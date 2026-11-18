Na sídlištích se léta traduje, že paneláky měly vydržet jen pár desítek let a jejich čas se krátí. Zájem o ně přesto roste a ceny jdou nahoru rychleji než u nových domů. Kdo dnes zvažuje byt v domě z normalizace, chce hlavně vědět, jestli dům přežije jeho hypotéku.
Padesát let bylo jen odhadem projektantů
Odborníci z vysokých škol a znalci, jejichž odhady citoval v červenci 2026 Deník, počítají s tím, že paneláky mohou vydržet 100 až 150 let. Podmínkou je údržba železobetonu a ochrana ocelové výztuže před korozí. Projektanti přitom počítali s životností v řádu desítek let, nejčastěji se uvádí kolem 50 let. První panelový dům u nás postavili ve Zlíně už v roce 1953 a stojí dodnes.
Statici a odborníci na panelové stavby dnes rozlišují dvě části domu. Beton, který dům drží, tedy stropy a příčné stěny, vydrží podle Hany Gattermayerové z ČVUT prakticky libovolně dlouho, pokud na něj nepůsobí déšť a mráz. Okna, fasáda, střecha, výtah, rozvody nebo bytové jádro stárnou rychleji, dají se ale vyměnit.
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Podle dat platformy Flat Zone zveřejněných v září 2026 zdražily starší panelové byty za poslední dva roky v průměru o 29 %, novostavby o necelých 23 %. Jde o skutečné prodejní ceny z katastru nemovitostí. Jednotlivá měření se liší obdobím, regionem i tím, zda počítají s nabídkovými, nebo skutečnými cenami. Proto se jejich čísla rozcházejí. Jednotná oficiální dlouhá řada pro panel a cihlu přitom neexistuje. Rychlejší růst panelů nebo starších obydlí ukazují i tři další měření:
Zdroj Období Panelové / starší Cihlové / nové Reas.cz, analýza z dubna 2026 rok 2025 proti 2024 +14,1 % +10,1 % ČSOB Index bydlení, květen 2026 1. čtvrtletí 2026 proti předchozímu +3,2 % +2,3 % ČSÚ, 29. září 2026 2. čtvrtletí 2026 meziročně +10,0 % +3,5 %
U ČSÚ jde o starší byty i rodinné domy v celé zemi. Panelové byty úřad zvlášť nesleduje a nová obydlí měří prakticky jen v Praze a okolí.
Podle výpočtu z dat Reas.cz stál metr čtvereční v panelovém bytě v roce 2024 asi 77 % ceny metru v cihlovém bytě, v roce 2025 už 80 %. Panel je pořád levnější, rozdíl se ale zužuje.
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Bytů je málo a novostavby jsou pro mnoho domácností příliš drahé. Panely byly na začátku levnější, takže jejich růst v procentech vychází vyšší. Nízká cena navíc přilákala realitní investory a ti soupeří s lidmi, kteří shánějí bydlení pro sebe.
Cena ale hodně závisí na stavu domu i bytu. Dva stejně velké byty na jednom sídlišti se mohou cenou lišit o desítky procent podle toho, jestli už prošly opravou, a u domů, do kterých se léta neinvestovalo a které hodně spotřebují na topení, se zdražování může zastavit, nebo dokonce obrátit.
Co může domu ubrat roky
Hrozbou může být i nevhodné podloží, například sprašová půda při poklesu hladiny podzemní vody. Základy starších domů na to navržené nejsou a sanace je drahá. Platí ji vlastníci domu, u domů s byty v osobním vlastnictví tedy vlastníci jednotek společně přes SVJ, a u tak vysoké částky to může znamenat i úvěr.
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Dlouhá životnost kostry se automaticky netýká ocelových spojů obvodových panelů. Jsou skryté v betonu a podle Pavla Schmida z VUT v Brně, který na ně upozornil v září 2026, je jde prověřit jen přístrojem a odkrytím, což je v obývaném domě obtížné.
Před koupí i před bouráním
Kromě rezervy na opravy se před podpisem vyplatí prověřit:
stav zateplení, střechy, stoupaček a výtahu, energetickou náročnost domu, fond oprav a opravy, které SVJ plánuje, vlhkost a stopy plísně, protože nová těsná okna drží vlhký vzduch v bytě, a proto se vyplatí nahlédnout do rohů u venkovních stěn a za nábytek opřený o obvodovou zeď.
Příčné nosné stěny z betonu bývají často silné jen 14 až 15 cm a stejně jako stropy patří všem vlastníkům domu. ČKAIT varuje před těžkou zděnou příčkou postavenou na původní strop, před drážkami pro kabely a trubky vysekanými do nosných stěn a stropů i před zvětšováním či posouváním otvorů v nosné stěně nebo vyřezáváním jejích částí. Takové zásahy mohou ohrozit sousední byty i celý dům. Gattermayerová z ČVUT za zvlášť nebezpečné označuje vodorovné drážky do stěn.
Přečtěte si také: Úřady práce přepočítávají superdávku. Tyto 4 skupiny Čechů na ni mohou doplatit Zásah do nosné stěny nebo stropu má předem posoudit autorizovaný statik, protože může ohrozit i sousední byty. Ilustrační foto. Zdroj: Milivoj Kuhar / Unsplash.
Komora doporučuje záměr nejdřív sepsat a sehnat původní výkresy, které mívá SVJ, správce, archiv města nebo stavební úřad. Každý zásah do nosných konstrukcí má posoudit autorizovaný statik a změny je potřeba projednat v SVJ.
Zdroje: https://www.banky.cz/clanky/proc-ceny-panelovych-bytu-rostou-a-co-sledovat-pri-koupi/, https://www.newstream.cz/reality/kralikarna-ale-kdeze-byty-v-panelacich-neustale-zdrazuji, https://cnn.iprima.cz/panelak-jako-nove-ceske-zlato-zdrazuje-rychleji-nez-cihla-v-praze-loni-skoro-o-900-tisic-508901, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zpravy-ustecky-kraj-pripad-padajiciho-panelaku-nepamatuji-rika-expert-k-evakuaci-v-chomutove-40536347, https://www.hyponamiru.cz/novostavby-zdrazily-o-35-starsi-byty-a-domy-o-10-dopad-na-splatku/, https://www.denik.cz/ekonomika/cesko-levne-zatepleni-panelaky/, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2829732, https://www.estav.cz/cz/10737.pul-milionu-bytu-v-panelovych-domech-ceka-na-modernizaci-ta-ale-vyzaduje-odborniky, https://www.archiweb.cz/en/n/home/v-cesku-se-mnozi-neodborne-zasahy-do-konstrukci-panelaku, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nejlepsi-dedictvi-socialismu-panelaky-tvrdi-panelakovy-nadsenec-liptak-152976, https://www.newstream.cz/reality/metro-tahne-ceny-bytu-vzhuru-novostavby-zdrazuji-i-stare-panelaky-rika-rocek, https://csu.gov.cz/ceny-nemovitosti, https://www.hyponamiru.cz/median-starsich-bytu-je-43-milionu-praha-dal-zdrazuje/, https://forbes.cz/panelaky-dosluhuji-byty-v-nich-presto-zdrazuji-rychleji-nez-v-novostavbach/