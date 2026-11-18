Dva týdny v cizí domácnosti, péče o seniora ve dne i v noci a pak dva týdny doma. Tento rytmus zná řada Slovenek, které se starají o staré lidi v Rakousku. Kolik jim po turnusu opravdu zůstane, záleží na víc věcech, než by se zdálo.
Kolik vynesou dva týdny u klienta
Pečovatelky se v domácnosti střídají ve dvojici, nejčastěji po 14 dnech, jinde po třech nebo čtyřech týdnech. Podle ceníku organizace Caritas pro rok 2026 začínají doporučené denní sazby pro jednoho klienta na 85 €, 95 € nebo 105 €.
Hilfswerk má v ceníku platném od 1. 1. 2026 za běžnou 24hodinovou péči o jednoho člověka 102 € za den a za péči s ošetřovatelskými úkony 110 €. Agentura AIW ve společném letáku se štýrským Červeným křížem z února 2026 uvádí jako běžný hrubý honorář kvalifikované pečovatelky s němčinou aspoň 105 € za 24 hodin. U levnějších agentur mohou být sazby nižší.
Přečtěte si také: OLED televize mohou mít skrytou vadu: Dlouhodobý test RTINGS našel zhasnuté body u okrajů 14 ze 16 panelů WOLED
Podle orientačního výpočtu redakce vydělá pečovatelka v roce 2026 se sazbami Caritas za 14 dní hrubě:
Denní sazba Hrubý honorář za 14 dní 85 € 1 190 € 95 € 1 330 € 105 € 1 470 € Za demenci a noční službu se platí víc
Nejnižší sazba připadá na péči o domácnost, nákupy, vaření a společnost. Víc dostane pečovatelka, když klientovi pomáhá s pohybem, dělá svěřené zdravotní úkony, stará se o člověka s demencí, má noční službu nebo pečuje o dva lidi.
Přečtěte si také: Smrdí vám pračka? Opraváři upozorňují na ucpaný filtr čerpadla. Oprava po záruce vyjde až na 4 990 Kč
Lépe placené agentury chtějí ukončený kurz péče, praxi a dobrou němčinu. Bez jazyka a kvalifikace se pečovatelka k vyšším sazbám nedostane.
Z honoráře ještě něco ubyde
Pečovatelka v Rakousku obvykle není zaměstnankyně. Má živnost na osobní péči (Personenbetreuung), takže se na ni nevztahuje zákonná pracovní doba ani minimální mzda. Honorář jí na konci turnusu vyplatí klient nebo jeho rodina podle její vlastní faktury. Cestovné rodina hradí navíc, bydlení a jídlo má pečovatelka u klienta.
U Caritas je v denní sazbě už započítané rakouské sociální pojištění, odvádět si ho ale musí pečovatelka sama. Z honoráře tak hradí:
Přečtěte si také: Úřady práce přepočítávají superdávku. Tyto 4 skupiny Čechů na ni mohou doplatit povinné zdravotní, důchodové a úrazové pojištění u SVS, daně a další odvody, jednorázový poplatek agentuře na začátku spolupráce a pak měsíční paušál. Víc než minimální mzda, méně než průměr
Od 1. 1. 2026 činí slovenská minimální mzda 915 € hrubého měsíčně. Při srovnání hrubých částek je podle výpočtu redakce už jeden turnus za nejnižší sazbu Caritas, tedy 1 190 €, o 275 € vyšší než celá měsíční minimální mzda.
Při běžném střídání odpracuje pečovatelka zhruba polovinu měsíce, tedy kolem 15 dní. Podle orientačního výpočtu redakce tak v roce 2026 vydělá asi 1 275 až 1 575 € hrubého honoráře měsíčně. Na průměrnou hrubou mzdu na Slovensku, která podle Štatistického úradu SR ve 2. čtvrtletí 2026 činila 1 707 €, ale pečovatelka nedosáhne.
Přečtěte si také: Jak dlouho vydrží panelák? Odborníci odhadují 100 až 150 let, Češi za starší byty platí o 29 % víc než před 2 roky
Honorář navíc nelze brát jako čistou mzdu, protože z něj pečovatelka hradí pojištění, daně i agenturu. Placenou dovolenou nemá.
Proč Slovenky do Rakouska jezdí
Podle analýzy institutu CELSI z března 2025 vydělávají pečovatelky v domácí péči na Slovensku málo, často jen mírně nad tehdejší minimální mzdou. Za hranice je podle analýzy žene hlavně výdělek. Zvlášť pro starší ženy doma není dost slušně placené práce.
Za péčí o seniory do Rakouska jezdí Slovenky hlavně kvůli výdělku, jaký jim domácí trh práce nenabídne. Ilustrační foto. Zdroj: SHOX ART / Pexels.
Tatáž analýza upozorňuje i na slabiny celého modelu. Pečovatelka formálně podniká sama na sebe, o jejích podmínkách ale v praxi často rozhoduje agentura, která se podle analýzy chová skoro jako zaměstnavatel. Jako OSVČ navíc pečovatelky nemají pojištění pro případ, že o práci přijdou. Na jaké podmínky ve smlouvách s agenturami pečovatelky narážejí, podrobně rozebírají zdroje pod článkem.
Přečtěte si také: Podpora v nezaměstnanosti (2026): Pár dní rozhodne o 3 měsících peněz navíc, počítá se věk v den žádosti Kdo dostává státní dotaci
Rakouská rodina může od státu dostat dotaci nejvýš 800 € měsíčně při dvou samostatných pečovatelkách. Podle stavu na podzim 2026 má nárok od 3. stupně příspěvku na péči a do určité hranice příjmu.
V únoru 2026 žádaly Caritas, Hilfswerk a Malteser Care kvůli inflaci zdvojnásobení dotace. V brožuře z léta 2026 vznesla stejný požadavek i vídeňská sekce WKO pro péči o osoby, aby rodiny mohly platit vyšší honoráře. Zatím jde jen o návrh. Výši honoráře navíc stát neurčuje, takže by se vyšší dotace do výplaty pečovatelek promítnout nemusela.
Zdroje: https://www.caritas.at/fileadmin/storage/wien/hilfe-angebote/pflege/CRZB/Infoblaetter/2026/pl_rundumZuhausebetr_A4_Preisblatt_2026.pdf, https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/LV/ST/24-Stunden_Betreuung/2026/AIW_StRK_-_Erstinfo_02_2026.pdf, https://www.hilfswerk.at/fileadmin/user_upload/hw-pdl_preisblatt_%C3%96_2026.pdf, https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Pflege/24-Stunden-Betreuung.html, https://www.oesterreich.gv.at/themen/pflege/1/Seite.360534.html, https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/historicky-narast-minimalnej-mzdy-je-realitou-roku-2026-je-minimalna-mzda-vo-vyske-915-eur.html, https://www.startitup.sk/slovaci-zarabaju-v-priemere-1-707-eur-mesacne-po-3-rokoch-prisiel-zlom/, https://www.financnykompas.sk/clanok/priemerna-mzda-na-slovensku-v-roku-2026-zarobky-po-2-5-roku-realne-klesli, https://www.celsi.sk/media/datasource/CARE4CARE_SK_Policy_paper_final_in_Slovak.pdf, https://orf.at/stories/3420463/, https://www.profil.at/oesterreich/wie-weit-oesterreich-von-fairer-und-leistbarer-24-stunden-betreuung-entfernt-ist/402544031, https://www.wko.at/vlbg/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/infoblatt-sozialversicherung2026.pdf, https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/minimalna-mzda-2026-tabulka, https://site.wko.at/gutleben/aktuelles/richtig-betreut-broschuere.pdf, https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/b710989e-bce7-44df-bb58-3e6b47c0b68d/!ut/p/z1/tVLRkpowFP2WfeAxzYUACY_IWMBVZlelCC9OgKhUDa5k2Pr3G9x2pjud6vaheUlu5twz59xzcYFXuJC8b7ZcNa3kB13nhbt-pjEbjUwfYDQlEE8eF0kUfLXC1MHZRwBL5mOIl_5TOJ_YJtgOLm73f8MFLiqpTmqH87bs-A51e9TIDeJ7ZYB-tOejVtNLgbrTmfcXA_pOqL2-S2qCxzyBykpQZNv1BpWlwxARbmnTCkqX1QP9qWpqnH8Knd3zO9iBvxwfdH9xhQShH9l0CsCmoQOxH6Vz75kQ8MlPwA2OXGugv2lYPloQJ-nSWoRjYo4dvBg4smC2fopxbg6F7NY3W9ZXNN-KL7XgFiGVhyxGCbKpR_UUBEeu4DVz9Ag2tVbgDqTBUqdvwK9QDOiUDqJCVSuVkDqcqD0KA-at_m7Pf8j-ODqT4qxvxCtO5RDo4d3EPyQTAZ7cWyat1zrPgtlWM3O1G9aoxatP0evW5vvLS-HrbRz8_VB49T_WMbsX7umYHhm5oP0mSZw-Qfmkf72QQ3_xHx7eAMnMzrU!/dz/d5/L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh/, https://www.caritas.at/fileadmin/storage/wien/hilfe-angebote/pflege/CRZB/Kosten/Informationen_und_Kosten-PBs-122025.pdf
Přečtěte si také: Pozůstatek 70. a 80. let mizí z českých bytů: Koberec ode zdi ke zdi střídá tvrdá podlaha s velkým kusovým