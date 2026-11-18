Ještě před pár lety bych podobný koláč nejspíš minula. Recepty bez mouky a bez cukru mi připadaly trochu jako kompromis. Jenže dneska je peču docela často, hlavně když má být ke kávě něco sladkého, ale nechci na stůl dávat klasickou buchtu. Tenhle tvarohový koláč stojí na jednoduchém základu: tvarohu, vejcích a vanilkovém pudinku. Pudinková směs ho podrží, takže se nerozpadá, a po upečení zůstane příjemně vláčný.
Na tomhle receptu mám ráda hlavně to, že je
jednoduchý, sytý a dá se upravit podle toho, co je zrovna doma. Někdy ho nechám světlý a navrch dám . Jindy část těsta promíchám s kakaem a vznikne dvoubarevná verze, která vypadá o něco pracněji, než ve skutečnosti je. Nejhezčí řezy jsou až po vychlazení, kdy koláč zpevní a nůž jím projde čistěji. borůvky
Můj tip je jednoduchý: Tvaroh by měl být opravdu dobře okapaný. Případně použijte hustší jogurt. Řídké těsto se v troubě umí chovat trochu nevyzpytatelně. Recept na vláčný tvarohový koláč bez mouky a cukru
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 50 minut Forma: kulatá forma o průměru 18 cm Počet porcí: zhruba 6-8 kousků Ingredience, které budeme potřebovat 250 g jemného odtučněného tvarohu 275 g hrudkovitého odtučněného tvarohu 4 lžíce bílého jogurtu 3 ks vejce 1 balení vanilkového pudinkového prášku 2 lžíce kakaa ovoce podle chuti, nejlépe 1-2 hrsti sladidlo nebo pár kapek aroma podle chuti, případně nic Postup přípravy tvarohového koláče bez mouky a cukru
1. Troubu předehřejte na
175 °C. Připravte si kulatou formu o průměru 18 cm a dno vyložte pečicím papírem. Boky můžete lehce vymazat máslem, hlavně pokud chcete koláč po upečení dostat z formy bez dlouhého objíždění nožem.
2. Do větší mísy dejte
jemný tvaroh, hrudkovitý tvaroh, bílý jogurt a vanilkový pudinkový prášek. Všechno prošlehejte, případně krátce projeďte tyčovým mixérem. Čím hladší základ si připravíte, tím jemnější bude hotový koláč.
3. Pak přidávejte po jednom
vejce. Každé nejdřív dobře zašlehejte a teprve potom přidejte další. Pokud chcete koláč sladší, vmíchejte v této fázi trochu sladidla nebo pár kapek vanilkového aroma.
4. Hotovou směs rozdělte na dvě části. Jedna může být klidně o něco větší. Do menší části nasypte
kakao a pořádně ho rozmíchejte, aby v těstě nezůstaly tmavé hrudky. Foto: Cocoky.cz, Těsto si rozdělte a jedno obarvěte kakaem.
5. Do formy dávejte obě těsta střídavě vždy doprostřed. Nejprve trochu světlé směsi, potom tmavou, pak zase světlou. Těsto se bude pomalu rozlévat ke krajům a samo vytvoří jednoduchý vzor.
Navrch rozložte ovoce podle chuti
6. Hodí se borůvky, maliny, jahody nakrájené na menší kousky i lesní směs. Mražené ovoce nechte předem trochu povolit a okapat, jinak může pustit do koláče zbytečně moc šťávy.
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7. Formu vložte do trouby a pečte nejprve
20 minut při 175 °C. Potom teplotu snižte na 150 °C a dopékejte ještě asi 30 minut. Povrch by měl být pevný, střed se ale při lehkém zatřesení může ještě nepatrně chvět.
8. Upečený koláč nechte chladnout přímo ve formě. Tady se vyplatí nespěchat, protože během chladnutí ještě dost zpevní. Potom ho přesuňte do
lednice alespoň na 2 hodiny.
9. Podávejte ho vychlazený, samotný nebo s několika kousky čerstvého ovoce. V lednici bez potíží vydrží do druhého dne a po noci odležení bývá často ještě lepší než hned po upečení.
Foto: Cooky.cz, Do koláče lze použít libovolné ovoce, například maliny. Obměny, které se doma osvědčily Pokud chcete opravdu jemnou strukturu, oba druhy tvarohu pečlivě promixujte. V řezu pak skoro nenarazíte na hrudky. U hodně šťavnatého ovoce buďte raději střídmější. Když ho dáte moc, střed koláče se bude propékat déle. Světlé části sluší citronová kůra nebo malá špetka skořice. Chuť je pak výraznější, ale pořád jemná.
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