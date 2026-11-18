Když se mi po domě rozline vůně čerstvě upečeného
, hned vím, že je den jako stvořený pro pečení něčeho kynutého těsta opravdu výjimečného. Tentokrát jsem dostala chuť na babiččinu klasiku v trochu modernějším a parádně propleteném kabátku, a tak vznikly tyhle nádherné kynuté uzlíky plněné a nadrcenými jablky se skořicí. Jsou mletým mákem neuvěřitelně vláčné, na povrchu křupavé a uvnitř skrývají bohatou náplň, která potěší každého milovníka sladkého pečiva.
Příprava sice
vyžaduje chvilku času na kynutí, ale samotné tvarování uzlíků je obrovská zábava, která vám vykouzlí úsměv na tváři.
Můj tip zní: Těsto před smotáním do rolády poctivě potřete rozpuštěným máslem a posypte skořicovým cukrem, protože právě tuk dodá upečeným kouskům tu správnou křehkost a luxusní šmak. Recept na kynuté uzlíky s makovou a jablečnou náplní
Celkový čas přípravy a pečení: 92 minut Ingredience potřebné k přípravě
Kynuté těsto: 500 g polohrubé mouky 250 ml vlažného mléka 42 g čerstvého droždí (jedna kostka) 80 g krystalového cukru 100 g rozpuštěného másla 2 vaječné žloutky 1 špetka soli
Maková náplň: 150 g mletého máku 100 ml horkého mléka 50 g moučkového cukru 1 lžička mleté skořice
Jablečná náplň: 3 čerstvá jablka 2 lžíce krystalového cukru 1 lžička mleté skořice
Potření a posypání: 50 g rozpuštěného másla 2 lžíce krystalového cukru Postup při přípravě kynutých uzlíků s mletým mákem a jablky
1. Do mísy
nasypte polohrubou mouku se špetkou soli a uprostřed vytvořte mělký důlek.
2. Do vlažného mléka
rozdrobit čerstvé droždí, přisypte lžíci cukru a nechte na teplém místě vzejít kvásek.
3. Vzešlý kvásek
přilijte do mísy k mouce, přidejte zbylý cukr, rozpuštěné máslo a žloutky.
4. Rukama nebo v robotu
vypracujte hladké a nelepivé kynuté těsto, které zakryjte utěrkou a nechte na teplém místě kynout přibližně čtyřicet minut.
5. V menší misce
smíchejte mletý mák s horkým mlékem, moučkovým cukrem a skořicí, aby vznikla hustá kaše.
6. Oloupaná jablka
nastrouhejte na hrubém struhadle, vymačkejte z nich přebytečnou šťávu a promíchejte s krystalovým cukrem a mletou skořicí.
7. Vykynuté těsto
rozdělte na dvě stejné části, každou část vyválejte na pomoučněném válu do tvaru obdélníkového plátu.
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8. První plát těsta
štědře potřete rozpuštěným máslem, posypte skořicovým cukrem a rovnoměrně pokryjte nastrouhanými jablky.
9. Druhý plát těsta rovněž potřete máslem a
rovnoměrně na něj rozetřete připravenou makovou náplň.
10. Oba naplněné pláty
zamotejte pevně jako klasickou roládu a ostrým nožem je nakrájejte na jednotlivé díly.
11. Každý díl
podélně rozřízněte nožem téměř do konce a obě vzniklé části propleťte do tvaru uzlíku.
12. Uzlíky
naskládejte na plech vyložený pečicím papírem, potřete zbylým rozpuštěným máslem a vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů.
13. Pečte přibližně
20 až 25 minut, dokud povrch uzlíků nezezlátne a náplň neprovoní celou kuchyni. Foto: Cooky.cz, jednoduchý recept, krásné provedení Tipy redakce: Teplota surovin: Všechny ingredience na kynuté těsto mějte předem vytažené z chladničky, aby měly pokojovou teplotu a kvasinky správně pracovaly. Správná hustota máku: Maková náplň nesmí být příliš řídká, jinak by se při tvarování uzlíků zbytečně rozbíhala na plech. Vymačkání jablek: Strouhaná jablka před nanesením na těsto důkladně zbavte přebytečné šťávy, aby těsto zůstalo nadýchané a nerozmáčelo se. Propletení uzlíků: Podélné rozříznutí rolády zajistí, že obě vrstvy náplně budou po upečení krásně viditelné a esteticky dokonalé.
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