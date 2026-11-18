Ráno cvakne rychlovarná konvice a na lince čekají dvě sklenice. Jedna má známé logo z reklam, druhá nenápadnou etiketu obchodu za rohem. Leckdo sáhne po té první, protože od dražší kávy čeká lepší chuť. Jak by ale obě dopadly, kdyby přišly na stůl v obyčejných šálcích bez jediného nápisu?
Nejdražší sklenice skončila druhá
Instantní kávu si podle studie agentury Ipsos z června 2021 připraví aspoň jednou týdně 60 % dospělých. Otázka, za co u regálu platíme, se tedy týká spousty lidí. Ve slepém testu redakce arecenze.cz z listopadu 2026, ve kterém ochutnávalo pět lidí, přitom vyšší cena ani známé jméno lepší umístění nezaručily. Pět jazyků ovšem není celá republika a co nesedlo jim, může chutnat vám. Pořadí proto berte jako vodítko pro vlastní ochutnávku.
Sklenice mají různou gramáž, proto dává smysl srovnávat ceny v přepočtu na 100 g. Jde o ceny z doby testu v listopadu 2026, které se mění, a kávu lze často koupit v akci.
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Káva Pořadí Hodnocení Cena za 100 g (listopad 2026) Tesco Original 1. 8/10 89,90 Kč Jacobs Krönung Signature 2. 7,5/10 130 Kč Bellarom Classic (Lidl) 3. 6,5/10 64,95 Kč
Vítěz vyšel o 40,10 Kč na 100 g levněji než Jacobs, který byl v testu nejdražší, tedy zhruba o 31 %. Kdo spotřebuje 200 g instantní kávy měsíčně, ušetřil by podle našeho modelového výpočtu při těchto cenách 962,40 Kč za rok. Vítěz přitom nejlevnější nebyl, v přepočtu na 100 g stál víc než čtyři další kávy z testu. K nejlevnějším patřil třetí Bellarom Classic z Lidlu, který stál zhruba polovinu ceny Jacobsu.
Vyhrála hořká káva z Tesca
Nejvíc bodů, 8 z 10, získala Tesco Original, vlastní značka řetězce Tesco. Byla dost hořká, což testeři zapsali mezi výtky, ocenili ale, že nebyla kyselá. V dochuti zachytili tóny karamelu až kakaa. Vůní nijak neoslnila. Kdo kávu bělí, musí počítat s tím, že ji mléko znatelně zeslabí, chutná s ním ale dobře.
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Druhé místo s hodnocením 7,5 z 10 obsadila Jacobs Krönung Signature. Příjemně voněla kávou a její silnější chuť nejvíc připomínala zrnkovou kávu, jen byla mírně kyselá. Výrazná zůstala i s mlékem a kdo má rád silnější šálek, tomu ji testeři doporučili. Třetí Bellarom Classic byl kyselejší a slabší, s mlékem si ale polepšil a testeři v něm viděli nejlepší poměr ceny a chuti.
Pořadí vzniklo naslepo. Pět testerů dostalo sedm klasických instantních káv v očíslovaných šálcích a hodnotilo vůni, chuť včetně hořkosti a kyselosti, dochuť, rozpustnost a pěnu, chuť s mlékem a celkový dojem. Ochutnávali ve dvou kolech bez mléka a v jednom kole s 20 ml mléka, na závěr všechny vzorky porovnali. Který šálek patří ke které sklenici, se testeři dozvěděli, až když měli pořadí uzavřené.
Testeři ochutnávali kávy naslepo a značky se dozvěděli až po uzavření pořadí. Ilustrační foto. Zdroj: Nathan Dumlao / Unsplash. Cena ani značka o pořadí nerozhodly
Velké rozdíly byly i mezi levnějšími privátními značkami, dvě kávy dalších obchodních řetězců skončily v dolní polovině pořadí. Jedna z nejznámějších značek instantní kávy se umístila až uprostřed, za levnější kávou z diskontu. Testerům vadila trpkost, která jim zůstávala na jazyku.
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Na spodních příčkách byla hlavním problémem kyselost. Neobstála ani káva, která se na obalu hlásí ke stoprocentní arabice sušené mrazem, a poslední vzorek byl extrémně kyselý a zároveň hořký. Mléko kyselost u většiny káv aspoň zčásti zjemnilo a nejvíc pomohlo kávám ze středu pořadí, poslednímu vzorku ale nepomohlo vůbec.
Které kávy obsadily dolní příčky, se dočtete v kompletním testu, na který odkazujeme ve zdrojích pod článkem.
Co prozradí zadní strana sklenice
Pravidla pro instantní kávu určuje vyhláška č. 187/2023 Sb., platná od 1. července 2023. Podle ní jde o extrakt z pražené kávy získaný jen vodou, bez rozkladu kyselinou nebo zásadou, a prodávat se smí pod názvem instantní nebo rozpustná káva. Poměr arabiky a robusty vyhláška mezi povinnými údaji neuvádí a nápis 100% arabika bývá prodejním argumentem.
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Podobně vypadající směsi kávovin s kávou musí na obalu uvést, kolik procent kávy obsahují. Lákavý název na přední straně proto vždy porovnejte se složením vzadu.
Kávu Češi kupují převážně v akcích, za běžnou cenu se prodává jen malá část. Při nákupu tedy sledujte cenu za 100 g na cenovce a oblíbenou značku si pořiďte, až bude ve slevě.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-187, https://www.mze.gov.cz/public/portal/mze/-q341147—CMAad1QF/jak-pozname-kvalitu-svet-kavy, https://www.ipsos.com/cs-cz/cesi-kava, https://cc.cz/dnes-se-slavi-mezinarodni-den-kavy-v-cesku-ji-pije-85-procent-populace-nejvice-frci-ta-instantni/, https://www.mediaguru.cz/cesi-miluji-privatni-znacky-i-kdyz-casto-ani-nevedi-ze-je-kupuji, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-byznys-komodity-dluhopisy-kava-je-nove-maslo-cesi-ji-kvuli-cene-kupuji-ve-sleve-274928, https://www.arecenze.cz/clanky/otestovali-jsme-7-klasickych-instantnich-kav-listopad-2026-tesco-porazilo-jacobs-kavu-z-kauflandu-nezachranilo-ani-mleko/
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