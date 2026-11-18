Ručníky z poslední várky voní spíš jako sklep než jako prádlo. Pustíte je znovu a nepomůže to. Buben se přitom leskne a těsnění na první pohled vypadá v pořádku. Původce zápachu může být schovaný o kus níž, na místě, kam se při běžném praní vůbec nedíváte.
Za dvířky dole je filtr
U praček plněných zepředu bývá vpředu dole malý servisní kryt, často v pravém rohu. Za ním je filtr vypouštěcího čerpadla. Jiné typy praček ho mají jinde, proto nalistujte návod ke svému modelu.
Filtr chrání čerpadlo před vším, co propadne z bubnu. Zachytí knoflíky, mince nebo sponky zapomenuté v kapsách, a také vlasy a vlákna z oblečení. V této směsi se časem drží bakterie a filtr začne zapáchat. Značka LG uvádí zápach z pračky jako jeden z projevů ucpaného filtru.
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Na filtr upozorňují opraváři i servisní návody výrobců. Opravář, kterého v říjnu 2025 citoval web energozrouti.cz, řadí ucpaný nebo poškozený filtr čerpadla mezi nejčastější závady. „Mnoho lidí si své pračky nevědomky ničí samo,“ uvedl pro energozrouti.cz Jan S., opravář praček s víc než desetiletou praxí. Často to podle něj má na svědomí zanedbaná údržba.
Podle čeho poznáte ucpaný filtr
Zanesený filtr brzdí odtok vody a přetěžuje čerpadlo. Zpozornět byste měli podle servisu Siemens a dalších zdrojů hlavně v těchto případech:
voda po skončení programu zůstává v bubnu, prádlo je po odstřeďování nezvykle těžké a mokré, program se protahuje nebo se uprostřed sám zastaví, pračka nezvykle hučí a třese se. Zablokované čerpadlo vyjde na tisíce Přečtěte si také: Kolik si vydělá Slovenka jako pečovatelka v Rakousku? Bere víc než Slováci s minimální mzdou
Cizí předmět zachycený ve filtru může zablokovat lopatkové kolo čerpadla, kterému se říká rotor. To se pak nemůže volně otáčet. AEG i Electrolux uvádějí čerpadlo ucpané zapomenutými mincemi výslovně jako typickou nehodu.
Pračku značky Electrolux nebo AEG, která je po záruce a není starší 10 let, opraví servis výrobce podle ceníku služby Fixní cena servisu platného od 12. listopadu 2026 za pevnou částku. Ta pokryje jednu poruchu včetně dopravy, posouzení, práce a dílů.
Typ pračky Electrolux AEG úzká, plněná zepředu 3 490 Kč 3 990 Kč hluboká, plněná zepředu 4 490 Kč 4 990 Kč plněná shora 4 490 Kč 4 990 Kč Přečtěte si také: Úřady práce přepočítávají superdávku. Tyto 4 skupiny Čechů na ni mohou doplatit
Bosch i Siemens uvádějí k listopadu 2026 ceny pozáručních oprav velkých spotřebičů od 1 990 Kč. Samotnou výměnu odtokového čerpadla odhadoval redakční přehled cen z června 2025 orientačně na 500 až 4 000 Kč. Pravidelně čištěný filtr riziko takové opravy snižuje.
Čištění krok za krokem
Než začnete, pračku vypněte, vytáhněte ze zásuvky a zavřete přívod vody. Pokud jste právě prali na vysokou teplotu, nechte vodu v pračce nejdřív vychladnout, horká by vás mohla opařit.
Na zem pod kryt rozložte starý ručník a přistavte co nejmělčí misku nebo tác, ať se pod filtr vejde. Má-li pračka nouzovou vypouštěcí hadičku, vypusťte zbylou vodu přes ni, často na několikrát. Vyšroubovaný filtr zbavte všeho, co se v něm zachytilo, a propláchněte ho proudem vody z kohoutku. Vyčistěte i otvor po filtru a závit. Lžičkou nebo dřívkem zkuste protočit rotor. Filtr zašroubujte zpátky až do konce, aby pevně držel v zajištěné poloze. Povolený filtr pustí vodu na podlahu. Přečtěte si také: Jak dlouho vydrží panelák? Odborníci odhadují 100 až 150 let, Češi za starší byty platí o 29 % víc než před 2 roky
Když rotor drhne nebo stojí, může mu v pohybu bránit cizí předmět uvnitř čerpadla. Čerpadlo sami nerozebírejte a zavolejte servis.
Siemens doporučuje po vrácení filtru nalít do přihrádky na tekutý prostředek 1 litr vody a pustit samotné odčerpání. Při příštím praní pak prostředek nezmizí rovnou v odpadu. Beko, LG i Samsung doporučují čistit filtr zhruba každé 3 měsíce, při potížích s odtokem dřív.
Druhý podezřelý: guma kolem dvířek
Častým zdrojem zatuchliny je i těsnění dvířek. Studie Hochschule Furtwangen z ledna 2020 našla bakterii Moraxella osloensis, typického původce zápachu prádla, v těsnění dvířek u 9 ze 13 zkoumaných praček.
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Neumyje se guma kolem dvířek při každém praní sama? Neumyje. V jejích záhybech zůstává vlhkost spolu se zbytky pracích prostředků a nečistotami a právě tam roste plíseň. Při dalším praní se její pach dostane do oblečení.
Zatuchlina z těsnění pračky se při dalším praní snadno přenese do oblečení. Ilustrační foto. Zdroj: Helena Lopes / Pexels.
Po praní proto nechte dvířka i zásobník pootevřené, těsnění otřete do sucha a vyberte z něj drobnosti. Pomáhá i změnit pár zvyků: dávkujte prací prostředek s rozmyslem, aby se jeho zbytky v pračce neusazovaly, neperte pořád jen na nízké teploty a pračku nezavírejte, dokud uvnitř nevyschne.
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