V úterý 22. září 2026 se před pokladnami České národní banky v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě táhly fronty. Lidé nesli pětitisícovky a odcházeli s jinými pětitisícovkami, tentokrát se stříbrným hologramem k 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. Výměna proběhla kus za kus a nikdo nic nepřiplácel. O dva dny později ukazoval snímek obrazovky aukce na Aukru, který citoval server Médium.cz, aktuální příhoz 60 950 Kč. Je to dvanáctinásobek nominálu a rozdíl 55 950 korun ještě před poplatky a poštovným. Nabídku sledovalo 248 lidí a přihazovalo sedm účtů. Podle nás nerozhodl samotný hologram. O ceně rozhodlo, kdy se kus na trh dostal, v jakém byl stavu a kolik lidí ho chtělo současně.
Fronty u ČNB a aukční přestřelka: jak rychle vznikl trh s výroční pětitisícovkou
Podmínky výdeje nastavila centrální banka přísně. Podle tiskové zprávy ČNB vznikl náklad 200 000 kusů, každý zájemce si směl odnést nejvýš tři bankovky a výdej probíhal jen ve čtyřech městech. Získat je šlo výhradně výměnou za tuzemské bankovky v odpovídající hodnotě. Pokladny měly původně otevřeno od 7:30 do 16:00. Později banka hodiny zkrátila na 7:30 až 11:30 a 12:30 až 14:00, protože fronty musela z kapacitních důvodů uzavírat.
Podle ČTK si bankovku první den odneslo několik tisíc lidí. Ještě týž den se na internetu objevovaly nabídky kolem 6 000 až 7 000 korun. Médium.cz zaznamenalo rozpětí 6 000 až 8 000 Kč. Mezi těmito částkami ční aukce za 60 950 Kč jako osamělý vrchol, i když se celé tržiště od prvního dne pohybovalo nad nominálem.
Kolik lidí bankovku chtělo, ukazuje i dostupnost. Podle poslední dohledané aktuality ČNB výměna pokračovala ve všech čtyřech městech ještě v týdnu od pondělí 12. října 2026. Přebaly už tehdy došly a dotisk banka neplánuje.
Hologram s dvojím Masarykem: v čem se výroční bankovka liší od běžné
Základ tvoří obyčejná oběžná pětitisícovka vzoru 2023. Rozměry, výtvarné řešení i ochranné prvky zůstaly stejné. Novinkou je přítisk ze stříbrné fólie s nanoefekty, nanesený horkou ražbou. Najdete v něm slavnostní výroční logo ČNB, dva portréty T. G. Masaryka a QR kód. Podle toho, jak bankovku nakloníte a odkud na ni dopadá světlo, fólie přelévá barevné odlesky.
Zajímavost z přípravy: podle serveru Peníze.cz počítal původní návrh přítisku i s portrétem guvernéra Aleše Michla. Po kritice z něj Michl podle těchto informací ustoupil a návrh se přepracoval.
Přítisk na hodnotě ani platnosti nic nemění. Bankovka je nadále zákonným platidlem a v obchodě s ní zaplatíte přesně 5 000 korun. Ve sběratelském prostředí ovšem platí jiný ceník. Teoreticky se tedy může dostat i do běžné peněženky. Vzhledem k cílenému výdeji a k tomu, jak ochotně ji lidé schovávají do šuplíků, je takové setkání spíš vzácné.
Přebal, sériové číslo a první vlna: tři motory sběratelské ceny
U jednotlivých nabídek se cena skládá z několika vrstev. Sběratelé na Aukru argumentují především těmito parametry:
- stav UNC: nepoužitá bankovka bez ohybu a otisků prstů,
- sériové číslo: nízká čísla, první série, opakující se nebo zrcadlové číslice,
- postupka: několik kusů s navazujícími čísly,
- původní přebal a doklad o převzetí z pokladny ČNB,
- případná tisková odchylka, kterou ovšem musí někdo věrohodně ověřit.
Přebal si zaslouží zvláštní pozornost. ČNB ho prodávala za 100 Kč a vyrobila jich jen 30 000, tedy zhruba pro každou sedmou bankovku. Kromě ochrany plní i informační funkci, protože popisuje optické efekty hologramu viditelné okem i pod speciálním vybavením. Přebaly se vyprodaly dřív než samotné bankovky. Přesnou přirážku za přebal z dostupných dat spočítat nelze, kompletní kus s ním ale podle nás bude sběratele lákat víc.
Že jde o rozdíly v řádu tisícovek, a nikoli desítek tisíc, ukazují konkrétní obchody. Jeden prodejce nabízel kus s atraktivním číslem v sekvenci za 6 300 Kč plus poštovné. Sada tří pětitisícovek s přebaly a číselnou postupkou skončila v aukci na 17 500 korunách, tedy přibližně na 5 833 Kč za bankovku. Jiný inzerent nabízí kus s nízkým číslem 000260 jako údajný chybotisk s červenou barvou navíc za 50 000 Kč. Odchylku však nikdo kromě něj samotného neověřil.
Proč pak jedna aukce vystoupala tak vysoko? Rozhodla podle nás kombinace načasování a soutěže. První dva dny po emisi ještě nikdo netušil, kolik kusů se na trh dostane, a fronty vytvářely dojem nedostatku. Sedm přihazujících a téměř čtvrt tisíce sledujících stačí k tomu, aby dva odhodlaní zájemci vyhnali cenu mnohem výš, než by odpovídalo běžné hodnotě. Svou roli sehrál i vysoký nominál. Kdo nechtěl stát ve frontě nebo vázat 15 000 korun ve třech kusech, raději sáhl po konkrétním exempláři na internetu.
Stokoruna a tisícikoruna jako vodítko: co sběratelům napoví předchozí přítisky
Pětitisícovka navazuje na dvě starší oběžné bankovky s přítiskem. Stokoruna z roku 2019 i tisícikoruna z roku 2023 vyšly shodně v nákladu 200 000 kusů a obě se měnily za nominál.
Stokoruna předvedla zajímavou křivku. Podle dat Aukra, která zveřejnil server Peníze.cz, se jich v roce 2020 prodalo 209 za celkem 295 478 Kč. V roce 2021 přišel boom s 583 prodanými kusy za 2 662 718 Kč a o rok později trh vychladl na 366 kusů za 719 742 Kč. Běžné série se později prodávaly zhruba za 1 000 až 1 500 korun, tedy za desetinásobek až patnáctinásobek nominálu. Atraktivnější série šly výrazně výš.
U tisícikoruny je prémie skromnější. Běžné kusy se pohybovaly kolem 1 500 Kč, výjimečná sériová čísla se ale prodávala za desítky tisíc. Pro pětitisícovku z toho plyne poučení, že zisk v poměru k nominálu klesá s tím, jak roste vstupní cena. Dá se proto čekat, že obyčejné kusy zůstanou v pásmu několika tisíc nad nominálem, kdežto mimořádné série si najdou vlastní, podstatně vyšší patro.
Zahraniční tržiště ukazují podobný rozptyl. Na platformě Delcampe se česká pětitisícovka 2026 nabízela zhruba za 5 900 až 8 300 Kč, jde však o nabídkové, nikoli realizované ceny. Pamětní bankovky jiných zemí se v aukcích prodávají za velmi rozdílné částky. Rumunská polymerová bankovka 100 lei z roku 2019 se v aukci Spink prodala zhruba za 1 200 Kč, čínská pamětní bankovka 100 jüanů z roku 2000 v prezentační složce asi za 3 000 Kč. Filipínská pamětní bankovka 100 000 pesos dosáhla přibližně 73 000 korun. O výsledku rozhoduje vzácnost, certifikace i příběh emise.
Daně, padělky a správné uložení: co by měl majitel vědět
Zdanění. U jednorázového soukromého prodeje movité věci počítá Finanční správa zpravidla s osvobozením od daně z příjmů. Výjimkou jsou mimo jiné věci zařazené do obchodního majetku. Opatrnost vyžaduje soustavné nakupování a přeprodávání. Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs 112/2024 dovodil, že systematický obchod se sběratelskými předměty může naplnit znaky podnikání a osvobození pak zaniká. Kdo bankovky skupuje ve větším, udělá dobře, když se poradí s daňovým poradcem.
Pravost. Při nákupu přes internet chtějte detailní fotografie obou stran, čitelnou sérii s číslem a záběr na přítisk i přebal. Prověřte historii prodejce a to, zda je jeho účet ověřený. Samotnou bankovku podle ČNB zkontrolujete ve třech krocích: hmatem, proti světlu a naklopením. U pětitisícovky jde mimo jiné o vodoznak, okénkový proužek s mikrotextem, barevná vlákna, soutiskovou značku, skrytý obrazec, proměnlivou barvu a iridiscentní pruh. Pochybnou bankovku dál nepouštějte a obraťte se na policii, ČNB nebo banku. Pravou vám vrátí nebo nahradí nominální hodnotou, za padělek náhrada nenáleží.
Uložení. Sběratelská hodnota stojí a padá se stavem. Mezinárodní společnost sběratelů bankovek IBNS upozorňuje, že i drobný rozdíl ve stavu se výrazně promítne do ceny. Bankovku proto neohýbejte, nečistěte, nelisujte a nelaminujte, a pokud možno ji zbytečně nevytahujte. Patří naplocho do inertního archivního obalu z polyesteru, polypropylenu nebo polyethylenu. Obalům z PVC se vyhněte. Ideální místo je suché, tmavé a bez teplotních výkyvů.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková