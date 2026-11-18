Americké letectvo (USAF) a společnost Northrop Grumman 13. listopadu 2026 oznámily, že
strategický bombardér . B-21 Raider úspěšně provedl test odpalu zbraně
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Testovací stroj vzlétl z Edwardsovy letecké základny v Kalifornii a vypustil konvenční zbraň. Podle USAF tím program přešel od letových zkoušek ke zkouškám plnohodnotné zbraňové platformy.
Test proběhl podle Air & Space Forces Magazine v prvním listopadovém týdnu.
Letectvo neupřesnilo, o jakou zbraň šlo. Výsledek testu je důležitý, protože první operační letouny mají dorazit na základnu Ellsworth v Jižní Dakotě v roce 2027. První odpal zbraně z B-21
Testovací B-21 odpálila konvenční zbraň a USAF to označuje za důkaz schopnosti nést a použít bojovou výzbroj. Oficiální prohlášení z 13. listopadu zveřejnily letectvo i výrobce. Bombardér B-21 Raider, Tech. Sgt. William OBrien, 94th Airlift Wing photographer, Public Domain
Podle USAF zkouška potvrdila správnost digitálních modelů letounu a vyspělost jeho otevřené systémové architektury. Letectvo uvádí, že jí
předcházely tisíce hodin virtuálního modelování v prostředí „digitálního dvojčete“. Díky tomu bylo možné předem předpovědět a upřesnit dráhu zbraně.
Ministr letectva Troy Meink test označil za doklad schopnosti rychle se přizpůsobovat a ohrozit libovolný cíl, pokud selže odstrašení. Náčelník štábu letectva Ken Wilsbach hovořil o rostoucí flotile, která poskytne společným silám penetrační úderné možnosti na desetiletí dopředu.
B-21: První letoun 6.generace na obloze
B-21 je první nový americký bombardér od dob B-2 Spirit a do zkoušek výzbroje se dostal dva roky po prvním letu. Stroj byl veřejnosti představen 2. prosince 2022 v Palmdale v Kalifornii.
První let se uskutečnil 10. listopadu 2023 z Palmdale na základnu Edwards. Tehdy šlo podle Defense One o jeden ze šesti testovacích letounů, které se vyráběly.
V září 2025 USAF oznámilo příchod druhého testovacího stroje na Edwards. Podle tehdejšího prohlášení umožnil
přejít od ověřování letových vlastností ke zkouškám mise systémů a integraci zbraní. Listopadový test je prvním veřejně oznámeným výsledkem této fáze. B-21: Otevřená architektura a digitální inženýrství
Zkouška ověřovala hlavně to, že lze nové zbraně do letounu zavádět rychle a předvídatelně. USAF to zdůrazňuje stejně jako schopnost rychle „onboardovat“ nové typy výzbroje.
Výrobce uvádí, že B-21 je navržena s otevřenou architekturou a sdílením dat napříč doménami. Vývoj podle něj stojí na dlouholetých zkušenostech se stealth letouny. Veřejně dostupné parametry jsou však omezené:
Výrobce: Northrop Grumman, motory dodává Pratt & Whitney. Posádka: dva piloti. Výzbroj: konvenční i jaderná (plánováno). První let: 10. listopadu 2023. Rychlost: vysoce podzvuková (odhad), dolet mezikontinentální. Dostup, nosnost a kapacita pumovnice: oficiálně nezveřejněno. Tempo programu bombardéru zrychluje
Northrop Grumman uvádí, že program zrychluje výrobu i zkoušky. Firma nedávno otevřela výrobní závod v Laytonu ve státě Utah o ploše přibližně 24 600 m². B-21, Staff Sgt. Jeremy Mosier, USAF, Public Domain
V Palmdale zahájila stavbu rozšířené montážní linky o ploše jednoho milionu přibližně 92 900 m². Podle výrobce se
letos do letových zkoušek přidalo také doplňování paliva za letu, což umožnilo delší zkušební lety. Firma dále tvrdí, že dokončila únavové zkoušky konstrukce o několik měsíců dříve, než plánovala.
Podle Northropu už u základny Ellsworth působí první detašovaná jednotka. USAF plánuje pořídit
nejméně 100 letounů a velitelství STRATCOM podle Air & Space Forces Magazine prosazuje až 145.
Podle otevřených zdrojů cílí program na průměrnou pořizovací cenu zhruba 692 milionů USD (v cenách roku 2010). Odhad nákladů na vývoj, nákup a třicet let provozu činí podle údajů z roku 2022 minimálně 203 miliard USD.
Nesmrtelná teta B-52J a B-21 jako náhrada B-2 Spirit
B-21 má nahradit stárnoucí bombardéry B-1 a B-2 a tvořit páteř strategických sil spolu s modernizovanou B-52J. Podle USAF je navržena pro konvenční i jaderné mise. B-2, Tomás del Coro, CC BY-SA 4.0
Srovnání s B-2 Spirit ukazuje hlavní rozdíl. B-2 vznikla ve dvaceti jedné kusech, zatímco B-21 se má stavět ve stovkách bez ohledu na to, zda to nakonec bude 100, nebo 145 letounů.
Důraz na digitální inženýrství a otevřenou architekturu má podle letectva zkrátit cestu od vývoje nové zbraně k jejímu nasazení.
Test uvolnění zbraně z 13. listopadu 2026 je potvrzený milník.
B-21 Raider už není jen létající zkušební laboratoř, ale platforma, která prokázala schopnost nést a vypustit zbraň. Mnoho klíčových údajů, od typu zbraně přes nosnost až po provozní náklady, zůstává neveřejných. Program je na dobré cestě k roku 2027, ale rozhodující bude přechod od zkoušek k pravidelnému provozu. A co ruský PAK DA?
Ale po téměř dvou desetiletích halasných prohlášení, konstrukčních prací, promeškaných termínů a dalších neúspěchů programu, stále nevyrobili ani jeden prototyp.
Rusku zbývají jen oči pro pláč, když se podívají na USA nebo Čínu. PAK DA CC BY-NC-ND 3.0
Program neviditelného bombardéru které v důsledku konfliktu na Ukrajině odřízly ruský obranný sektor od pokročilé elektroniky, polovodičů a přesného výrobního zařízení potřebného k výrobě životaschopného “neviditelného letadla”. PAK DA je všeobecně (tedy mimo Rusko) považován za neúspěšný i kvůli západním sankcím,
Ruský bombardér PAK DA žije tedy spíše díky grafice generované umělou inteligencí a tiskovým prohlášením než kvůli skutečné výrobě. A to se pravděpodobně nikdy nezmění.
Zdroj:
Northrop Grumman, U.S. Airforce, TWZ Autor/Licence fotografie: B-21 Raider, U.S. Air Force photo by Todd Schannuth, Public Domain