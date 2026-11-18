Polovina listopadu 2026 zastihla většinu českých zahrad v okamžiku, kdy se o zimě růží rozhoduje. Ráno leží na trávníku jinovatka a v kůlně čeká pytel kompostu. Ruka by nejraději hned přihrnovala. Správný signál ale vypadá jinak než jedno bílé ráno. Růže začíná shazovat listy, už nepouští měkké nové výhony a má za sebou několik nocí pod nulou, ideálně slabé mrazíky zhruba do −5 °C. Půda se přitom dá pořád nabrat rýčem. Teprve v tu chvíli přichází řada na kopeček a vzdušný kryt. Podle nás je to nejcennější zahradnická lekce podzimu: zkušený pěstitel růži nebalí jako choulostivou pokojovku. Nechá ji nejprve přejít do zimního klidu a potom ochrání její zranitelná místa.
Zapařená růže: co se děje pod krytem nasazeným příliš brzy
Předčasné zakrytí škodí potichu a výsledek se ukáže až v dubnu. Pod vrstvou zeminy, chvojí nebo textilie zůstává teplo i vlhko. Keř dostane falešnou zprávu, že sezona pokračuje, a růst neukončí. Poradenská služba Univerzity v Nebrasce upozorňuje, že brzy navršený mulč brání ochlazení půdy a rostlinu v růstu dál podporuje. Výhony pak vstupují do zimy nevyzrálé a měkké.
Nejhorší kombinaci tvoří teplé slunečné dny a neprodyšný nebo promočený materiál. Vzduch neproudí, uvnitř se drží kondenzát a choroby mají ideální podmínky. Brožura Růže Blatná cituje růžaře Jana Böhma: mokrá přikrývka a stanoviště, kde stojí voda, vedou k poškození. Přehnaně silný kryt může způsobit, že výhony na jaře zčernají, protože rostlina pod ním doslova shnila nebo se udusila. U poraněných výhonů navíc hrozí průnik půdních bakterií.
Opačná chyba bolí stejně. Jakmile zem trvale ztvrdne, nahrnout kyprou zeminu ke krčku už nejde a citlivá báze keře zůstane mrazu vydaná napospas. Okno pro zásah je tedy krátké. Otevírá se ve chvíli, kdy se růže otužila, a zavírá se, když půda zamrzne natvrdo.
Signál z přírody: podle čeho poznat, že růže přešla do zimního klidu
Slabé mrazíky růžím prospívají. Böhm podle brožury Růže Blatná tvrdil, že podzimní mrazíky kolem −6 °C keře snesou bez úhony a dokonce je přivítají, protože výhony lépe vyzrají a rostlina se zocelí. Univerzitní zahradníci tentýž princip formulují střízlivěji: s izolací počkat, dokud růže neupadne do zimního klidu. Poradenská služba Washingtonské státní univerzity (WSU) doporučuje přidat ochranu po několika mrazech, ovšem ještě před zamrznutím země.
Na vlastní zahradě se signál dá přečíst ve čtyřech krocích:
Teploty: několik nocí pod 0 °C, nikoli jediný ranní poprašek jinovatky. Keř: listy opadávají nebo jdou snadno odstranit, nové měkké výhony nevznikají. Půda: rýč do ní pořád zajede. Předpověď: chlad má vydržet, návrat slunečných dnů s dvouciferným teplem se nechystá.
Pokud platí všechny čtyři body, nastal čas jednat. Kdo dosud balil růže hned po prvním mrazíku, a ještě k tomu do igelitu, jim pravděpodobně každý rok zvyšoval riziko zapaření. Kdo přihrnoval bázi až po ochlazení a používal vzdušný materiál, postupoval v souladu s doporučeními odborníků.
Proč tolik záleží na stálém chladu? Odpověď dává poradenská služba
Illinoiské univerzity: zimní ochrana má rostlinu udržet rovnoměrně studenou a zabránit opakovanému zamrzání a tání. Pro české zimy, kde se tuhé mrazy střídají s oblevami, je tahle věta klíčová. Izolace nemá fungovat jako topení. Slouží jako tlumič, který vyrovnává výkyvy. Jižní Morava, nebo podhůří: termín zazimování se řídí polohou
Kalendář je tu jen hrubým vodítkem. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy řadí jižní Moravu mezi velmi teplé klimatické regiony, podhůří a hory naopak mezi mírně chladné až chladné. Magazín
Naše krásná zahrada z toho vyvozuje praktické pravidlo: v teplejších polohách zazimovat později, v chladnějších dříve.
Pro sezonu 2026/2027 jsme sestavili orientační přehled:
Období Úkol říjen 2026 úklid listí, odstranění nemocných zbytků, vyvázání vysokých výhonů, žádný dusík konec října až polovina listopadu 2026 sledování signálu, ve vyšších a větrných polohách kopčení listopad až začátek prosince 2026 kopčení v teplých nížinách, po promrznutí doplnění chvojí polovina března až začátek dubna 2027 postupné odkrývání podle počasí
V polovině listopadu se tedy české zahrady rozdělují. Pěstitel z Pálavy může klidně vyčkat na stabilnější noční mrazy. Zahrádkář z Podkrkonoší by měl vyrazit s kolečkem, dokud mu půda dovolí kopat.
Záhonová, stromková, popínavá i v květináči: každá růže chrání jiné místo
Načasování se u všech typů řídí stejným signálem. Liší se však místo, které potřebuje ochranu, i intenzita zákroku. U očkovaných růží je nejzranitelnějším bodem místo očkování. Purdueova univerzita i WSU zdůrazňují, že právě tento spoj musí skončit pod zeminou nebo mulčem.
Záhonové a keřové růže patří k nejméně náročným. Po mrazících dostanou kopeček zeminy nebo vyzrálého kompostu vysoký 15 až 20 cm, po promrznutí přibude navrch chvojí. Zeminu nikdy neshrnujte přímo od keře, obnažili byste kořeny. Přineste ji odjinud ze zahrady.
Stromkové růže vyžadují nejvíc péče, protože jejich očkovaný spoj sedí vysoko v korunce. Tradice velí kmínek opatrně ohnout a korunku zakrýt. U starších kusů, které se ohýbat nedají, poslouží prodyšná textilie nebo juta vyplněná vzdušným materiálem. Fólie do této výbavy nepatří.
Popínavé růže mají dlouhé výhony, které se na podzim zbytečně nezkracují. Proti větru je stačí vyvázat. Citlivější odrůdy se obalují jutou či textilií, případně se sejmou z opory, položí k zemi a překryjí zeminou s chvojím.
Růže v nádobách riskují nejvíc. Státní univerzita v Iowě upozorňuje, že květináč stojící nad zemí promrzá ze všech stran a kořenový bal snadno utrpí. Nejjistější cestou je zapustit nádobu do záhonu. Alternativou bývá přesun do chladné nevytápěné místnosti, nebo aspoň silná izolace obalu a hlídání, aby substrát nevyschl. Kompost, chvojí, nebo netkaná textilie a kdy růže na jaře odkrýt
Ideální výbava kombinuje materiály podle funkce. Ke krčku patří vyzrálý kompost nebo kyprá zemina. Jako vzdušná horní vrstva slouží chvojí či jehličí, doplňkově izoluje borka nebo dřevní štěpka. Bílou netkanou textilii typu Agryl či Lutrasil se vyplatí vyhradit korunkám stromkových růží, choulostivým výhonům a větrným stanovištím. Propouští světlo, vzduch i vodu a bílá barva odráží slunce, zatímco tmavý obal se rychle přehřívá. Pro zimní ochranu se doporučuje gramáž zhruba 30 až 50 g/m².
Seznam prohřešků, kterých se vyvarovat, je dlouhý: igelit kvůli přehřívání a kondenzaci, mokrý materiál, čerstvý hnůj přímo ke krčku a radikální podzimní řez zdravých výhonů. Hlavní řez Český zahrádkářský svaz řadí na jaro, na podzim stačí odstranit nevyzrálé konce a nemocné části. Dusíkaté hnojení mělo skončit už v polovině srpna.
Jaro žádá stejnou trpělivost jako podzim. Purdueova univerzita radí sundat kryt po pominutí rizika silných mrazů, avšak dřív, než se rozběhne nový růst. Zahrádkářský svaz doporučuje začít od začátku dubna a zásadně za zataženého počasí, ostré slunce by čerstvě odhalené výhony spálilo. Odkrývat se má po částech, aby šlo při návratu mrazu stromkové růže znovu přikrýt.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková