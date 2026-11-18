Stačí minci otočit lvem nahoru a podívat se na letopočet. Pokud na ní stojí 2005, 2015, 2013, 2001 nebo 2002, držíte ročník, jehož náklad podle České národní banky činil jen kolem dvaceti tisíc kusů. Pro srovnání: padesátikorun s rokem 1993 vzniklo přes 35 milionů. Online katalog pro rok 2026 oceňuje nejvzácnější ročníky ve sběratelském stavu na 1 700 až 4 000 Kč. Skutečně zaplacená částka bývá skromnější, i tak ale násobně převyšuje nominál. Prošli jsme oficiální data ČNB, katalogové ceníky i letošní prodeje a sestavili postup, jak během několika sekund rozpoznat, jestli mince patří do alba, nebo zpátky do oběhu.
Ročníky padesátikoruny, které stojí za to odložit stranou
Prvním krokem je správná strana mince. Podle popisu na webu
ČNB nese líc českého lva a hodnotové číslo, rub zachycuje panorama pražských budov s nápisem PRAGA MATER URBIUM. Letopočet hledejte na straně se lvem, ve vnějším ocelovém mezikruží kolem motivu.
Bimetalová padesátikoruna podle návrhu Ladislava Kozáka měří 27,5 milimetru, váží 9,7 gramu a má hladkou hranu. Mezikruží tvoří ocel s galvanickým pokovením mědí, střed pokrývá slitina mědi a zinku. Mince je magnetická. V letech 1993 a 1994 ji razila mincovna v Hamburku, od roku 1995 vzniká v České mincovně v Jablonci nad Nisou.
Klíčová data zveřejňuje ČNB v tabulce
Počty mincí z obecných kovů, která eviduje počty padesátikorun vyrobených v jednotlivých letech od roku 1993 do roku 2025. Nejnižší náklady vypadají takto:
Rok Vyrobeno kusů podle ČNB 2005 17 000 2015 18 023 2001 18 500 2013 18 603 2002 20 261 2007 23 000 2003 25 000 1998 27 600 2000 28 936
Širší okruh zajímavých ročníků doplňují rok 1999 s 31 500 kusy, 2006 s 33 000 kusy a 2004 s 38 555 kusy. Pozornost si zaslouží i čerstvější roky 2022 (24 953 kusů) a 2025 (25 250 kusů). U nich se však trh teprve utváří a ustálená cena zatím chybí.
Šance, že podobný kus najdete v peněžence, je malá, rozhodně ale reálná. Do konce roku 2025 vzniklo přes 214,6 milionu padesátikorun, takže ročník 2005 tvoří zlomek promile všech vyražených kusů. Veřejnou statistiku jejich výskytu v oběhu nikdo nevede. Podle nás se vzácné ročníky do pokladen dostávají hlavně náhodou: z rozbalených ročníkových sad, rozprodaných sbírek nebo z dědických zásob, které někdo bez kontroly utratil v samoobsluze.
Ražební lesk zvedá cenu víc než samotné číslo na minci
Letopočet určuje vzácnost, kondice povrchu pak rozhoduje, kolik za minci sběratel vysolí. Česká numismatická společnost ve svých pravidlech pro členské aukce rozlišuje několik stupňů zachovalosti:
0/0: mince s ražebním leskem, neprošlá oběhem, materiál zachovalý na sto procent, 1/1: mimořádně krásný kus s bezvýznamným opotřebením, 2/2: drobně otřelý materiál s menšími vadami.
U novodobých oběžných mincí si prémiovou cenu vyslouží především stupeň 0/0, případně velmi pěkná jednička. Kus, který rok cestoval mezi kapsami a automaty na kávu, nese rýhy, oťukanou hranu a matný povrch bez původního lesku. Taková padesátikoruna má stále smysl pro sběratele, kterému chybí ročník do řady, ovšem katalogové maximum za ni nikdo nezaplatí.
Zvláštní kategorii tvoří ražba v kvalitě proof z leštěných razidel. ČNB uvádí, že padesátikoruny v této kvalitě se od roku 1997 razí výhradně do ročníkových sad. V běžném oběhu se tedy prakticky nevyskytují.
Pokušení minci před prodejem vyleštit raději potlačte. Numismatika Baron varuje, že neodborným chemickým či mechanickým zásahem lze povrch nenávratně poškodit a vyčištěním se zachovalost nijak nezlepší. Zkušený výkupčí jemné škrábance po leštidle pozná okamžitě a cenu sníží.
Kolik vzácná padesátikoruna vynese v roce 2026: katalog, nabídka a skutečný prodej
Ceny mincí existují ve třech rovinách, které se od sebe výrazně liší. Katalogová cena slouží jako orientační bod, nabídková odráží přání prodávajícího. Teprve dosažená prodejní částka ukazuje, kolik je někdo ochoten skutečně poslat na účet.
Katalog Vlastislava Novotného
Mince Československa 1918-1992, ČR a SR 1993-2020 pracuje s tržními cenami z konce roku 2020. Online ceník pro rok 2026 jde u řady ročníků výrazně výš:
Rok Katalog 1993-2020 (stav 0/0) Online katalog 2026 (UNC) 1998 700 Kč 1 700 Kč 2000 neuvádí 4 000 Kč 2002 1 400 Kč 1 800 Kč 2005 1 500 Kč 4 000 Kč 2013 neuvádí 1 700 Kč 2015 neuvádí 2 800 Kč
Starší katalog navíc u ročníků 2006 a 2007 uváděl zhruba 550 Kč.
Tržní sonda nabízí jiný obrázek. Padesátikoruna z roku 2005 se na Aukru prodala 11. března 2026 za 1 200 Kč, tedy za čtyřiadvacetinásobek nominálu. Aktivní nabídky téhož ročníku přitom visely na stejném serveru za 2 900 až 4 800 Kč. Rozdíl mezi přáním a realitou tak dosahuje stovek až tisíců korun.
Podle nás představuje vzácná padesátikoruna příjemný sběratelský bonus, s nímž lze počítat ve stovkách korun, u nejlepších ročníků v nejlepší kondici i přes tisícovku. Investiční příběh z ní nevznikne. Nízký náklad navíc sám o sobě vysokou cenu nezaručí. Pokud velká část ročníku přečkala léta v sadách a sbírkách, nabídka pěkných kusů zůstává poměrně stabilní. Kde se mince v oběhu otloukly, nedotčené exempláře naopak zdražují. Proto mohou dva ročníky s podobným počtem vyrobených kusů stát odlišně.
Prestiž celému typu dodává mezinárodní ocenění. Dobový bulletin The Ontario Numismatist z ledna 1995 uvádí českou bimetalovou padesátikorunu jako vítěze kategorie Best Trade Coin (nejlepší oběžná mince) v soutěži Coin of the Year (Mince roku), kterou pořádalo vydavatelství Krause Publications. Podle Numismatiky Sova ocenění posílilo zájem sběratelů v zahraničí. Konkrétní ročník však automaticky nezdražuje.
Výrazně vyšší částky slibují chyboražby. Numismatika Sova mezi ně řadí slabě vyražené číslice, chybějící letopočet nebo tečku, vzájemně pootočené strany či použití jiného střížku. Takové kusy se podle typu vady a zachovalosti mohou vyšplhat vysoko nad tisíc korun. Úplně jinou ligu pak představuje desetikoruna z roku 1993 s menšími písmeny „KČ“, u níž katalog pro stav 0/0 uváděl kolem 200 000 Kč.
Kde nález nechat ocenit a jak ho uložit, aby neztratil cenu
Jakmile vzácný ročník objevíte, oddělte jej od ostatních drobných. Poslouží kapsle, rámeček, album, etue nebo mincovní box. Na plochu mince nesahejte prsty, chraňte ji před vlhkem a nenechávejte ji volně cinkat s dalšími mincemi. Každý nový škrábanec ji posouvá o stupeň zachovalosti níž.
Pro prodej se nabízí několik cest:
Specializované numismatiky a aukční domy. Například AUREA nabízí ocenění z fotografií a následně přímý výkup nebo zařazení do aukce. U cennějších položek podle ní aukce může vyjít výhodněji než okamžitý výkup. Online aukce typu Aukro. Hodí se pro běžnější vzácné ročníky, kde rozhoduje rychlost a široký okruh kupců. Sběratelské burzy a pobočky České numismatické společnosti. Zde potkáte lidi, kteří kompletují ročníkové řady a za chybějící kus občas připlatí.
Před jakoukoli nabídkou si připravte ostré fotografie obou stran i hrany. Ročník si ověřte v tabulce ČNB, cenu porovnejte s aktuálním ceníkem a hlavně se podívejte na ukončené aukce, ne na položky, které teprve čekají na kupce. Tam se ukáže, kolik trh opravdu platí.
U běžných ročníků nepřicházíte o nic, když s nimi zaplatíte nákup. Roky 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2013 a 2015 si ale před vydáním z peněženky vždy prohlédněte, zvlášť pokud se ještě lesknou.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková