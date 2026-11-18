Přípravy nového dopravce provázejí komplikace, výroba a schvalování nových elektrických jednotek totiž nabraly zpoždění, informovala facebooková stránka Doprava v Jihlavě s odkazem na server Rynek Kolejowy. Ten uvedl, že se aktuálně testuje pět jednotek, z toho dvě na zkušebním okruhu ve Velimi. Je tedy možnost, že prosincový provoz začne se staršími klasickými soupravami taženými lokomotivami.
„Pro linku R9 jsme objednali celkem 18 nových elektrických jednotek Pesa, které v současné době procházejí potřebnými zkouškami a schvalovacím procesem,“ potvrdil Jihlavské Drbně mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát s tím, že nasazování vlaků bude postupné v závislosti na dokončení všech procesů. V úvodní fázi tak budou jezdit také klasické vlakové soupravy složené z lokomotiv a osobních vozů.
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I ve starších vlacích má být klimatizace, Wi-Fi, elektrické zásuvky a palubní servis. Nové vozy pak nabídnou ještě vyšší komfort a moderní technologie. „Cestující se mohou těšit například na bezdrátové nabíjení, obrazovky umožňující sledování filmů nebo hraní her, rychlé internetové připojení prostřednictvím sítě 5G či moderní informační systém,“ vyjmenoval Kubát.
Regionální vlaky budou přitom dále v barvách Českých drah. I ty jsou na dobré úrovni. „České dráhy nakoupily a provozují velké množství nových vlaků typu RegioPanter, RegioFox nebo RegioSpider a Kraj Vysočina patří mezi regiony s nejmladším a nejmodernějším vozidlovým parkem Českých drah v regionální dopravě,“ řekl již dříve pro Jihlavskou Drbnu mluvčí Petr Šťáhlavský. „Naše nové vlaky, ať už dálkové, nebo regionální, nabízejí nejméně stejný, nebo i vyšší komfort oproti vlakům konkurence,“ dodal.
Kapacita je daná smlouvou s ministerstvem
Obavy panují také nad kapacitou žlutých vlaků mezi Prahou a Jihlavou, zejména ve špičce. RegioJet má nabízet dvě stě až tři sta míst, dvanáct procent z toho v první třídě. Podle Kubáta však budou nové vlaky koncipovány tak, aby bylo možné je vzájemně spojovat a podle potřeby operativně navyšovat kapacitu jednotlivých spojů. Jak však zdůraznil, kapacita je jasně daná ve smlouvě s Ministerstvem dopravy ČR coby objednatelem železniční dopravy.
Někteří nadšenci do vlakové dopravy poukazují na fakt, že zatímco standardně lze jízdenky koupit šedesát dní dopředu, RegioJet je nenabízí ani třicet dní předem. Zatím není známá ani cena. „Podrobnosti o cenách jízdného zveřejníme se zahájením předprodeje, nejpozději 1. prosince. K dispozici budou také časové jízdenky. Cestující budou moci využívat jak jízdenky podle tarifu RegioJetu, tak krajské tarify včetně Veřejné dopravy Vysočiny (VDV), Pražské integrované dopravy (PID), Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) a celostátní tarif OneTicket,“ informoval Kubát.
Žluté vlaky budou z Prahy vyjíždět každou hodinu. Dojedou do Havlíčkova Brodu, odkud budou pokračovat do Brna nebo do Jihlavy. Přímý vlak z hlavního města do horácké metropole tak pojede každé dvě hodiny. Dle ankety na začátku letošního roku se čtenáři Jihlavské Drbny těší hlavně na návrat přímých vlaků, dopravce je příliš nezajímá. Dle dalších odpovědí se však větší popularitě mezi čtenáři těší České dráhy.
Někteří cestující se obávají, že bude třeba si místo rezervovat předem, místenky ale povinné nebudou. Koupit jízdenku půjde přes webové stránky, mobilní aplikaci nebo na pokladně, která bude i v Jihlavě na městském nádraží. „Ve stanici Jihlava pak počítáme s instalací jízdenkového automatu,“ dodal Kubát.