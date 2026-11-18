Nenoste ty raněné ven. Policie zveřejnila video ze zásahu u srážky vlaků
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Nenoste ty raněné ven. Policie zveřejnila video ze zásahu u srážky vlakůZdroj: Policie ČR, Hasiči Praha, Správa železnic, Drážní inspekce
Článek byl publikován 18.11.2026 06:38
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