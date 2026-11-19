mám zařazenou mezi recepty, u kterých se moc nepřemýšlí a hlavně se u nich málokdy něco pokazí. Poprvé jsem ji pekla ještě na škole, Kefírovou buchtu bez mixéru, jen s vidličkou a těžkou starou mísou po babičce. Dopadlo to dobře. Od té doby ji beru jako jistotu na plech: příprava netrvá dlouho, z talíře mizí rychle a nikdo kolem ní nevede složité řeči.
Kefír v těstě odvede přesně to, co se od něj u takové buchty čeká. Střídka zůstane příjemně vláčná, pod sladkou kakaovou je cítit jemná nakyslost a korpus nevysychá hned po upečení. Pokud tedy vůbec zůstane do druhého dne. U nás se to stává spíš výjimečně. Poleva z másla, kakaa a moučkového cukru se do teplé buchty trochu vsákne a nahoře udělá polevou tenkou vrstvu, která drží. na povrchu je už taková domácí klasika z plechů, které se dřív nosily na besídky, schůze nebo jen tak k příbuzným na návštěvu. Kokos
Můj tip zní: Polevu natřete na buchtu hned po vytažení z trouby, dokud je korpus ještě horký. Teplý povrch ji lehce vtáhne dovnitř a nahoře zůstane souvislá vrstva, která se při krájení neláme. Když se čeká až do vychladnutí, poleva sedí víc na povrchu a při řezu se umí drolit. Recept na vláčnou kefírovou buchtu s kakaovou polevou a kokosem
Z jednoho plechu vyjde přibližně
15 až 20 kousků. Celková délka přípravy: přibližně 60 minut Ingredience k přípravě
Těsto: 500 ml kefíru 340 g polohrubé mouky 180 g cukru krupice 2 vejce 8 lžic oleje 1 vanilkový cukr 1 prášek do pečiva
Kakaová poleva: 80 g másla 100 g moučkového cukru 2 lžíce kakaa 4 lžíce vody
Dokončení: Postup přípravy kefírové buchty s kakaovou polevou
1. Troubu předehřejte na
180 stupňů. Plech velký zhruba 30 × 40 cm vymažte olejem a vysypte moukou nebo strouhankou. Těsto je řidší, takže vynechat vymazání se tady většinou nevyplácí.
2. Do větší mísy nalijte
kefír a přidejte olej. Promíchejte je, stačí krátce. Potom přidejte vejce, cukr krupice a vanilkový cukr. Metlou směs prošlehejte, aby byla bez větších hrudek a působila jednotně. Foto: Cooky.cz, Kefírová buchta, která se rozplyne dřív, než vychladne: Vláčný domácí moučník z jediné mísy
3.
Polohrubou mouku smíchejte s práškem do pečiva a postupně ji prosejte do mísy. Míchejte jen do spojení. Dlouhé míchání těstu nepomůže, spíš pak může být buchta zbytečně hutná.
4. Těsto přelijte na připravený plech a roztáhněte ho do krajů. Bude vypadat dost řídké, ale tak to má být. Po upečení díky tomu zůstane měkké a vláčné.
5. Pečte v předehřáté troubě
35 až 40 minut. Propečení zkontrolujte špejlí nebo koncem dřevěné vařečky. Když ji zapíchnete doprostřed, měla by vyjít suchá. Připravíme polevu
1. Ke konci pečení si připravte polevu. Do menšího kastrůlku dejte
máslo, moučkový cukr, kakao a vodu. Zahřívejte na mírném plamenu a míchejte, až se máslo rozpustí a směs bude hladká, tmavá a lesklá. Nevařte ji, stačí ji dobře prohřát.
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2. Upečenou buchtu vytáhněte z trouby a hned ji po celé ploše propíchejte vařečkou nebo vidličkou. Není potřeba se bát, otvory později vidět nebudou. Poleva se díky nim dostane hlouběji do těsta.
3. Teplou polevu nalijte na horkou buchtu a rychle ji rozetřete do souvislé vrstvy. Povrch hned posypte
kokosem. Jakmile poleva zatuhne, kokos už se na ni chytá mnohem hůř.
4. Buchtu nechte vychladnout přímo na plechu alespoň
20 až 30 minut. Poleva za tu dobu zpevní a řezy budou při krájení držet lépe pohromadě. Tipy redakce: Záměna kefíru za podmáslí: Kefír se dá bez větších problémů nahradit podmáslím. Funguje i bílý jogurt zředěný trochou mléka. Konzistence buchty zůstane hodně podobná, jen nakyslá chuť nebude tak výrazná. Poleva příliš hustá nebo řídká: Hustotu polevy dolaďujte vodou opatrně, nejlépe po lžičkách. Ideální je stav, kdy teče jako hustší čokoládová omáčka. Moc řídká poleva se skoro celá vsákne a buchta nebude vypadat tak dobře, příliš hustá se zase špatně roztírá. Variace bez kakaa: Pokud z polevy vynecháte kakao a přidáte místo něj lžičku vanilkového extraktu, získáte světlou máslovou polevu. Hodí se hlavně ve chvíli, kdy do těsta přidáte trochu nastrouhané citronové kůry. Propíchávání těsta: Čím hustěji buchtu před politím propícháte, tím víc polevy se dostane dovnitř. U tohoto receptu se pečlivost vyplatí. Díry po vařečce nakonec zmizí pod polevou a buchta je díky nim výrazně šťavnatější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline