídala mu úsečně a naznačila, že by měl rozhovor za přítomnosti ostatních hostů ukončit. „Měla jste své publikum připravit na to, že děláte něco jiného,“ káral ji Parkinson za erotické scény, což herečku šokovalo. „Musela jsem s tím mužem strávit dvacet minut v kuse a mohla jsem buď odejít, což by nebylo dobré, nebo se mu pokusit velmi uctivě oponovat,“ vrátila se po třech letech k incidentu, který pomohl destabilizovat její hereckou kariéru. Z kin se Ryan velmi rychle vytrácela a její úpadek posvětila nominace na Zlatou malinu z roku 2009 – tedy na cenu, která si vždy uměla políčit na vyhasínající filmové osobnosti.
Ke konci tohoto období se cítila vyždímaná a vyčerpaná. „Byla jsem vyhořelá. Už jsem neměla pocit, že o sobě a o světě vím dost na to, abych jej jako herečka dokázala odrážet. Cítila jsem se izolovaná,“ řekla Ryan, která se v posledních letech na veřejnosti moc neukazovala. V minulé dekádě se pro změnu sama postavila za kameru a natočila drama Dopisy z války, v němž si i sama zahrála a do obsazení zlákala také Toma Hankse či Jacka Quaida, svého jediného syna s Dennisem. V té době střídavě chodila se zpěvákem Johnem Mellencampem a vychovávala dceru Daisy True, kterou roku 2006 adoptovala z Číny jako čtrnáctiměsíční.
Po osmi letech herecké nečinnosti se Ryan rozhodla vrátit před i za kameru a natočila romantickou komedii Co bude dál s Davidem Duchovnym, kterou popisovala jako nástupce konverzačních romantických filmů ze 40. let. Její postava Willa se kvůli zpožděnému letu zasekne na letišti a narazí na dávného přítele Billa (Duchovny). Mezi dvojicí to zajiskří a rozehrají milostnou partii, jíž Ryan chtěla vzdát hold své osudové scenáristce. „Nora Ephron říkávala, že romantické komedie jsou tajným prostředkem ke zhodnocení naší doby, což v tomhle filmu děláme,“ prozradila Ryan v rozhovoru citovaném v Entertainment Weekly. Tehdy rovněž odmítla, že by podstupovala profesní comeback. Řekla, že nápad „ji napadl během pandemie a měla čas o něm psát“, ale její návrat k žánru, který z ní udělal pojem, „nebyl nějaký záměrný promyšlený krok“.
Co bude dál nezaznamenalo valný ohlas a o comebacku vskutku nemohla být řeč. Ryan má nicméně v postprodukci nepřístupnou žánrovku Good Sex, v níž se poprvé od Pikové trojky schází s Markem Ruffalem, a ještě minimálně jednou připomene, čím se před necelými čtyřiceti lety tolik proslavila. Hodlá přitom setrvat v ústraní a přiznává, že byla „hrozná celebrita“ a že mediální kolotoč, v němž se kvůli propagaci filmů odhalují osobní podrobnosti, považovala za nesnesitelný. Podle ní by se v dnešním prostředí slávy nedočkala. „Kdybych začínala kariéru dnes, neměla bych šanci,“ řekla pro Vanity Fair. „Sociální sítě všechno změnily. Je to tak rozsáhlé a obrovské. Nezvládla bych ten neustálý zájem a posuzování.“
Za svůj odkaz se ale nemusí stydět, i kdyby zahrnoval pouze kultovní scénu předstíraného orgasmu z Když Harry potkal Sally, kterou lidé v inkriminované lokaci dosud imitují a loni si ji znovu vyzkoušela i samotná Ryan, byť v rámci reklamy Super Bowlu na majonézu od Hellmann's (video si můžete prohlédnout výše). „Natočila asi čtyřicet, padesát filmů a většina lidí si z nich opravdu pamatuje jen tři nebo čtyři. Ale to je vlastně dobrá bilance,“ shrnul Brent Lang hereččin rejstřík. „Velké filmové hvězdy mohou mít štěstí, když mají jeden nebo dva filmy, které skutečně přetrvají. To je úspěšná kariéra.“
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Zdroje: Marie Claire, Yahoo Entertainment, Variety, The New York Times