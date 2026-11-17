Večer vyndáte z pračky ručníky a trička, část rozvěsíte na sušák a zbytek přehodíte přes topení. Ráno je všechno suché a vypadá to jako vyhraná bitva. Okna jsou ale orosená, v ložnici je cítit zatuchlina a voda z prádla zůstala v bytě. Pomalu se usazuje v rozích a za nábytkem.
Kam se poděly dva litry vody
Z jedné várky prádla se při sušení odpaří do vzduchu zhruba 2 litry vody. Kdo pere třikrát týdně, pustí do bytu za topnou sezonu dlouhou asi 35 týdnů podle našeho propočtu kolem 210 litrů. Když se málo větrá, voda se sráží na oknech a studených stěnách.
Voda odpařená z prádla se v zimě sráží hlavně na studených oknech. Ilustrační foto. Zdroj: B S / Unsplash.
Sušení doma je přitom běžné. Ve studii zveřejněné v listopadu 2012 se výzkumníci z MEARU při Glasgow School of Art v letech 2009–2010 ptali 100 britských domácností, převážně ze sociálního bydlení. V topné sezoně od září do května sušilo prádlo volně v bytě na sušácích nebo na topení 87 % dotázaných. České byty a paneláky na tom v zimě nejspíš nebudou jinak.
Přečtěte si také: Důchodci, pozor na rok 2027. ČSSZ posune 5 výplat penzí a na jednu se čeká i 2 dny navíc
Chybou bývá hlavně to, kam lidé prádlo věší a jak větrají. Podle téže studie ho 64 % domácností, které sušily doma, věšelo na topení nebo těsně k němu. Okno při tom vždy otevíralo jen 37 % z nich.
Radiátor je špatný sušák
Mokrá deka přehozená přes radiátor funguje jako izolace. Teplo zůstane v látce a pokoj se ohřívá pomaleji. Topení proto běží déle, než by muselo, a spotřeba roste. Silné kusy jako froté župan navíc na radiátoru schnou nerovnoměrně.
Samotné odpaření vody také spotřebuje teplo. Podle našeho propočtu padne na vodu z jedné várky zhruba 1,4 kWh tepla z vytápění. Při třech várkách týdně to za celou zimu dělá asi 140 kWh, které zaplatíte, i když na teploměru žádnou změnu nevidíte.
Přečtěte si také: Stát od ledna ruší výchovné. Některé nové důchodkyně dostanou za dítě jen 214 korun Kolik vlhkosti je už moc
Státní zdravotní ústav doporučuje relativní vlhkost 45–55 % při teplotě vzduchu kolem 20–22 °C. Jako riziková hranice se obvykle uvádí vlhkost trvale nad 60 % při 20–25 °C, protože právě v takovém prostředí se plísni daří nejlépe. Krátkodobé zvýšení po vaření nebo sprše je běžné, pokud hned vyvětráte a vlhkost zase klesne.
Vlhkost změří levný vlhkoměr. Na příliš vlhký vzduch upozorní i tyto znaky:
v rozích, u oken nebo za nábytkem u obvodové zdi se ukazují první skvrny plísně, oblečení ze skříně u venkovní zdi zapáchá zatuchlinou, malba v rohu tmavne a vlhne, sklo je ráno mokré i v pokoji, kde se nevaří ani nesprchuje. Přečtěte si také: Našli jste na poli staré mince? Ohlaste je do druhého dne, za stříbrné denáry dal kraj nálezci i 2 miliony
Ve vlhkém bytě se daří plísním i roztočům. Spory plísní a alergeny roztočů mohou dráždit dýchací cesty, vyvolat alergii a astmatikům přitížit. Citlivější bývají malé děti, starší lidé a ti, kdo už s alergií bojují. Kdo má astma, alergii nebo oslabenou imunitu a doma mu potíže přibývají, měl by se poradit s lékařem.
Účet za skvrnu v rohu
Když stačí ošetřit pár skvrn v jednom rohu, účet od odborné firmy se může vejít do několika tisíc korun (orientačně k roku 2025). Jakmile se plíseň dostane přes omítku a řemeslníci musejí sekat až na holé zdivo a stěnu pak dlouho vysoušet, může se cena vyšplhat do desítek tisíc korun. Čím déle plíseň roste bez zásahu, tím dražší je oprava.
Plíseň, která se dostane pod omítku, může opravu stěny prodražit až na desítky tisíc korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V nájemním bytě rozhoduje příčina. Pokud má dům stavební vadu, třeba špatnou izolaci nebo zeď, která v zimě promrzá, je oprava starost pronajímatele. Jestli se ale ukáže, že vlhkost v bytě způsobilo málo větrání nebo sušení prádla uvnitř, zaplatíte opravu nejspíš vy jako nájemník. Když se s majitelem neshodnete, příčinu vlhkosti určí odborný posudek. Náhradu nákladů nebo slevu z nájemného pak lze v krajním případě uplatnit u soudu.
Přečtěte si také: Důchodci si od ledna 2027 přilepší v průměru jen o 304 Kč: Větší změna je čeká u praktického lékaře
Pronajímatel vadu odstraní poté, co mu ji nájemce oznámí (§ 2265 občanského zákoníku). Pokud za ni odpovídá nájemce a sám ji neodstraní, odstraní ji pronajímatel na jeho náklady (§ 2267).
Chytřejší sušení i bez sušičky
Za slunce nebo větru uschne prádlo venku i v zimě a dobře poslouží také domovní sušárna. Doma postavte sušák kus od radiátoru, ne těsně ke zdi ani do kouta, a kusy věšte s mezerami, aby měl každý kolem sebe vzduch. Radiátor ničím nezakrývejte. Pomůže víc odstředit už v pračce a v místnosti, kde sušíte, zapnout odvlhčovač.
Větrejte v zimě krátce a naplno otevřenými okny, a to několikrát denně. Pootevřené okno nechané celé hodiny vymění vzduchu málo, zato vychladí špalety a rám. Právě na nich se pak vlhkost sráží. Vlhkoměr vám zároveň ukáže, jestli se byt drží v doporučeném pásmu. Když ukazuje přes 60 % několik dní po sobě, je potřeba víc větrat nebo zapnout odvlhčovač.
Přečtěte si také: Proč má alobal lesklou a matnou stranu? Mat dělá válcování 2 fólií naráz, k jídlu dejte kteroukoli
Zdroje: https://gsamediacentre.co.uk/media-release-think-before-you-hang/, https://www.manchester.ac.uk/about/news/why-drying-washing-indoors-can-pose-a-health-threat/, https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2023/03/TZ_SZU_snizovani_teplot_uvnitr_budov.docx, https://www.estav.cz/cz/9544.musi-plisen-v-najemnim-byte-odstranit-najemce-nebo-pronajimatel, https://www.estav.cz/cz/936.az-tretina-ceskych-nemovitosti-trpi-plisnemi, https://www.banky.cz/clanky/jak-odstranit-plisen-v-byte-co-funguje-a-kdy-volat-odbornika/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-spravne-susit-pradlo-v-zime-pozor-na-plisne-v-byte-vznik-dychacich-potizi-ci-alergie-28854.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-doma-v-zime-susit-mokre-pradlo-opravdu-efektivne-32985.html, https://energozrouti.cz/clanek/suseni-pradla-na-topeni-pradlo-sice-uschne-rychle-ale-zvysuje-spotrebu-i-riziko-plisni, https://www.idealhome.co.uk/house-manual/drying-clothes-on-radiator-energy-damp-warning, https://www.denik.cz/dum-a-byt/plisen-vlhkost-byt.html, https://techsvet.cz/?p=242693, https://ochrance.cz/uploads-import/Letaky/Plisen-a-zavady-v-byte.pdf, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-6, https://radar.gsa.ac.uk/2700/1/MEARU_Laundry_Design_Guide.pdf