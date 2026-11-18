Sara Sandeva v šestém kole StarDance překvapila výraznou proměnou. Krátká černá paruka, dlouhé zelené šaty a temperamentní tango s Danielem Makovcem jí na parketu mimořádně slušely.
Herečka Sara Sandeva se v šestém kole StarDance postarala o pořádné překvapení. Na parket nastoupila v takové podobě, že ji někteří diváci možná na první pohled ani nepoznali. Krátká černá paruka, výrazné líčení a dlouhé zelené šaty jí propůjčily úplně jinou image. Na In-Lifestyle nás zaujalo nejen to, jak velkou proměnou prošla, ale především její temperamentní tango s Danielem Makovcem. A přestože tentokrát porota chválou nešetřila, debaty o přísném hodnocení této dvojice neutichly.
Proměna, která překvapila i porotce
Sandeva tentokrát vsadila na výrazný kostým, který dokonale podtrhl dramatickou atmosféru tanga. Oblékla si dlouhé zelené šaty, které doplnila černým koženým páskem a elegantními černými koženými rukavičkami. Největší pozornost však přitahovala její paruka. Své obvyklé dlouhé světle hnědé vlasy vyměnila za krátký černý účes s rovnou ofinou. V kombinaci s výrazným líčením působila jako úplně jiná žena. Proměna byla natolik výrazná, že ji na první pohled nepoznal ani porotce Richard Genzer, který během hodnocení přiznal, že chvíli netušil, kdo před ním stojí.
S Danielem Makovcem předvedla temperamentní tango na známý hit Sweet Dreams od skupiny Eurythmics. Dvojice do vystoupení vložila energii, dramatické prvky i potřebnou dávku vášně. Tentokrát se navíc dočkala podstatně příznivějšího hodnocení než v předchozím týdnu. Zdeněk Chlopčík ocenil nejen samotný tanec, ale také to, jak to Saře slušelo. Tatiana Drexler si všimla zlepšení v taneční technice a jistějšího držení těla, přesto upozornila na některé nedostatky. Celkem si Sandeva s Makovcem vytančili 30 bodů, tedy o čtyři více než v minulém kole.
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Diváci znovu diskutují o známkách. Sandeva má své příznivce
Hodnocení poroty bylo tématem, které diváci řešili už po pátém kole. Tehdy Sandeva s Makovcem za slowfox získali pouhých 26 bodů a někteří fanoušci měli pocit, že jsou na tuto dvojici porotci zbytečně přísní. Dokonce se objevovaly názory, že si na herečku porota tak trochu zasedla. Tentokrát sice přišla pochvala a bodový zisk byl výrazně lepší, přesto se našli diváci, kteří by taneční dvojici přáli ještě vyšší známky.
V naší redakci jsme se proto rozhodli oslovit naše čtenáře v rychlé anketě a zeptat se, jak se jim Sandevino vystoupení líbilo. Z 415 e-mailů rozeslaných kontaktům v naší databázi se nám vrátilo 67 odpovědí. Své názory nám sdělilo 61 žen a pouze 6 mužů. Z ankety vyplynulo, že většinu respondentů tango nadchlo (cca 78 %) a mnozí se nezapomněli vyjádřit ani k hereččině nečekané proměně.
Čtenářské reakce se nesly převážně v pozitivním duchu. Některé z nich vyzdvihovaly především taneční výkon, jiné zase Sandevin nový vzhled. Vybrali jsme několik pohledů našich čtenářek. Jak se jim taneční výkon a proměna Sary Sandevy líbila?
„Tohle bylo opravdu nádherné tango! Sara je nejen krásná, ale na parketu působí čím dál jistěji, možná to bylo i tou změnou vzhledu, že se dokázala víc vložit do té své taneční role. Já jsem si vystoupení užila od začátku do konce.“ – Jana Z.
„V té paruce jsem ji skoro nepoznala. Zelené šaty, černé rukavičky a celý ten styl jí fakticky slušely. Byla jak filmová hvězda.“ – Edita F.
„Třicet bodů je docela dobrých. Jako nebylo to úplně špatné, ale pořád mi ty jejich tance tak nějak nejmíň sedí. Možná je to i výběrem hudby, která je sice sama o sobě fajn, ale k těm tancům mi málokdy sedne.“ – Marie D.
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Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Sara Sandeva byla v černé paruce k nepoznání: Diváky StarDance ohromily i její šaty, kritizují však přísnou porotu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.