Ve svíčkovém lustru začne jedna žárovka po pár letech blikat a jednoho večera se už nerozsvítí. Na krabičce přitom stálo číslo, podle kterého měla svítit ještě dlouhé roky. To číslo je ale statistický údaj za celou sérii, takže část žárovek vypoví dřív. Častou příčinou je drobná součástka uvnitř žárovky.
Za tmou bývá elektronika
V těle LED žárovky je malá elektronika, které se říká driver. Napětí ze zásuvky usměrní a vyhladí a hlídá, aby diody dostávaly stálý proud. Obvykle ji tvoří usměrňovač, řídicí čip a elektrolytický kondenzátor.
Čím víc se elektronika v patici zahřívá, tím rychleji stárnou její součástky. Kdy žárovka dosvítí, často určuje právě elektrolytický kondenzátor, který patří k dílům omezujícím její život nejvíc. Americké ministerstvo energetiky (DOE) v přehledu z roku 2013 uvedlo, že samotné LED čipy náhle selhávají jen zřídka. U části LED výrobků podle něj elektronika nevydrží tak dlouho jako diody. Dlouhou výdrž elektroniky ztěžuje hlavně tlak na nízkou cenu a malý prostor v patici, a proto je to u žárovek větší problém než u velkých svítidel.
Přečtěte si také: OLED televize mohou mít skrytou vadu: Dlouhodobý test RTINGS našel zhasnuté body u okrajů 14 ze 16 panelů WOLED Životnost LED žárovky často určuje elektrolytický kondenzátor v její elektronice, kterému škodí teplo. Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay / Pexels.
Podobně dopadl rozbor nefunkčních žárovek z youtubového kanálu The Doubtful Technician, který v říjnu 2024 popsal web Hackaday. Závady byly na desce s elektronikou, kde povolily pájené spoje nebo selhaly jednotlivé součástky. Diody přitom zůstaly v pořádku. Podrobnosti o rozebraných kusech najdete ve zdrojích pod článkem.
Teplo ubírá kondenzátoru roky
V kondenzátoru je tekutý elektrolyt, který teplem postupně degraduje a vysychá. Vzniká začarovaný kruh: opotřebovanému kondenzátoru roste vnitřní odpor, při práci se zahřívá víc než nový, a tím se opotřebuje ještě rychleji. Jakmile kondenzátor doslouží, diody už nedostanou proud, jaký potřebují, a žárovka zůstane tmavá.
U kondenzátorů s tekutým elektrolytem platí pravidlo deseti stupňů. Když je součástka o 10 °C chladnější, její očekávaná životnost se zdvojnásobí, a když se o 10 °C víc ohřeje, zkrátí se na polovinu. O kolik se životnost mění, ukazuje náš orientační modelový výpočet pro kondenzátor, který má při 105 °C vydržet 1 000 hodin:
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Teplota kondenzátoru Orientační životnost 105 °C 1 000 hodin 85 °C 4 000 hodin 75 °C 8 000 hodin Co znamená 25 000 hodin na krabičce
Třeba u svíčkové žárovky Retlux RLL 429 výrobce uvádí přes 25 000 hodin. Podle našeho orientačního přepočtu to při třech hodinách svícení denně vychází asi na 23 let, při pěti hodinách asi na 14 let.
Výdrž 25 000 hodin by u svíčkové žárovky při třech hodinách svícení denně vystačila zhruba na 23 let. Ilustrační foto. Zdroj: Bruna Fossile / Pexels.
Nařízení EU 2019/2020 ale tím číslem označuje počet hodin, po kterém polovině kusů klesne světelný tok pod 70 % původní hodnoty. Je to statistický údaj za celou sérii, takže část žárovek zhasne nebo výrazně zeslábne dřív a část vydrží déle. Už ve zmíněném přehledu z roku 2013 DOE upozornilo, že hodiny na obalu obvykle počítaly jen se stárnutím diod a údajů o výdrži zbytku elektroniky bylo málo.
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Jednotlivý kus jakékoli značky proto může dosvítit dřív, než by se podle obalu čekalo. Při kontrole na trhu EU od září 2021 zkouší dozorový úřad deset kusů modelu, které s pravidelnými přestávkami svítí celkem 3 000 hodin. Fungovat musí aspoň devět z nich. Delší provoz se odhaduje podle toho, jak rychle ubývá světla.
Jak žárovce prodloužit život
Elektronice v žárovce můžete ulehčit už při výběru a zašroubování:
Do uzavřeného nebo špatně větraného svítidla, kde se hromadí teplo, dávejte jen žárovku, u které výrobce uvádí, že je pro takové svítidlo určená. Na stmívač patří jen žárovka označená „stmívatelná“ nebo „dimmable“ a stmívač musí být s žárovkou kompatibilní. Jinak se elektronika může přehřát a poškodit a žárovka navíc bzučí nebo poblikává. Pro chodbu nebo WC, kde se vypínač mačká často, vybírejte podle počtu spínacích cyklů. Výrobce jím udává, kolik zapnutí a vypnutí má žárovka vydržet. Když už nesvítí Přečtěte si také: Úřady práce přepočítávají superdávku. Tyto 4 skupiny Čechů na ni mohou doplatit
Když žárovka začne poblikávat, ztlumí se nebo najednou zhasne, bývá na vině spíš elektronika. Pomalé slábnutí, někdy se zažloutlým světlem, naopak spíš prozrazuje stárnoucí diody.
Vysloužilá LED žárovka patří do sběru světelných zdrojů. Odevzdat ji můžete ve sběrném dvoře nebo v obchodě s elektrem, případně ji vhodit do malé sběrné nádoby, jaké bývají v obchodech a na úřadech. Nejbližší místo ukáže mapa na webu systému EKOLAMP.
Zdroje: https://zarovky.heureka.cz/retlux-rll-429-led-zarovka-candle-8w-e14-tepla-bila/, https://hackaday.com/2019/02/05/what-happened-to-the-100000-hour-led-bulbs, https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f14/life-reliability_fact-sheet.pdf, https://www.we-online.com/components/media/o173043v410%20SN008a%20EN.pdf, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02019R2020-20210901, https://eur-lex.europa.eu/CS/legal-content/summary/ecodesign-and-energy-labelling-light-sources-and-separate-control-gear.html, https://www.bltdirect.com/why-do-led-bulbs-fail-early, https://www.skrblik.cz/rodina/domacnost/led-zarovky/, https://www.technickytydenik.cz/rubriky/denni-zpravodajstvi/cesi-svetelny-elektroodpad-tridi-ale-nesmi-to-byt-daleko-do-sberneho-mista-urazi-maximalne-929-metru_53069.html, https://frolyt.de/en/?p=16013, https://hackaday.com/2024/10/29/lies-big-lies-and-led-lightbulb-lifespan-promises, https://www.planeo.cz/katalog/1332343-retlux-rll-429-led-zarovka-candle.html
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