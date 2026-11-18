Ráno zjistíte, že jste telefon večer zapomněli nabít, a do odchodu zbývá jen chvíle u snídaně. Každá minuta u zásuvky se pak počítá. I když na displej nesaháte, telefon dál komunikuje se sítí, a ta práce ukrajuje z proudu, který by jinak šel do baterie. Jedno tlačítko, které má každý mobil, ho od té práce na chvíli osvobodí.
Ikona letadla a telefon v klidu
Před nabíjením zapněte režim Letadlo. Jeho symbol najdete na Androidu v rychlém panelu a na iPhonu v ovládacím centru, jedním klepnutím ho hned zapnete.
Režim Letadlo zapnete jedním klepnutím v ovládacím centru iPhonu nebo v rychlém panelu Androidu. Ilustrační foto. Zdroj: Brett Jordan / Pexels.
Režim Letadlo vypne mobilní síť a obvykle i Wi‑Fi. Bluetooth u některých telefonů zůstává zapnutý a Wi‑Fi i Bluetooth si v režimu Letadlo můžete ručně zapnout, telefon si to pak zapamatuje. Telefon nehledá signál mobilní sítě a neudržuje spojení, takže na to spotřebuje méně energie z nabíječky. Telefon navíc nechte ležet. Samsung upozorňuje, že když telefon při nabíjení zaměstnáváte, hlídá si teplotu a nabíjení sám zpomalí.
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Zrychlení je skutečné, ale jde o minuty. Web SlashGear v testu z ledna 2026 několik týdnů opakovaně nabíjel Galaxy S24 Ultra nabíječkou 65 W od nuly do 100 %. Při stálé teplotě kolem 25 °C bylo plné nabití s režimem Letadlo hotové o 4 až 7 minut dřív, v průměru asi o 5 minut. Nejlepší čas s režimem Letadlo byl 1 h 2 min, se zapnutými daty a Wi‑Fi 1 h 9 min.
Starší pokusy z roku 2014 s tehdejšími telefony dopadly podobně:
Test Telefon Výsledek s režimem Letadlo CNET, 2014 starší model rychleji o 4 minuty v měření se zapnutým displejem, o 11 minut v dřívějším měření při nabíjení na 50 % Engadget, únor 2014 iPhone 5s na 95 % za 1 h 29 min místo 1 h 32 min Přečtěte si také: Smrdí vám pračka? Opraváři upozorňují na ucpaný filtr čerpadla. Oprava po záruce vyjde až na 4 990 Kč
Úspora se tedy liší podle modelu, nabíječky, signálu i teploty a u každého telefonu nebude stejná.
Nejvíc pomůže při slabém signálu
Při slabém pokrytí telefon pravděpodobně spotřebuje víc energie, třeba na chalupě nebo ve sklepě. Google proto v nápovědě k pomalému bezdrátovému nabíjení telefonů Pixel radí, abyste při nabíjení na místě se špatným připojením zkusili zapnout právě režim Letadlo. Apple naopak uvádí, že Wi‑Fi a Bluetooth bez připojení berou z baterie minimum energie, a doporučuje mít je běžně zapnuté.
Režim Letadlo má i nevýhodu. Dokud je zapnutý, nepřijdou vám hovory, SMS ani oznámení z internetu. Hodí se proto na krátké dobití a na celou noc ho nezapínejte.
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V prvních dnech testu SlashGearu bylo kolem 32 až 33 °C. Telefon se tehdy i v režimu Letadlo nabíjel v jednom případě téměř 1 h 14 min a v jiném ještě po 1 h 21 min ukazoval 5 minut do plného nabití. Přitom se výrazně víc hřál a náskok režimu Letadlo se v teple neprojevil. Pravidelně kratší časy test naměřil až při stálé teplotě kolem 25 °C. Podle Samsungu může ochrana zařízení nabíjení zpomalit, když je telefon nebo okolí příliš teplé či studené, a v horkém prostředí, třeba v autě za horkého letního dne, se nabíjení může i zastavit. Samsung proto doporučuje nabíjet při pokojové teplotě. Apple uvádí, že iPhonu nejvíc vyhovuje okolní teplota 16 až 22 °C a nabíjení při okolní teplotě nad 35 °C může baterii trvale zkrátit životnost.
Horko nabíjení telefonu zpomaluje a v rozpáleném autě se nabíjení může i úplně zastavit. Ilustrační foto. Zdroj: Emely / Unsplash.
Při pomalém bezdrátovém nabíjení Pixelu Google doporučuje:
nechat telefon vychladnout, vyjmout ho z pouzdra, nenechávat ho na přímém slunci ani u zdroje tepla, mít při nabíjení tmavou obrazovku.
Když se telefon silně zahřeje, odpojte ho od nabíječky a počkejte, až vychladne. Pixel se při přehřátí brání sám. Kromě pomalejšího nabíjení a nižšího výkonu procesoru může zčásti odpojit i Wi‑Fi nebo mobilní data.
Přečtěte si také: Úřady práce přepočítávají superdávku. Tyto 4 skupiny Čechů na ni mohou doplatit Nabíječka a skryté nastavení
Rychlonabíjení funguje jen s kompatibilní nabíječkou a kabelem. U Samsungu ho lze v nastavení vypnout a zkontrolovat ho můžete v Nastavení › Péče o baterii a zařízení › Baterie › Další nastavení baterie. Názvy položek se podle modelu a verze systému liší. Z USB portu počítače se telefon nabíjí pomaleji, protože port dodává nižší napětí i proud než síťová nabíječka.
Poslední procenta naskakují pomaleji. iPhone těsně před plným nabitím snižuje proud, aby se baterie nehřála. Pixel se zapnutým adaptivním nabíjením nad 80 % zpomalí a do plna se dobije až před budíkem. Když spěcháte, klidně telefon odpojte dřív.
Zdroje: https://www.samsung.com/cz/support/galaxy-battery/tipy-ohledne-nabijeni, https://www.samsung.com/cz/support/mobile-devices/jak-rychle-kabelem-a-bezdratove-nabijet-telefon, https://support.google.com/pixelphone/answer/12816122?hl=cs, https://support.google.com/pixelphone/answer/3333708?hl=cs, https://support.apple.com/cs-cz/105105, https://www.engadget.com/2014/02/07/does-your-iphone-really-charge-faster-in-airplane-mode/, https://electronics.howstuffworks.com/smartphone-charge-faster-airplane-mode.htm, https://energozrouti.cz/clanek/k-cemu-slouzi-letecky-rezim-pri-nabijeni-mobilu-a-proc-je-dobre-ho-pouzivat, https://support.apple.com/cs-cz/HT204234, https://www.cnet.com/how-to/reduce-the-time-it-takes-to-charge-your-device/, https://www.slashgear.com/2086922/does-turning-on-airplane-mode-make-phone-charge-faster
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