Siniaková prohrála s Keysovou 1:6, 3:6 a v Cincinnati končí. Ve třech vzájemných duelech nezískala ani set

Úterní odpoledne na centrálním kurtu Western & Southern Open nepřineslo drama. Siniaková nastoupila proti Keysové ve 3. kole a od prvního gamu čelila tlaku, na který nenašla odpověď. Výsledek 1:6, 3:6 vypadá krutě, ale čísla ze zápasu ukazují, že šlo o logický důsledek jednoho rozpadlého servisu a jednoho bezvadně fungujícího.
Zápas v číslech: kde se lámal odpor
Klíčová statistika zápasu není skóre, ale poměr celkově vyhraných míčů: 40 proti 66. Siniaková vyhrála jen 37,7 % všech odehraných bodů, a v takové nerovnováze se těžko hledá cesta k setu.
Detailnější pohled odhalí, kde přesně se ztrácel terén:
- Druhý servis: Siniaková uhrála po druhém podání jen 36,4 % bodů. Keysová naopak 69,6 %.
- Brejkboly: Češka si vytvořila tři šance na brejk, neproměnila ani jednu. Keysová měla devět brejkbolů a čtyři využila.
- Dvojchyby: Siniaková jich napočítala pět, což při krátkém zápase znamená, že prakticky každý třetí game na servisu začínala s hendikepem.
- Return prvního servisu Keysové: Z 24 míčů po prvním podání Američanky uhrála Siniaková pouhých pět. Dvacet procent.
Keysová naopak odvrátila stoprocentně všechny brejkboly, kterým čelila. Když soupeřka nepustí jedinou trhlinu a zároveň vám rozbíjí druhé podání, zápas se mění v jednosměrku.
Soupeřka, která Siniakové dlouhodobě nesedí
Tři vzájemné duely, nula získaných setů. V Cincinnati 2022 to bylo 3:6, 4:6. Na US Open 2024 ještě tvrdší 4:6, 1:6. A teď 1:6, 3:6. Vzorec se opakuje s nepříjemnou pravidelností.
Keysová patří k nejtvrdším úderovým hráčkám na okruhu a na tvrdém povrchu její hra získává další rozměr. Siniaková, která staví svůj singl spíš na variabilitě a práci s míčem, proti tomuto typu soupeřky opakovaně naráží na stejný problém: její druhý servis se pod tlakem returnu rozpadá a brejkové příležitosti přicházejí pozdě, nebo vůbec.
Vzorek tří zápasů je statisticky malý na definitivní verdikt. Ale trend je jednoznačný, a bez výrazného zlepšení servisu se těžko změní.
Co porážka znamená před US Open
Siniaková nastoupila do zápasu jako světová třiatřicítka, se sezonním maximem na 32. příčce žebříčku WTA. Nejde tedy o hráčku ve volném pádu, letošní sezona přinesla i solidní výsledky, včetně osmifinálových účastí v Indian Wells a Berlíně.
Porážka v Cincinnati ale přichází v nejméně vhodnou chvíli. Dva týdny před US Open si Siniaková nepřipsala body za hlubší průchod turnajem, a právě kolem hranice Top 32 se rozhoduje o tom, zda hráčka bude na grandslamu nasazená, nebo spadne do otevřeného losu. Rozdíl mezi nasazením a nenasazením může znamenat Keysovou nebo jinou těžkou soupeřku hned v prvním kole.
Keysová: čistý výkon, ne jen slabost soupeřky
Bylo by nepřesné číst výsledek jen jako selhání české hráčky. Keysová odehrála mimořádně kontrolovaný zápas: 79,2 % bodů po prvním servisu, téměř sedmdesát procent po druhém, stoprocentní obrana brejkbolů. Vyhrála 62,3 % všech míčů v zápase, což na dvousetový duel bez tiebreaku ukazuje na dominanci bez výkyvů.
Američanka, v tu chvíli dvacátá hráčka světa, potvrdila, že na tvrdém povrchu proti Siniakové umí svou úderovou převahu přetavit v kontrolovanou destrukci. Žádný zbytečný risk, žádné darované gamy.
Cincinnati pro Siniakovou skončilo dřív, než si přála. Před US Open jí zbývá čas na trénink, ale ne na turnajové zápasy, které by jí dodaly sebevědomí. A pokud los přinese další tvrdou úderovku, bude muset najít jiný recept než ten, který třikrát po sobě nefungoval.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář