Ráno před odchodem do práce sáhnete po vypínači bojleru a odcházíte s pocitem, že jste ušetřili proud za celý den. Vypadá to logicky, jenže u bojleru tahle úvaha platí jen zčásti.
Bojler topí jen chvílemi
Spotřebu bojleru spočítáte jednoduše. Příkon topného tělesa vynásobíte dobou, po kterou skutečně topí. Během ohřevu jede těleso na plný příkon, a jakmile je voda nahřátá, termostat ho vypne.
Voda v nádrži ale pořád pomalu předává teplo do okolí a postupně chladne. Když voda trochu vychladne, termostat těleso znovu zapne a vodu dohřeje. Bojler tedy topí jen chvílemi a s dlouhými přestávkami.
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Rozdíl mezi klidem a ohřevem je velký. Podle orientačního výpočtu spotřebuje 80litrový bojler se ztrátou 0,71 kWh za 24 hodin v klidu asi 0,03 kWh za hodinu. Když topí, odebere za hodinu 2 kWh.
Kolik spotřebuje za 15, 30 a 60 minut
Běžné zásobníkové bojlery mívají topné těleso kolem 2 kW. Například elektrické zásobníky Dražice OKCE s objemem 50 až 160 litrů mají těleso 2 kW, modely na 180 a 200 litrů těleso 2,2 kW. Přesný příkon svého bojleru najdete na štítku a podle něj si čísla v tabulce upravte. Pro příkony 2 a 2,2 kW vychází spotřeba během ohřevu orientačně takto:
Doba ohřevu Těleso 2 kW Těleso 2,2 kW 15 minut 0,5 kWh 0,55 kWh 30 minut 1 kWh 1,1 kWh 60 minut 2 kWh 2,2 kWh Přečtěte si také: Smrdí vám pračka? Opraváři upozorňují na ucpaný filtr čerpadla. Oprava po záruce vyjde až na 4 990 Kč
Tato čísla platí jen pro dobu, kdy těleso opravdu topí. Pro představu: 1 kWh teoreticky ohřeje asi 19 litrů vody o 45 °C, takže čtvrthodina ohřevu tělesem 2 kW stačí zhruba na 10 litrů. Skutečné hodnoty se liší podle konkrétního bojleru, údajů na jeho štítku a místa, kde je umístěný.
Na peníze si spotřebu převedete sami. Počet kWh vynásobte cenou za kWh ze svého vyúčtování. U dvoutarifové sazby počítejte zvlášť s cenou v nízkém a ve vysokém tarifu.
Nízký tarif vypíná bojler za vás
Domácnosti se sazbou D25d, kterou ČEZ nabízí pod názvem „Bojler“, mají nízký tarif 8 hodin denně. Mimo tuto dobu musí být bojler zablokovaný přijímačem HDO. Kdy nízký tarif platí, určuje distributor.
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Bojler je tak mimo nízký tarif odpojený automaticky. Ruční vypnutí může přidat úsporu jen během těch 8 hodin. Levnější cena v nízkém tarifu přitom platí pro celou domácnost.
Pokud o změně sazby uvažujete, do rozvaděče nezasahujte sami. Přechod vyžaduje elektrikáře a revizní zprávu.
Noční vypínání ušetří málo
Ručním vypnutím ušetříte jen teplo, které by za tu dobu uniklo. Po zapnutí totiž bojler vodu dohřeje zpět na nastavenou teplotu. Malá úspora vzniká díky tomu, že chladnější voda ztrácí teplo pomaleji.
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Podle modelového výpočtu ušetří 80litrový bojler se ztrátou 0,71 kWh za den při vypnutí na 8 hodin nanejvýš asi 0,24 kWh. Při každodenním vypínání to za měsíc dělá asi 7 kWh. Státní úsporná brožura z roku 2008 uvádí jako horní hranici ztrát kvalitního 150litrového bojleru 1,2 kWh za den. Bojler s takovou ztrátou ušetří podle téhož výpočtu za 8 hodin nanejvýš asi 0,4 kWh a za týden nepřítomnosti nanejvýš asi 8,4 kWh.
Pro vlastní výpočet hledejte v technických údajích svého bojleru řádek s tepelnými ztrátami. Číslo v kWh za den vydělte 24 a vyjde vám hodinová spotřeba v klidu.
Na dovolenou vypnout, po návratu odtočit
Vypnout bojler se vyplatí při delší nepřítomnosti, třeba o dovolené. Po návratu vodu podle doporučení SZÚ nejdřív odtočte a ani potom ji nenechávejte dlouho stát v rozvodech. Vlažná voda o teplotě 25 až 45 °C, která stojí v nádrži a potrubí, totiž svědčí legionelám. Rizikové jsou proto i delší odstávky bojleru.
Přečtěte si také: Jak dlouho vydrží panelák? Odborníci odhadují 100 až 150 let, Češi za starší byty platí o 29 % víc než před 2 roky Po návratu z dovolené vodu z bojleru nejdřív odtočte, protože vlažná voda v nádrži a potrubí svědčí legionelám. Ilustrační foto. Zdroj: Imani / Unsplash.
Tyto bakterie se nejlépe množí při 32 až 42 °C. Nakazit se lze hlavně vdechnutím drobných kapek, třeba ve sprše. Vypitá voda, která se dostane do žaludku, nákazu nepřenese. Výjimkou jsou lidé s potížemi s polykáním, kterým může pitná voda vniknout do dýchacích cest.
Opatrnější by měli být starší, oslabení a chronicky nemocní lidé. Kdo po kontaktu s dlouho stojící vodou dostane kašel a horečku, má se poradit s lékařem.
Jakou teplotu nastavit
Hlídejte i nastavenou teplotu. Čím teplejší voda, tím víc tepla uniká, a ČEZ proto nedoporučuje víc než 55 °C kvůli vodnímu kameni a vyšší spotřebě. Státní zdravotní ústav podle doporučení WHO radí mít vodu na výstupu z bojleru aspoň 60 °C a v rozvodech nad 50 °C.
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Pod 55 °C proto nechoďte. Z hygienického hlediska je bezpečnější 60 °C, při které legionely zahynou do 32 minut.
Zdroje: https://www.kamody.cz/soubory/relatedfile/dzdcsokce50200.pdf, https://efekt.gov.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/Publikace_Uspory_energie_v_domacnosti.pdf, https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/14-ceny-elektriny, https://www.cez.cz/cs/clanky/dvoutarifova-sazba-elektriny-jak-funguje-a-mate-i-vy-narok-na-levnejsi-energii-157438, https://www.cez.cz/cs/podpora/energeticky-radce/koupelna, https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2025/06/Legioneloza-zakladni-informace-o-onemocneni.pdf, https://www.ceskestavby.cz/clanky/sporit-energie-snizovanim-teploty-vody-v-bojleru-je-nebezpecne-31258.html, https://inspectapedia.com/plumbing/Hot-Water-Heater-Standby-Losses.php, https://www.moneysavingexpert.com/utilities/energy-saving-myths, https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-vypocet-doby-ohrevu-teple-vody, https://kb.pl/aktualnosci/dom/ile-kosztuje-podgrzanie-150-litrow-wody-w-bojlerze/