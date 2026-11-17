V brázdě se zaleskne zelenavý kovový kotouček a člověk zaváhá, jestli ho strčit do kapsy, nebo někomu zavolat. Kdo zavolá, může si přijít na pěkné peníze. Zákon ale odměnu počítá jinak, než si lidé představují. Za stříbrné mince dává jen skromnou částku, a když se kraj rozhodne přidat ze svého, může jít i o miliony.
Denáry z pole u dálnice
Na poli u Chýště na Pardubicku, pár set metrů od dálnice D11, našel náhodný nálezce stříbrné mince. Byly to denáry, které dal razit kníže Boleslav II. na konci 10. století. Mince pak předal do péče Východočeského muzea v Pardubicích.
Za stříbrné denáry z pole u Chýště by nálezci podle zákona náleželo asi 11 000 Kč, kraj mu ale vyplatil 2 miliony korun. Ilustrační foto. Zdroj: Neutron / Unsplash.
Podle památkového zákona by mu za stříbro náleželo zhruba 11 000 Kč. Pardubický kraj mu přesto vyplatil 2 miliony korun. Bylo to mimořádné rozhodnutí kraje nad rámec zákona, na které nikdo automaticky nárok nemá. Při výpočtu vyšel kraj z obecného pravidla, které nálezci přiznává desetinu ceny nálezu.
Přečtěte si také: Důchodci, pozor na rok 2027. ČSSZ posune 5 výplat penzí a na jednu se čeká i 2 dny navíc
„Tato zanedbatelná částka by znamenala ztrátu motivace pro další nálezce […],“ uvedl pro ČT24 tehdejší hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
U stříbra rozhoduje cena kovu
Památkový zákon (č. 20/1987 Sb., ve znění platném v listopadu 2026) počítá odměnu podle materiálu. Za nález z drahého kovu, jantaru nebo drahých kamenů vyplatí krajský úřad nejvýš cenu materiálu. U ostatních nálezů může odměna dosáhnout nejvýš desetiny kulturně historické hodnoty, kterou určí posudek.
U starých stříbrných mincí proto zákonná odměna často vyjde jen na tisíce korun, protože rozhoduje cena samotného stříbra. Se zlatem je to jiné: gram zlata stojí mnohonásobně víc než gram stříbra, takže i zákonná odměna podle hodnoty kovu se může vyšplhat do milionů.
Přečtěte si také: Stát od ledna ruší výchovné. Některé nové důchodkyně dostanou za dítě jen 214 korun Zlato ze Zvičiny
V únoru 2025 narazili dva turisté mezi kameny na úbočí Zvičiny u Dvora Králové nad Labem na zlatý poklad. Tvořilo ho skoro šest set mincí a k tomu šperky. Úředníci Královéhradeckého kraje vynásobili množství ryzího zlata jeho cenou v době nálezu. Vyšlo 11,7 milionu korun. Kraj je nálezcům přiznal v dubnu 2026 a oba turisté se o ně rozdělí.
Za zlatý poklad ze Zvičiny si dva turisté od Královéhradeckého kraje rozdělí 11,7 milionu korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kraje u mimořádných nálezů někdy přidávají dar. Podrobnosti o obou nálezech najdete ve zdrojích pod článkem.
Chýšť na Pardubicku Zvičina u Dvora Králové Poklad stříbrné denáry zlaté mince a šperky Odměna podle zákona asi 11 000 Kč 11,7 milionu korun (duben 2026) Odměna pro nálezce 2 miliony korun 11,7 milionu korun dohromady pro oba nálezce Poklad připadne kraji Přečtěte si také: Důchodci si od ledna 2027 přilepší v průměru jen o 304 Kč: Větší změna je čeká u praktického lékaře
Mnoho lidí věří, že co najdou, to si nechají, nebo se aspoň podělí s majitelem pole. Archeologickým nálezem zákon rozumí věc nebo soubor věcí, které dokládají život lidí od pravěku do novověku a obvykle se uchovaly pod zemí. Náhodně nalezený movitý archeologický nález ale patří kraji, na jehož území se našel, a uloží se v muzeu, které kraj zřizuje. Leckterého poctivého nálezce pak překvapí i to, jak skromnou odměnu zákon u stříbra nabízí.
Co udělat hned po nálezu
Po nálezu postupujte takto:
Předmět nechte ležet a místo neupravujte, dokud ho neprohlédnou odborníci. Pro archeology je cenná hloubka, poloha i okolí nálezu. Nejpozději druhý den po nálezu dejte vědět Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu, přímo nebo přes obecní úřad. Do jednoho roku od nálezu napište krajskému úřadu žádost o odměnu s místem, datem a okolnostmi nálezu. Poslat ji můžete i e-mailem nebo datovou schránkou.
Když kovový předmět vypadá jako munice, nesahejte na něj, nehýbejte s ním a neprohledávejte okolí. Hned volejte bezplatnou linku Policie ČR 158, počkejte na policii a varujte ostatní. Pokud musíte místo opustit, označte ho viditelnou značkou.
Přečtěte si také: Proč má alobal lesklou a matnou stranu? Mat dělá válcování 2 fólií naráz, k jídlu dejte kteroukoli Kdy o odměnu přijdete
Odměna náleží jen za náhodný nález. Kdo nálezy záměrně hledal, typicky s detektorem kovů, nedostane nic. Archeologický výzkum navíc smějí provádět jen Archeologický ústav AV ČR a organizace s povolením ministerstva kultury.
Kdo nález neohlásí nebo bez oprávnění kope na území s archeologickými nálezy, dopouští se přestupku a riskuje vysokou pokutu. Podle občanského zákoníku navíc nemá nárok na nálezné ten, kdo ztracenou nebo skrytou věc neoznámí nebo si ji přisvojí.
Zdroje: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/regiony/poklad-stoleti-lezel-na-poli-u-d11-nalezce-dostal-za-stovky-denaru-dva-miliony-110808, https://www.novinky.cz/domaci/clanek/nalezce-pokladu-stoleti-dostane-dva-miliony-podle-zakona-mel-narok-na-11-tisic-40006163, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-za-poklad-stoleti-dostal-nalezce-miliony-40322088, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-20, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-66, https://portal.gov.cz/sluzby-vs/poskytnuti-odmeny-nalezci-archeologickeho-nalezu-S12799, https://www.mk.gov.cz/doc/cms_library/detektory_kovu_a_archeologie-11288.pdf, https://www.finance.cz/543517-hledani-pokladu-detektorem-kovu/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-nalezci-zlateho-pokladu-na-trutnovsku-si-rozdeli-117-milionu-korun-303952, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/schranku-s-pokladem-nasli-mezi-kameny-ted-si-turiste-rozdeli-stedre-nalezne-372382, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/460314-nasel-poklad-za-temer-tri-ctvrte-milionu-korun-vyse-odmeny-muze-z-pardubicka-nastvala, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-pardubicky-kraj-nalezce-velkeho-pokladu-ze-17-stoleti-u-jevicka-dostane-od-kraje-560-000-korun-229682, https://policie.gov.cz/clanek/jak-se-chovat-pri-nalezu-munice.aspx, https://www.nespechej.cz/clanky/u-dalnice-d11-byl-objeven-jeden-z-nejvetsich-pokladu-ceska-poctivy-nalezce-dostal-2-000-000-kc-20261115-11232.html
Přečtěte si také: Starý mobil ze šuplíku ohlídá chatu přes zimu: Stačí aplikace AlfredCamera, telefon ale musí mít proud a teplo