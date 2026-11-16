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Šestiletá dívka mířila do školy. Před davem ji chránili federální maršálové

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Když Ruby Bridges v listopadu 1960 poprvé vstoupila do školy v New Orleans, nebyla to obyčejná cesta do první třídy. Před budovou protestoval dav a doprovázeli ji federální maršálové. Dívka, která chtěla jen chodit do školy, se stala jedním ze symbolů boje proti rasové segregaci. Nejtěžší část příběhu ale začala až za školními dveřmi.
Šestiletá dívka mířila do školy. Před davem ji chránili federální maršálové

Šestiletá dívka mířila do školy. Před davem ji chránili federální maršálové

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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