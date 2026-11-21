Unikátní projekt má Praha 9, která jim nabízí ubytování ve stavebních buňkách za nějakou službu, například úklid okolí. Vyplývá to z vyjádření mluvčích jednotlivých radnic a mluvčího magistrátu Víta Hofmana.
Mezi hlavní způsoby pomoci bezdomovcům patří podle Hofmana kombinace různých sociálních služeb, jako jsou třeba noclehárny, azylové domy, nízkoprahová centra a odborné poradenství, se zimními humanitárními opatřeními a tréninkovými byty. V nich mohou lidé najít přechodné bydlení a připravit se na samostatný život. Město má také vlastní ubytovny. Praha poskytuje granty městským částem na projekty v oblasti bezdomovectví, spolupracuje i s neziskovým sektorem.
Praha 1 i Praha 2 mají vlastní sociální kurátory. Jde o zaměstnance úřadu, kteří pracují přímo v ulicích. „Jednotlivým klientům se věnují dlouhodobě a pomáhají jim například s vyřízením dokladů, hledáním ubytování a zprostředkováním dalších služeb,“ vysvětlila mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová. Doplnila, že se osvědčuje dlouhodobá individuální práce založená na důvěře a návaznosti jednotlivých forem pomoci.
Radnice se snaží i o prevenci. Pomáhá lidem, kterým hrozí ztráta bydlení, řeší s nimi například jejich dluhy, nezaměstnanost či zdravotní problémy. Využívá také své sociální byty a bytový dům Ve Smečkách.
Praha 2 zřídila na nádvoří Novoměstské radnice výdejní místo potravinové banky, kam si lidé v nouzi mohou přijít pro potraviny či hygienické potřeby.
Devátá městská část má už od roku 2013 projekt Homeless blues. Nabízí lidem ubytování ve stavebních buňkách za to, že budou dohlížet na pořádek v okolí. Například sbírají odpadky, hlídají parkoviště nebo skatepark. Tato obydlí jsou rozmístěna zhruba na 30 místech v Praze 9, do programu se zapojilo přes 200 lidí. Někteří z nich získali na radnici stálé zaměstnání.
Podle vedoucího služeb pražské pobočky Naděje Aleše Strnada jsou kapacity denních center i nocleháren v Praze spíše nedostatečné. „Je třeba ocenit, že hlavní město otevřelo Humanitární hygienické centrum v Troji, nicméně z pohledu potřeb lidí bez domova by Praha potřebovala výrazně více nízkoprahových denních center, minimálně dvojnásobek současné kapacity,“ uvedl Strnad.
Nová centra podle něho nevznikají především kvůli odporu místních obyvatel. „Následně však veřejnost oprávněně upozorňuje na rostoucí počet lidí v ulicích, kteří žijí v nedůstojných hygienických podmínkách,“ doplnil Strnad. Upozornil také, že azylové domy jsou plné a na volná místa se vedou pořadníky. „Bez kombinace dostupného bydlení, nepřetržitě dostupných ubytovacích služeb, tréninkových a nájemních bytů a dostatečných kapacit pobytových sociálních služeb se situace výrazně nezlepší,“ uvedl Strnad.
Ocenil zimní humanitární opatření magistrátu, díky kterým mohou lidé od prosince do konce března trávit noci v teple zdarma.