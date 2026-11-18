Večer pustíte film a nahoře i dole se objeví černé pruhy. Oči sledují děj uprostřed a na kraje obrazovky se skoro nikdo nedívá. Právě u rámečku se ale na části OLED televizí může objevit poškození, kterého si mnoho lidí nemusí vůbec všimnout.
Zhasnuté body u samého kraje
Anglicky se tomuto poškození říká edge rot, česky vada okrajů. Podél hran panelu zhasínají jednotlivé body nebo celé jejich shluky. Drobnou vadu odhalí až testovací obraz a pohled zblízka, vážná se táhne podél celé hrany.
Černé pruhy u filmů zakrývají horní a dolní okraj. Když se obraz hýbe, oko navíc několik nesvítících teček na samém kraji přehlédne. Bez cílené kontroly tak vada snadno unikne pozornosti.
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Výsledky zrychleného testu životnosti zveřejnil 5. listopadu 2026 web RTINGS. Televize v jeho laboratoři nasbíraly 18 000 hodin provozu, což podle RTINGS odpovídá asi deseti letům v typické americké domácnosti.
Vadu okrajů měly v testu RTINGS 14 ze 16 televizí s panelem typu WOLED z let 2020 až 2023, tedy z běžně prodávaných řad. Panely WOLED vyrábí jediný výrobce a montují se do televizí více značek, takže vada se netýká jen jedné z nich. Televize s panely QD-OLED od Samsung Display dopadly lépe.
Panel Televize z let Výsledek v testu WOLED, starší generace 2020–2022 vada u 9 z 10 kusů, u 5 vážná WOLED, novější generace s deuteriem 2021–2023 vada u 5 z 6 kusů, výrazná či vážná u 3 z 6 QD-OLED 2022–2023 3 kusy, okraje bez vady Přečtěte si také: Kolik si vydělá Slovenka jako pečovatelka v Rakousku? Bere víc než Slováci s minimální mzdou
Tři kusy jsou podle RTINGS malý vzorek, a odolnost panelů QD-OLED proti vadě okrajů tak prokázaná není.
Na způsobu sledování nezáleží
Majitelé OLED televizí se obvykle bojí vypálení obrazu, třeba loga stanice. U vady okrajů ale nepomůže ani střídání stanic, protože na obsahu nezávisí. Podle RTINGS ji uživatel nijak neovlivní.
Možné příčiny jsou zatím nepotvrzené: nečistoty při výrobě, vady ochranného zapouzdření panelu nebo jeho stárnutí. Vlhkost materiálům OLED škodí. Výrobce panelů WOLED označil pro RTINGS vadu za ojedinělou, vyvolat ji podle něj mohou hlavně dlouhodobé horko, vlhko či jiné nepříznivé podmínky. Při běžném sledování s ní nepočítá.
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Výsledky testu nejsou předpovědí pro vaši televizi. Šlo o extrémní zátěž a malý vzorek a 18 000 hodin neznamená, že vada přijde právě po deseti letech. Zasažené televize dál fungují a OLED měly v testech RTINGS méně úplných poruch než LCD, pokud nepočítáme vypálení obrazu.
Kontrola zabere pár minut
Doma si obrazovku prověříte takto:
V nastavení vypněte funkci posunu pixelů. Pusťte přes celou plochu až k rámečku obraz jedné barvy, nejdřív bílý. Zblízka projděte všechny hrany a rohy. Totéž zopakujte s červenou, zelenou a modrou plochou, které odhalí i jediný zhasnutý dílčí bod (subpixel).
Osamělá černá tečka může mít i jinou příčinu. Zbystřete, když se nesvítící body řadí podél hrany nebo tvoří shluky. Okraje si prohlédněte i u ojeté televize před koupí.
Přečtěte si také: Jak dlouho vydrží panelák? Odborníci odhadují 100 až 150 let, Češi za starší byty platí o 29 % víc než před 2 roky Jednobarevný obraz přes celou plochu odhalí i jediný zhasnutý dílčí bod u okraje obrazovky. Ilustrační foto. Zdroj: Michael Maasen / Unsplash. Reklamace patří do obchodu
Pokud jste televizi koupili jako spotřebitel od obchodníka, můžete podle občanského zákoníku platného v listopadu 2026 vadu, která se ukáže do dvou let od převzetí, reklamovat u prodávajícího (§ 2165 odst. 1 OZ). Rozhoduje datum převzetí, i když jde o model uvedený na trh před lety. Výrobce, dovozce ani opravna reklamaci vyřizovat nemusí, pokud to nedělají dobrovolně. Záruční servis, který prodávající určí k opravě, řeší jen opravu. Výměnu, slevu nebo odstoupení od smlouvy uplatníte jen u prodávajícího.
Dokud kvůli oprávněné reklamaci nemůžete televizi používat, lhůta neběží (§ 2165 odst. 4 OZ). Dobrovolnou prodlouženou záruku jen na panel dává výjimečně jeden z velkých výrobců televizí u dražších řad. Podle jeho podmínek nekryje práci ani dopravu a vylučuje vady z vlhkého či jinak nevhodného prostředí i malý počet nesvítících subpixelů.
U ojeté televize od obchodníka lze dobu pro reklamaci dohodou zkrátit, nejvýš však na jeden rok (§ 2168 OZ). Opotřebení odpovídající předchozímu používání přitom vadou není (§ 2167 odst. 2 OZ).
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Panely vyrobené od roku 2024 test nezahrnul. Podle odborníků z oboru prošly změnami, které mají vadě bránit, RTINGS je ale zatím hodnotí stejně opatrně jako starší.
Konkrétní testované modely a fotografie poškozených okrajů najdete v původním testu RTINGS uvedeném ve zdrojích pod článkem.
Zdroje: https://www.rtings.com/tv/learn/research/edge-rot-plagues-woled-tvs, https://hwbusters.com/news/rtings-finds-edge-rot-on-14-of-16-woled-tvs-after-18000-hours-while-qd-oled-sets-stay-clean/, https://www.flatpanels.dk/nyhed.php?subaction=showfull&id=1794291376, https://www.4kfilme.de/oled-faeulnis-trifft-im-langzeittest-14-von-16-aelteren-oled-fernseher/, https://www.chip.de/news/tv-streaming-sound/oled-faeule-viele-lg-fernseher-fallen-im-langzeittest-durch_15520a98-e71c-4b0f-87ad-0416bb797e02.html, https://hothardware.com/news/edge-rot-eating-pixels-woled-tvs, https://www.businessinfo.cz/informace/prava-z-vadneho-plneni-u-kupni-smlouvy/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, https://coi.gov.cz/pro-spotrebitele/reklamace-zbozi/, https://www.lg.com/cz/promotions/lg-g55-oled/zarucni-podminky, https://www.arecenze.cz/clanky/test-18-000-hodin-odhalil-vadu-oled-televizi-lg-i-sony-okraje-obrazu-odumiraji-vadu-ma-14-ze-16/
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