V noci na středu 18. listopadu se v NHL odehrálo jedenáct utkání a hokejový program přinesl výjimečný souběh příběhů. Devatenáctiletý obránce Matthew Schaefer vstřelil hattrick, Cutter Gauthier dosáhl na čtvrtý hattrick během listopadu a Connor McDavid vyrovnal Gretzkyho sérii 23 zápasů s bodem od začátku sezony. Vedle hvězdných rekordů však večer přinesl také góly nováčků, nečekaný obrat Dallasu a české výkony.
Boston Bruins – Los Angeles Kings 0:3
Los Angeles uspělo především díky brankáři Darcymu Kuemperovi, který zlikvidoval 29 střel. Erik Gustafsson se po zranění vrátil gólem a asistencí. Boston nedokázal využít ani trestné střílení. David Pastrňák a Pavel Zacha nastoupili, ale nebodovali. Pro Bruins je to zápas, který připomíná, že samotná střelecká převaha automaticky neznamená góly.
VIDEO Florida Panthers – Edmonton Oilers 2:5
Connor McDavid gólem a asistencí prodloužil bodovou sérii od startu sezony na 23 utkání, čímž dorovnal jednu z Gretzkyho historických úvodních sérií. Edmonton vedl po dvou třetinách 4:0, Florida dvěma góly Matthewa Tkachuka snížila a Leon Draisaitl přidal pojistku. Vasilij Podkolzin dal dvě branky a jednu připravil.
VIDEO NY Islanders – Columbus Blue Jackets 5:1
Matthew Schaefer předvedl první hattrick kariéry. Devatenáctiletý obránce se stal druhým nejmladším bekem v historii NHL se třemi góly v utkání. Ilja Sorokin chytil 28 střel. Ondřej Palát nastoupil za Islanders, odehrál 14:25 a nebodoval.
VIDEO Philadelphia Flyers – Buffalo Sabres 4:3
Philadelphia se dvakrát vracela z jednobrankového manka. Ve třetí třetině se prosadili Travis Sanheim a po Kulichově vyrovnání na 3:3 přišel rozhodující zásah Christiana Dvoraka. Za Buffalo skóroval český útočník Jiří Kulich, který krátce vyrovnal na 3:3. V brance Flyers chytal Joseph Woll (16 zákroků), Dan Vladař zůstal náhradníkem.
VIDEO Winnipeg Jets – Ottawa Senators 1:2
Ottawa rozhodla dvěma góly během necelé minuty ve druhé třetině. Tyler Boucher skóroval hned při debutu v NHL. Za Winnipeg následně snížil Viggo Björck, rovněž svou první trefou v nejlepší lize. Senators ukončili šestizápasovou vítěznou sérii Jets.
VIDEO Tampa Bay Lightning – Washington Capitals 5:2
Jake Guentzel skóroval dvakrát. Nikita Kučerov v 900. zápase NHL přidal dvě asistence, John Carlson zapsal tři přihrávky proti klubu, za který dlouhé roky nastupoval. Tampa získala důležitý večer díky rozložené produktivitě více hráčů.
VIDEO Chicago Blackhawks – Toronto Maple Leafs 6:3
Frank Nazar a Tyler Bertuzzi vstřelili po dvou brankách. Pro Toronto znamenal výsledek sedmou porážku za sebou. Chicago navíc muselo řešit zranění Connora Bedarda, který během utkání odstoupil. Nad výsledkem proto visí i zdravotní otázka jedné z největších mladých hvězd.
VIDEO St. Louis Blues – Anaheim Ducks 8:6
Cutter Gauthier vstřelil čtvrtý hattrick během jediného listopadu a vytvořil historický rekord NHL, přesto Ducks prohráli. Ville Husso inkasoval sedmkrát ze 24 střel a do branky se na závěrečných 8:48 dostal Lukáš Dostál. Český gólman chytil tři střely a dostal jeden gól. Blues rozhodli zejména mimořádně účinnou střelbou.
VIDEO Minnesota Wild – Nashville Predators 7:3
Matt Boldy si připsal dva góly a asistenci. Wild dali šest branek během prvních 23 minut a prakticky tím rozhodli dřív, než se Nashville mohl dostat do utkání. Minnesota prodloužila vítěznou sérii na čtyři zápasy.
VIDEO Vegas Golden Knights – Dallas Stars 3:4 po prodloužení
Vegas vedlo v závěru 3:1, ale Dallas stihl zásadní obrat. Wyatt Johnston snížil, Mikko Rantanen vyrovnal pouhých 4,6 sekundy před koncem a Miro Heiskanen rozhodl v prodloužení. Tomáš Hertl za Vegas i Radek Faksa za Dallas nastoupili, oba bez bodu.
VIDEO San Jose Sharks – Calgary Flames 2:5
Jonathan Castagna vstřelil první dva góly kariéry v NHL. Za Calgary skóroval také slovenský obránce Šimon Nemec; na jeho první branku v dresu Flames při přesilovce přihrál český útočník Adam Klapka. Martin Pospíšil přidal za Calgary gól a asistenci. Sharks přerušili krátkou sérii úspěchů.
VIDEO Česká stopa po noci
Jiří Kulich vstřelil za Buffalo branku při porážce ve Philadelphii 3:4. Adam Klapka asistoval u přesilovkového gólu Šimona Nemce při vítězství Calgary nad San Jose. David Pastrňák a Pavel Zacha nastoupili za Boston při porážce s Los Angeles, ani jeden nebodoval. Ondřej Palát za Islanders odehrál 14:25 bez bodu. Tomáš Hertl za Vegas a Radek Faksa za Dallas se rovněž bodově neprosadili. Lukáš Dostál při porážce Anaheimu se St. Louis střídal Villeho Hussa a v závěru chytil tři střely, z jedné inkasoval. Dan Vladař zůstal ve Philadelphii náhradním brankářem, zápas odchytal Joseph Woll.
Český souhrn vychází z ověřených individuálních zápisů a účastí těchto hráčů; neodvozuje body z předpokládaných soupisek. Důležité jsou především Kulichova branka, Klapkova asistence a Dostálovo střídání v divokém zápase Anaheimu.
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Zdroje: 1. Vše o sportu | 2. NHL – výsledkový servis 17. listopadu | 3. NHL – Schaeferův hattrick | 4. NHL – Gauthier a Dostál | 5. NHL – McDavid proti Floridě | 6. NHL – Kulich proti Philadelphii | 7. NHL – Ottawa a nováčci | 8. NHL – Washington vs Tampa Bay | 9. NHL – Minnesota vs Nashville | 10. NHL – Toronto vs Chicago | 11. NHL – Calgary vs San Jose, oficiální zápis | 12. Reuters – Dallas vyhrál v prodloužení | 13. CBS Sports – Boston vs Los Angeles