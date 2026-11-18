V Ostrově odhalili Památník svědomí u Domu kultury, připomíná politické vězně
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V Ostrově odhalili Památník svědomí u Domu kultury, připomíná politické vězněZdroj: Město Ostrov
Článek byl publikován 18.11.2026 06:05
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