Markéta Pekarová Adamová se vrátila k nejvýznamnějšímu okamžiku své politické kariéry. Při vzpomínce na zvolení předsedkyní Poslanecké sněmovny sklidila řadu dojemných vzkazů.
Před pěti lety se Markéta Pekarová Adamová stala předsedkyní Poslanecké sněmovny a na toto významné období nyní zavzpomínala. Ke snímku z parlamentních schodů připojila osobní vzpomínku na dobu, kdy zastávala jednu z nejvyšších ústavních funkcí v zemi. Její příspěvek vyvolal řadu reakcí a mnozí sledující jí vzkázali, že jim v současné politice chybí. Na In-Lifestyle jsme se tak zajímali o to, jak na bývalou političku vzpomínají naši čtenáři a zda by ji chtěli ve veřejném životě znovu vidět.
Vzpomínka na velkou politickou výzvu
Na fotografii, kterou Markéta Pekarová Adamová zveřejnila na svém instagramu, stojí na schodech Poslanecké sněmovny v elegantním kostýmku. Při pohledu na snímek se vrátila do listopadu roku 2021, kdy byla zvolena předsedkyní dolní komory parlamentu. „Přesně před pěti lety jsem byla zvolena předsedkyní Poslanecké sněmovny. Ještě řádil covid a Rusko se na plnohodnotnou invazi na Ukrajinu teprve chystalo,“ připomněla tehdejší atmosféru. Zavzpomínala také na své krátké vlasy a řadu očekávání, se kterými do nové funkce nastupovala.
Celé období označila za velkou výzvu, nesmírnou čest a obrovskou zkušenost. Připomněla také své někdejší přirovnání předsedání sněmovně i politické straně k jízdě na tobogánu. „Někdy se vám ta rychlost líbí, někdy už moc ne, ale stejně je to veliký zážitek. Jsem za něj vděčná i dnes, i když už je vzpomínkou,“ napsala. Pod příspěvkem se okamžitě objevily desítky reakcí. „To mělo předsednictví sněmovny ještě úroveň, teď je to spíš k pláči. Chybíte nám, Markéto,“ napsala jedna ze sledujících. Další ocenila její kompetentnost a popřála jí hodně štěstí v osobním životě. Nechyběla ani slova o slušnosti a noblese, které si s jejím působením v politice lidé spojují.
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A co na to naši čtenáři?
Zajímalo nás proto, jak na Markétu Pekarovou Adamovou vzpomínají také naši čtenáři. V rychlé anketě jsme rozeslali 245 e-mailů kontaktům z naší databáze a vrátilo se nám 59 odpovědí, z toho 34 od žen a 25 od mužů. Pro mnoho respondentů byla bývalá předsedkyně sněmovny především ztělesněním slušnosti, kultivovaného vystupování a určité úrovně politické reprezentace. Někteří přiznávali, že jim její působení chybí a současné dění v parlamentu vnímají v porovnání s jejím funkčním obdobím jako krok zpět. Ozvaly se ovšem i kritičtější hlasy. Část čtenářů její politiku příliš neoceňovala a její odchod rozhodně nepovažuje za ztrátu. Názory tak zůstávají rozdělené, i když vzpomínky na její vystupování u mnohých převážily nad politickými spory.
„Paní Pekarová mi chybí. Nemusela jsem vždy souhlasit s jejími názory, ale měla úroveň, vystupovala kultivovaně a uměla se chovat. To se v politice bohužel nedá říct o každém.“ – Lenka M.
„Upřímně jsem ráda, že už tam není. Byla mi extrémně nesympatická, její politiku jsem nikdy moc nemusela a nemyslím si, že by se za jejího působení tady nějak extra dařilo. Přeju jí ale hodně štěstí v soukromém životě.“ – Kateřina Z.
„Až teď člověk vidí, jak moc záleží na tom, kdo Poslaneckou sněmovnu vede. Chybí mi tam slušnost a důstojnost. Pekarová měla sice někdy takové naivní názory, ale jak je vidět, pořád může být hůř.“ – Michael T.
Z politiky odešla kvůli zdraví. Dnes začíná novou životní kapitolu
Odchod Markéty Pekarové Adamové z vrcholné politiky přišel v roce 2025. Už v únoru oznámila, že nebude kandidovat v podzimních sněmovních volbách. Tehdy hovořila především o zdravotních problémech a o tom, že jí lékaři náročnou předvolební kampaň nedoporučují. Později otevřeně přiznala, že za jejím rozhodnutím stálo také dlouholeté a vyčerpávající úsilí o založení rodiny, během kterého podstoupila různé typy léčby. Přidaly se další zdravotní obtíže včetně problémů s vyhřezlou ploténkou. Po patnácti letech v politice se tak rozhodla dát přednost zdraví a osobnímu životu. Na podzim téhož roku definitivně opustila také čelo TOP 09.
Dnes má bývalá politička úplně jiné pracovní povinnosti. Spolupracuje s poradenskou společností KPMG, kde se věnuje rozvoji podnikán. „Pomáhám českým nebo evropským firmám, aby se jim dařilo i na jiných zahraničních trzích, dominantně asijských, jako je třeba Tchaj-wan, ke kterému mám hodně blízko, ale i jinde v Asii nebo na Ukrajině – snažím se jim otevírat dveře na nové trhy. Pokračuju tak trochu v tom, co si myslím, že máme jako politici dělat – pomáhat šikovným lidem, aby se uplatnili,“ popsala Pekarová Adamová v rozhovoru pro Blesk, čím se dnes převážně zabývá.
Zdá se tedy, že politickou kapitolu sice uzavřela, rozhodně se ale nestáhla z pracovního života. A zda se někdy do veřejného dění vrátí? To zatím zůstává otevřené.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Markéta Pekarová Adamová zavzpomínala na vedení Sněmovny: Dojemná fotka fanouškům připomněla, jak jim v politice chybí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.