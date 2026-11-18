Malinové úlky vypadají na míse skoro slavnostně, jako by člověk strávil půl dne u linky. Ve skutečnosti je to spíš práce s formičkou, pár běžnými surovinami a . Ten udělá chuť, barvu i trochu malinovým džemem šťavnatosti. Vedle klasických rumových úlků působí tahle verze lehčeji, svěžeji a má příjemnou nakyslou linku, což se u po několika kouscích docela hodí. vánočního cukroví
Hned na začátku se vyplatí hlídat jednu věc:
těsto nemá být ani suché a drobivé, ani příliš měkké. Piškoty a lyofilizované rozmixujte co maliny nejjemněji, máslo vytáhněte z lednice včas a citronovou šťávu přidávejte po částech. Když se hmota lepí na prsty víc, než je snesitelné, dejte ji na chvíli do chladu. Když se naopak sype, pomůže pár kapek citronu nebo malý kousek másla. U nepečeného cukroví nic výjimečného, tohle se prostě stává. Recept na jednoduché malinové úlky
Doba přípravy: 45 minut + odležení v lednici alespoň 2 hodiny Co potřebujeme
Těsto: 120 g dětských piškotů 150 g moučkového cukru 30 g lyofilizovaných malin 90 g změklého másla 2 lžíce citronové šťávy
Náplň a dokončení: malinový džem podle potřeby piškoty na podložení úlků moučkový cukr na vysypání formičky Postup přípravy malinových úlků
1.
Piškoty a lyofilizované maliny rozmixujte na jemnou drť. Přesypte je do mísy a promíchejte s moučkovým cukrem.
2. Přidejte
změklé máslo a citronovou šťávu. Rukou nebo vařečkou zpracujte hmotu, která se dá vtlačit do formičky a po vyklopení drží tvar.
3. Formičku na úlky lehce vysypte
moučkovým cukrem. Je to maličkost, ale při vyklápění umí ušetřit dost zbytečného vztekání. Foto: Cooky.cz, Nejsou jen na Vánoce do počtu: Malinové úlky přinášejí do tradičního nepečeného cukroví ovocný šmrnc a hravou barvu
4. Malinovou hmotu natlačte do formičky a uprostřed udělejte důlek. Spodek uhlaďte, aby pak úlek dobře seděl na piškotu.
5. Do vzniklé dutinky dejte trochu
malinového džemu. Nepřehánět to, jinak náplň při zavírání vyjede ven.
6. Spodní stranu přiklopte
piškotem a úlek opatrně vyklopte. Hotové kousky skládejte na tác, případně rovnou do krabice.
7. Úlky dejte alespoň na
2 hodiny do lednice, ještě lepší je nechat je do druhého dne. Zpevní, nebudou se tolik mačkat v prstech a malinová chuť se v těstě trochu víc rozleží.
TIP: Pokud chcete výraznější malinovou chuť a také sytější barvu, přidejte do těsta ještě jednu lžíci najemno rozdrcených lyofilizovaných malin. Proč do nich dát zrovna maliny?
Maliny tu nejsou jen kvůli barvě, i když ta jim samozřejmě pomáhá. Podle Healthline obsahují
vlákninu, vitamin C a antioxidanty, hlavně polyfenoly. Pořád je řeč o cukroví, ne o misce čerstvých malin. Přesto mají v tomhle receptu trochu víc práce než jen obarvit těsto do růžova.
Recept se dá lehce přizpůsobit tomu, co je zrovna doma. Místo citronové šťávy může přijít malé množství pomerančové, v některých variantách se to používá. Náplň se dá udělat i z hustšího malinového krému. V běžné kuchyni ale nejspíš vyhraje obyčejný
malinový džem. Bývá po ruce, neteče tolik a kvůli několika úlkům není nutné vytahovat další mísu.
Kokosové dortíčky s bílou čokoládou a krémem, které zmizí ze stolu dřív, než je stihnete nafotit
Babiččiny mini ořechové koláčky: Jednoduché, rychlé a neskutečně lahodné vánoční pečení
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline