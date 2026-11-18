Komentář / Andrej Babiš během návštěvy Izraele vychvaloval Českou republiku jako bezpečnou zemi a skvělé místo pro investice. Chvílemi připomínal televizního prodejce Horsta Fuchse.
Andrej Babiš má jednu nespornou schopnost, a tou je podnikatelské myšlení. Dokázal vybudovat rozsáhlé impérium, a to by bez obchodního instinktu, schopnosti přesvědčovat a odhadnout, co chce druhá strana slyšet, nešlo. Jenže co funguje při obchodním jednání, nemusí vždy dobře vypadat v diplomacii. Ukázalo se to i během jeho návštěvy Izraele, kde se český premiér pustil do takového vychvalování vlastní země, až člověk chvílemi nevěděl, jestli sleduje jednání dvou státníků, nebo reklamní prezentaci.
Babiš začal Česko prodávat jako reklamní produkt
Babiš se při setkání s Benjaminem Netanjahuem, jehož záznam koluje po sociálních sítích, rozpovídal o tom, jak bezpečná je Česká republika, jak skvělou budoucností Evropy se může stát a jak se k nám stěhují lidé z Německa. Nakonec přidal i doporučení pro investory, protože Česko je podle něj nejlepší zemí pro investice. Chyběla snad už jen informace, že při rychlém rozhodnutí dostane zájemce dáreček zdarma.
Není divu, že se záznam začal šířit po sociálních sítích. Babiš si vysloužil přirovnání k Horstu Fuchsovi, legendárnímu televiznímu prodejci, který dokázal diváky přesvědčit, že právě předváděný výrobek vyřeší všechny jejich problémy. Jiní ho přirovnávali k podomnímu prodejci. A přestože se podobné internetové vtípky nedají považovat za politickou analýzu, tentokrát poměrně přesně vystihly dojem, který jeho vystoupení vyvolalo. Český premiér zkrátka působil spíš jako člověk, který se snaží získat zákazníka, než jako představitel státu při důležitém diplomatickém jednání.
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Když se obchodnický styl dostane až na mezinárodní scénu
Nejde přitom o první případ, kdy Babiš před kamerami zvolil až příliš bezprostřední formulaci. V říjnu Babiš při příjezdu na summit Evropské rady odpovídal televizi Sky News na otázku, zda by podpořil návrat Velké Británie do Evropské unie. Jeho reakce byla krátká a odzbrojující: „Ano, samozřejmě. Potřebujeme víc peněz.“ Britský bulvár The Sun z ní následně udělal titulek a Babišova slova začali využívat také odpůrci návratu země do evropského společenství.
Člověk by skoro řekl, že český premiér občas zapomíná, že ne každá myšlenka, která se mu honí hlavou, musí okamžitě zaznít před kamerou. V podnikání může přímočarost působit jako výhoda. V politice ale každá věta získává další význam podle toho, kdo ji poslouchá a jak ji může využít. A když český premiér veřejně prohlásí, že bychom uvítali návrat Británie hlavně kvůli penězům, neměl by být překvapený, že si z toho někdo vybere právě tuto část.
Babišovi přitom nelze upřít, že umí zaujmout. Jeho vystupování je často spontánní, srozumitelné a bez složitých diplomatických obratů. Jenže mezi přirozeností a neuvážeností je někdy velmi tenká hranice. A premiér by měl vědět, že jeho výroky nereprezentují pouze jeho osobní názor, ale také Českou republiku.
Nešlo jen o jednu nešťastnou prezentaci
Celá návštěva Izraele měla samozřejmě vážnější program než propagaci českých investičních příležitostí. Jednalo se o obranné spolupráci, protivzdušné ochraně i dalších společných projektech. Jenže Babiš si pro svou cestu vybral také velmi citlivého partnera. Benjamin Netanjahu je totiž osobou, na kterou Mezinárodní trestní soud v listopadu 2024 vydal zatykač kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v souvislosti s válkou v Gaze. Nejde o pravomocný rozsudek, ale o mimořádně závažnou právní skutečnost, kterou nelze při hodnocení takového setkání přehlížet.
Česko je tak bezpečná země, že jsem na 17. listopadu raději utekl sem za vámi. A navíc se tam kvůli všem těm Němcům už nedá ani pořádně hnout. https://t.co/xcpmIMQEU9 — KAFKAvTOKIU (@TomasVilimec) November 16, 2026
Kritika proto nesměřovala pouze k Babišovu vystupování před kamerami. Část veřejnosti se pozastavovala také nad tím, že český premiér jedná s člověkem, na kterého byl vydán mezinárodní zatykač. Samotná jednání s Izraelem přitom mají své bezpečnostní a strategické důvody. Proto by ale měla být doprovázena také vědomím, jaké politické a lidskoprávní souvislosti s sebou nesou.
Babiš má bezpochyby obchodní talent. Kdyby ho neměl, těžko by vybudoval své podnikatelské impérium. Jenže stát není firma, ať se o tom premiér snaží přesvědčit lidi, jak chce, a zahraniční politika není prodejní prezentace. Premiér nemusí každého přesvědčovat, že právě jeho nabídka je ta nejlepší. Měl by především vědět, kdy mluvit, co říkat a jakou váhu jeho slova mají.
V Izraeli tak možná chtěl udělat Česku reklamu, jenže nakonec se nejvíc mluvilo o něm samotném. A to je pro politika, který chce vystupovat jako zkušený manažer a vyjednavač, docela nepříjemný výsledek. Dobře prodaný výrobek totiž ještě neznamená dobře odvedenou státnickou práci.
Autorský komentář redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Andrej Babiš na jednání s Netanjahuem vychválil Česko až do nebes. Působil však spíše jako prodejce byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.