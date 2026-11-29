Od 1. prosince začne v Polsku zimní sezona na vodních tocích, která potrvá až do 15. března 2027. Polský státní podnik Wody Polskie proto dokončuje přípravy na období zvýšeného rizika ledových jevů a povodní. Do pohotovosti uvede flotilu 26 ledoborců, prověřuje technický stav vodohospodářské infrastruktury a na území nízko položených Žulav připravuje přibližně 100 čerpacích stanic, které mají pomáhat s odváděním přebytečné vody.
Zimní období přináší na řekách specifická rizika. Při silných mrazech se vytváří ledová pokrývka, která se během oblevy nebo při zvýšení hladiny začne rozpadat a pohybovat po proudu. Na místech s omezeným průtokem, například u mostních pilířů, jezů, v říčních zákrutech nebo v zúžených korytech, mohou vznikat ledové zácpy. Hromadění ker pak způsobuje vzdutí hladiny a lokální záplavy.
Polští vodohospodáři proto pravidelně aktualizují seznam rizikových míst. Zvláštní pozornost věnují dolní Visle, Odře, ústím řek Narew a Bug nebo řece Pilica. Dalším nebezpečím je takzvaná zpětná vlna, kterou může při bouřlivém počasí na Baltu vyvolat silný severní vítr. Ten brání odtoku říční vody do moře a zvyšuje hladiny v nízko položených oblastech, zejména v Žulavách a okolí Štětínského zálivu.
Nejdůležitější součástí aktivní ochrany před ledovými povodněmi bude flotila 26 ledoborců. Devět plavidel bude působit na dolní Visle, osm na přehradní nádrži Włocławek a dalších osm v oblasti Štětína a na hraniční Odře. Poslední jednotka, ledoborec Borsuk, bude zajišťovat ochranu kanalizovaného úseku Odry v okolí Vratislavi a Malczyc. Podle potřeby mohou plavidla zasahovat také na řekách Warta a Noteć.
Polsko přitom disponuje deseti moderními ledoborci postavenými v posledních zhruba patnácti letech. Část flotily tvoří takzvané čelní ledoborce, které rozbíjejí souvislou ledovou pokrývku. Navazující liniová plavidla rozšiřují vytvořenou průjezdnou dráhu a rozrušují kry, aby mohly bezpečně odplouvat po proudu.
Přípravy zahrnují také instalaci speciální ledové bariéry na Visle u Popłacinu, která má omezit pohyb ledové tříště a ker. V okolí Płocku a Popłacinu se navíc čistí dno koryta od sedimentů, aby byla trasa pro ledoborce lépe průjezdná a snížilo se riziko vzniku zácp.
Důležitá bude rovněž spolupráce s Německem při ochraně hraniční Odry. V minulé zimní sezoně se do ledoborných akcí zapojilo šest německých plavidel. Polští vodohospodáři budou současně kontrolovat hráze, jezy, plavební komory a další technická zařízení, udržovat průtočnost vodních toků a sledovat hydrologickou situaci ve spolupráci s meteorology a krizovými složkami.
Zkušenosti z minulé zimy ukazují rozsah těchto zásahů. Na Odře se podařilo rozbít ledovou pokrývku v délce přes 173 kilometrů, na dolní Visle přibližně 200 kilometrů a na nádrži Włocławek dalších 52 kilometrů. Ledoborce se tehdy dostaly až k Toruni, což se naposledy podařilo v roce 2012.
Petr Dvořák
zdroj. Gov.pl