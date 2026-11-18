Šperky často vnímáme jako doplněk, kterým dotváříme svůj vzhled. Kdy se podle vás z obyčejné ozdoby stává něco osobnějšího, co vypovídá o našem vztahu k sobě samým?
Myslím, že šperk se stává osobním ve chvíli, kdy pro nás začne nést určitý význam, který přesahuje jeho estetickou hodnotu.
Šperky mohou být spojené s důležitými životními okamžiky a nést v sobě symboliku, ke které si postupně vytváříme hlubší pouto.
Zásnubní nebo snubní prsten nám například připomíná člověka, se kterým jsme se rozhodli sdílet
život. Jiné šperky dostáváme darem od blízkých, dědíme je po rodičích či prarodičích nebo si je pořizujeme samy jako odměnu za dosažený úspěch, ať už osobní, studijní nebo pracovní. Mohou se tak stát připomínkou důležitého člověka, životní etapy, překonané překážky nebo vlastního rozhodnutí.
Zároveň ale věřím, že šperk nemusí vždy symbolizovat konkrétní událost nebo vzpomínku. Někdy si ho žena vybere jednoduše proto, že se v něm cítí sama sebou, líbí se jí a přirozeně vyjadřuje její osobnost. Šperk tak pro nás nemusí být jen připomínkou toho, co jsme prožili, ale také vyjádřením toho, kým právě jsme.
Může pro nás mít určitý šperk význam i v období, kdy se ve svém těle necítíme dobře nebo procházíme zásadní životní změnou?
Určitě. Šperk má oproti módě jednu velkou výhodu: můžeme ho nosit dlouhodobě, nezávisle na aktuálních
trendech, a často se stává téměř naší součástí. V náročnějším období nebo při zásadní životní změně pro nás může představovat určitou oporu, připomínku něčeho důležitého nebo osobní talisman.
Někteří lidé věří také v symboliku a energii drahokamů a polodrahokamů a vybírají si je podle toho, co jim mají připomínat nebo co od nich očekávají. Často jde o prsten nebo náhrdelník, které se stávají každodenní součástí našeho života. V těžších chvílích se jich někdy mimoděk dotýkáme nebo je svíráme v dlani, jako bychom v nich hledali klid nebo pocit bezpečí.
Zakázková tvorba nabízí možnost dát šperku ještě osobnější rozměr. Může v sobě nést například oblíbené motto, slovo nebo symbol, který má pro svého nositele zvláštní význam. Takový šperk pak není jen estetickým objektem, ale může se stát připomínkou vlastní síly, hodnot nebo životního příběhu.
Ženské tělo se během života proměňuje a spolu s ním se často mění i vztah k vlastnímu vzhledu. Vnímáte, že se v těchto obdobích proměňuje také způsob, jakým ženy přistupují ke šperkům?
U svých zákaznic často pozoruji, že postupně přecházejí od stříbrných šperků ke zlatým. U některých tuto změnu vnímám přibližně kolem čtyřicátého roku života. S věkem se může proměňovat tón pleti a také to, jaké barvy a materiály ženě přirozeně sluší. Stříbro bývá velmi krásné na světlých typech pleti, zatímco zlato dokáže dodat teplejší tón a s některými odstíny pleti přirozeně splynout. Navíc samo zlato nabízí širokou škálu barevných odstínů – od sytě žlutého přes červené až po jemné, světle žluté tóny. Každá žena si tak může najít odstín, který jí nejlépe vyhovuje. Samozřejmě to není žádné pravidlo a záleží také na osobním vkusu.
Postupem času se také může měnit náš přístup ke kombinování šperků. Někdy začneme dávat přednost menšímu počtu kvalitnějších a nadčasovějších kousků.
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Společnost na ženy stále klade poměrně vysoké nároky, pokud jde o vzhled. Mohou pro nás šperky představovat způsob, jak si vlastní tělo přivlastnit a vyjádřit se po svém, místo abychom se snažili naplnit cizí očekávání?
Myslím, že šperky mají v tomto ohledu například oproti oblečení určitou výhodu. Dávají nám poměrně velký prostor vyjádřit svůj vkus a osobnost, a to i v situacích, kdy musíme dodržet určitý dress code. Právě šperkem můžeme svému vzhledu dodat něco osobního.
Šperky mohou mít minimalistickou, geometrickou nebo organickou podobu, mohou být inspirované přírodou, ale také velmi výrazné a nekonvenční. Nemusíme se přitom řídit aktuálními trendy ani tím, co od nás očekává okolí. Někdy stačí právě jen šperk, který nás vystihuje a ve kterém se cítíme dobře.
Vnímáte rozdíl mezi tím, když žena používá šperky k zakrytí něčeho, za co se stydí, a když jimi naopak zdůrazňuje části svého těla, které má ráda?
S tím, že by
ženy šperky cíleně používaly k zakrývání částí těla, se příliš nesetkávám. Často ale například řeší, zda výraznější prsten nebo náramek příliš neupozorní na jejich ruce, pokud mají třeba výraznější žíly.
Pro mě je při výběru šperku velmi důležité také osobní vyzkoušení. Každé tělo je jiné a někdy rozhodují i zdánlivé drobnosti. Například u náušnic záleží na tvaru ucha, umístění propíchnutých dírek nebo délce ušních lalůčků. Náušnice, které krásně vypadají na fotografii nebo na jedné ženě, nemusí stejně dobře sedět jiné.
I při vlastní tvorbě se snažím navrhovat šperky tak, aby doplňovaly tělo a respektovaly jeho tvary a proporce. Nechci vytvářet pouze krásné objekty, které na těle nosíme, ale šperky, které s tělem přirozeně souzní a stávají se jeho součástí.
Co byste poradila ženě, která má pocit, že si určité šperky nemůže dovolit nosit, protože se jí nelíbí právě zmíněné ruce, nebo například krk, obličej či jiná část těla?
Vhodně zvolený šperk může naopak odvést pozornost od místa, se kterým žena není úplně spokojená, a nabídnout oku jiný zajímavý detail. Pokud například žena nemá ráda své ruce, nemusí to automaticky znamenat, že se musí vzdát výraznějšího prstenu nebo náramku. Někdy je ale naše nespokojenost s vlastním tělem spíše v naší hlavě, než jak ji skutečně vnímá naše okolí.
Poradila bych ženám, aby si na výběr šperků udělaly čas, vybraly si několik designérů, zlatníků nebo obchodů, jejichž tvorba je jim blízká, a šly si různé šperky osobně vyzkoušet. Stejně jako si jdeme koupit dobře padnoucí kalhoty, měli bychom věnovat pozornost i výběru šperku. Někdy nás překvapí, jak dobře nám sluší tvar nebo styl, který bychom si na první pohled vůbec nevybraly.
Pokud se žena obrátí přímo na designéra, myslím, že získává ještě jednu výhodu: osobní konzultaci. Designér svou tvorbu dobře zná a většinou dokáže poradit, jaký tvar, velikost nebo proporce budou konkrétní ženě nejlépe slušet. Je to ostatně i součást jeho práce a vizitka jeho tvorby.
Mám pocit, že dnes si lidé často vybírají šperky především podle fotografií na internetu. U šperku je ale podle mě osobní vyzkoušení velmi důležité. Je to něco, co si pořizujeme na dlouhou dobu, a proto stojí za to najít takový kousek, ve kterém se budeme opravdu cítit dobře.
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Existují podle vás šperky, ke kterým žena musí tak trochu dozrát, protože jejich význam pochopí až v určité životní etapě?
Určitě. Žena postupem času lépe poznává sama sebe, svůj
styl a také to, co jí skutečně sluší. Některé šperky, které jí v mladším věku mohly připadat příliš klasické, výrazné nebo třeba usedlé, může později vnímat úplně jinak. Začne v nich objevovat eleganci, osobitost a nadčasovost.
Zároveň mám pocit, že k určitému typu šperků člověk postupně dozrává také tím, že se přestává tolik řídit aktuálními trendy nebo tím, co se líbí jeho okolí. Začne si vybírat podle vlastního vkusu.
Máte pocit, že se ženy někdy bojí výraznějších šperků ze stejného důvodu, proč se bojí výrazného oblečení nebo jinakosti obecně, tedy aby na sebe příliš neupozorňovaly?
Ano, myslím, že určitá obava být příliš vidět u nás stále přetrvává. U českých zákaznic někdy vnímám, že si přejí osobitý šperk s originálním
designem nebo symbolikou, ale zároveň mají obavu, aby nebyl příliš výrazný. Jako by bylo bezpečnější příliš nevyčnívat. Je to trochu škoda, protože šperk může být krásným způsobem, jak vyjádřit vlastní osobnost a individualitu.
Proč podle vás dokážeme některým šperkům přikládat takovou emocionální hodnotu, že se jich nechceme vzdát ani po letech?
Šperky máme často stále u sebe a postupně si na ně zvykneme. Stanou se přirozenou součástí našeho každodenního života, ať už jsou spojené s konkrétní vzpomínkou, nebo ne. Časem k nim můžeme získat vztah právě díky tomu, že nás dlouhodobě provázejí.
Zároveň si myslím, že mnoho lidí má doma staré zlaté šperky, které už nenosí, ale je jim líto se jich vzdát. Přitom právě zlato nabízí možnost dát takovému materiálu nový život. Zákazník může přinést starý šperk ke zlatníkovi nebo designérovi a využít hodnotu původního zlata při výrobě jiného šperku, který bude více odpovídat jeho současnému vkusu a osobnosti. Ne vždy se přitom původní zlato použije přímo na výrobu nového šperku, často se materiál vykoupí nebo vymění za nový. I tak ale může vzniknout pocit určité návaznosti – něco, co už nesloužilo svému účelu, dostane novou podobu a může svého majitele provázet dalšími životními etapami.
Jak se podle vás mění význam šperků v době, kdy je stále větší důraz kladen na individualitu, autenticitu a osobní příběh?
Šperk dnes stále více vnímáme jako způsob, jak vyjádřit sami sebe. Nemusí být jen ozdobou nebo symbolem společenského postavení. Máme také mnohem větší svobodu ve výběru stylů, materiálů i designu a můžeme si vybírat šperky, které odpovídají našemu vkusu a osobnosti.
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Myslíte si, že se v dnešní době dokážeme na šperky dívat i jinak než jako na symbol krásy, společenského postavení nebo úspěchu?
Zajímavým příkladem jsou diamanty. Ještě donedávna byly vnímány jako symbol luxusu, vysoké hodnoty a určitého společenského postavení. S nástupem laboratorně vytvořených diamantů, které mají stejné fyzikální, chemické i optické vlastnosti jako přírodní diamanty, ale jsou cenově dostupnější, se toto vnímání postupně mění. Samotný vzhled šperku už nemusí vypovídat o tom, jakou má skutečně hodnotu nebo kolik za něj jeho majitelka zaplatila.
Jako šperkařka se na hodnotu šperku dívám jinak než jen z pohledu ceny použitých materiálů. Důležitý je také jeho návrh, originalita, řemeslné zpracování a myšlenka, která za ním stojí.
Existuje nějaký šperk, který byste si dnes vybrala z úplně jiných důvodů než před deseti lety?
Ano, určitě diamantový šperk. Dříve mě diamanty tolik neoslovovaly, ale dnes jsem jejich kráse zcela propadla. Když vidím, jak dokáže diamantový šperk ženě lichotit a jak se v brusu kamene rozehrávají nádherné duhové odlesky, je to pro mě opravdu fascinující.
Co vás na vztahu žen ke šperkům a vlastnímu tělu nejvíc překvapuje nebo dojímá?
Nejvíc mě asi těší okamžiky, kdy ke mně přijde žena vybrat si šperk a já vidím, jak moc dokáže i takový zdánlivě drobný detail změnit její celkový vzhled. Někdy stačí opravdu málo – správně zvolený tvar, proporce, nebo naopak výraznější šperk, který podtrhne její osobnost. Najednou se rozzáří, působí sebevědoměji a sama na sobě objeví něco, čeho si předtím třeba ani nevšimla. Právě tyto okamžiky mám na své práci nejraději.
Kdybyste měla ženám předat jednu myšlenku o vztahu ke šperkům a vlastnímu tělu, co byste chtěla, aby si z vašeho přístupu odnesly?
Přála bych si, aby se ženy při výběru šperků neřídily pouze aktuálními trendy, ale především hledaly takové, které jim sluší a ve kterých se cítí dobře. Při výběru může pomoci také osobní konzultace s designérem či zlatníkem, který dokáže šperk přizpůsobit konkrétním představám ženy, ať už tvarem, materiálem, kameny nebo osobní symbolikou. Věřím, že právě tak může vzniknout šperk, který je skutečně osobní a jedinečný.
Zdroje: Autorský rozhovor, instagramový profil Kateřiny Reich