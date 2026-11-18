V zemi se ukrývalo více než 7 tisíc mincí. Byly uložené ve dvou keramických nádobách, které někdo zakopal jen asi 40 centimetrů pod povrchem. Když archeologové začali místo zkoumat, zjistili, že nejde o jednorázově ukrytou hotovost. Složení mincí naznačovalo, že jejich majitel shromažďoval peníze po několik desetiletí.
Poklad plný peněz z celé Evropy
Odborníci nakonec zdokumentovali 12 zlatých a 7088 stříbrných mincí. Mezi zlatými byly například dukáty ze Spojených nizozemských provincií, německých zemí a polského Gdaňsku. Nechyběl ani benátský zlatý dukát zvaný zecchino.
Stříbrné mince pocházely z různých evropských zemí. Vedle českých a rakouských ražeb se objevily také mince z Benátek, Milána, Nizozemí, Saska, Sedmihradska nebo švýcarského Sankt Gallenu.
Nejstaršími mincemi byly polské půlgroše z 15. století. Nejmladší pocházely z roku 1671. Právě podle nich mohou historici určit, že poklad nemohl být ukryt dříve než v tomto roce.
Nejčastěji zastoupené byly drobné trojkrejcary, které lidé používali při běžném placení. Zlaté dukáty a velké stříbrné tolary naopak představovaly peníze s mnohem vyšší kupní silou. Celý soubor tak připomíná spíše dlouhodobě budovaný majetek bohatého člověka než peníze, které si někdo připravil na jednu cestu.
Majitel se pro peníze opakovaně vracel
Pozoruhodné je také samotné uložení pokladu. Mince byly rozdělené do dvou keramických nádob, které ležely na mírné terénní vyvýšenině severně od dnešní obce. Výkopy byly hluboké jen přibližně 40 centimetrů. U jedné nádoby archeologové našli kameny pod jejím dnem, u druhé kameny nad ní.
Numismatička Dagmar Grossmannová z Moravského zemského muzea upozornila, že majitel se na místo pravděpodobně opakovaně vracel. Podle ní nešlo o jednorázové ukrytí peněz. Poklad mohl sloužit jako jakýsi soukromý trezor, jehož přesné umístění znal pouze jeho vlastník.
Archeologové navíc našli v blízkosti menší nádoby pozlacený stříbrný prsten se dvěma kameny. Patřil pravděpodobně k souboru ukrytých cenností.
Co se stalo s člověkem, který poklad zakopal?
To se už s jistotou nedozvíme. Podle odborníků mohl být majitelem bohatý obchodník, případně rodina, která majetek shromažďovala po několik generací.
Sedmnácté století nebylo pro obyvatele Moravy klidným obdobím. Země zažila třicetiletou válku, opakované vojenské průchody a další nebezpečí. Lidé měli dobrý důvod chránit své úspory před vojáky, loupežníky i jinými hrozbami.
Poklad mohl být ukryt právě v obavách z válečných událostí. Jeho majitel se ale už možná nestihl vrátit, případně zemřel a nikomu neprozradil, kde své peníze schoval.
Zajímavá je také tehdejší kupní síla nalezeného bohatství. Numismatička Grossmannová odhadla jeho hodnotu v době uložení přibližně na 425 zlatých. Za takovou částku se tehdy dalo pořídit zhruba čtyřicet krav. Nešlo tedy o úspory obyčejného venkovana.
Nálezce dostal mimořádnou odměnu
Muž, který mince objevil, se zachoval přesně tak, jak si archeologové přejí. Nesnažil se poklad prodat ani pokračovat v hledání na vlastní pěst. Nález oznámil muzeu a umožnil odborníkům celé místo prozkoumat.
Ačkoli Jevíčko historicky patřilo k Markrabství moravskému, dnes spadá pod Pardubický kraj. Jeho zástupci se rozhodl ocenit poctivost nálezce mimořádným darem ve výši 560 tisíc korun. Samotné zákonné nálezné se totiž odvíjí od hodnoty drahého kovu, zatímco v tomto případě měla zásadní význam také historická a kulturní hodnota celého souboru.
Krajští zastupitelé odměnu schválili v červnu 2023. Nálezce si přál zůstat v anonymitě.
Po čtyřech letech od objevu už odborníci všechny mince podrobně popsali a výsledky shrnuli v odborném katalogu Poklad z Vysoké u Jevíčka. Kulturněhistorická hodnota nálezu byla vyčíslena na více než 14,1 milionu korun.
Poklad dnes patří do sbírek Regionálního muzea v Litomyšli. Jeho skutečný význam ale nespočívá jen v penězích. Více než sedm tisíc mincí zachovalo mimořádně podrobný obraz toho, jaké peníze lidé na Moravě používali, s kým obchodovali a jak velké bohatství mohl mít jeden člověk ve druhé polovině 17. století.
Zdroje článku: novinky.cz, irozhlas.cz, ct24.ceskatelevize.cz, pardubicky.denik.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková