Řádění zlodějské dvojice na Domažlicku netrvalo ani 24 hodin. Bylo ale doslova nabité akcí. Pachatelé se během této krátké doby stihli vloupat do domů, chaty i garáže, odcizit auto, pokusit se ukrást čtyřkolku a unikat před policisty, kteří už jim byli na stopě. Během několika hodin po jejich „nájezdu“ a nevyžádaných návštěvách je policisté dopadli. Oba pachatelé z Plzeňska ve věku 33 a 34 let skončili ve vazbě.
Sérii vloupání odstartoval nejprve mladší z pachatelů v jedné obci na Domažlicku. Nejprve vykradl několik sklepů, odkud si odnesl řadu věcí, jako jsou elektrokoloběžka, stany, rybářské náčiní, nářadí i alkohol.
„Ve stejné obci vnikl muž přes oplocení na pozemek rodinného domu. Následně vnikl do garáže, ze které odcizil osobní automobil i s kompletní sadou letních kol, propanbutanové lahve, nářadí a další vybavení garáže v celkové hodnotě nejméně 225 000 korun,“ uvedla mluvčí policie Barbora Kunešová.
S odcizeným vozidlem poté přejel do sousední obce, kde se ze zahrady rodinného domu pokusil odcizit čtyřkolku v hodnotě přibližně 180 tisíc korun, ale vyrušil ho její majitel. Odcizené věci pachatel na místě zanechal a z místa utekl. Ještě předtím však v odcizeném autě stihl odřezat bezpečnostní pásy a poškodit ho, čímž způsobil jeho majitelce škodu ve výši kolem 100 000 korun.
Dodávka přes koleje při honičce s policií nepřejela
Tím ale řádění zdaleka neskončilo. V další obci na Domažlicku zloděj násilně vnikl do rekonstruovaného domu, ze kterého odcizil věci v hodnotě téměř 90 000 korun. Odtud pokračoval do sousední obce, kde z jiného domu odcizil věci a peníze v hodnotě 11 500 korun. Následovalo vloupání do chaty v další obci.
„Ze sklepa chaty odcizil elektrokoloběžku, vysokotlaký čistič i další věci, které měl podávat druhému, o rok staršímu muži. Ten stál a hlídal u chaty, odcizené věci dával do dodávky, kterou na místo oba muži přijeli. Majitelům chaty měli způsobit škodu za skoro 10 000 korun,“ řekla mluvčí policie.
Muži se podle policie na místa činů dopravovali zmíněnou dodávkou, kterou měl ve většině případů řídit starší z nich. A to i přesto, že mu byl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel. Prověřováním dále vyšlo najevo, že tento trest měl muž porušit už letos v červenci, když řídil motocykl v obci Luženice.
Divoký úprk před policí zhatily koleje
Domažličtí policisté se uvedenou dodávku pokusili zastavit při silniční kontrole. Řidič vozidla na tento pokyn ale nereagoval, zvýšil rychlost a začal ujíždět. Ve snaze uniknout policejní hlídce vjel v obci Pila do slepé ulice, kde se pokusil přejet kolmo přes železniční koleje. Na nich s autem uvízl a zablokoval tak provoz. Železniční doprava na trati tak musela být na několik hodin zastavena. Z vozidla poté řidič i se spolujezdcem utekli. Po jejich stopě se vydaly policejní hlídky. Oba pachatele policisté během krátké doby vypátrali a dopadli.
Třiatřicetiletý muž byl obviněn z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Jeho kumpán si vysloužil obvinění z účastenství na přečinu krádeže formou pomoci, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
„Oba muži se uvedeného jednání dopustili, i přesto, že již byli za podobné skutky odsouzeni. Zároveň podal policejní komisař státnímu zástupci podnět na vzetí obviněných do vazby. Soud návrh akceptoval a oba obvinění jsou tak již nyní stíháni vazebně,“ dodala mluvčí policie Barbora Kunešová.